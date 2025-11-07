Dynamo gegen Nürnberg live: Hier wird die Partie heute übertragen

Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg im Liveticker: Hier wird die Partie heute übertragen.

Von Tina Hofmann

Dresden - Sehnsüchtig wartet Dynamo Dresden auf den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am heutigen Freitagabend soll der Knoten gegen den 1. FC Nürnberg endlich platzen.

Wir berichten im Liveticker vor, während und nach der Partie und versorgen Euch mit den wichtigen Informationen.

15.50 Uhr: Zum Mitglieder-Spieltag heute begrüßt Dynamo Dresden das 35.000 Mitglied

Zum Mitgliederspieltag heute begrüßt Dynamo Dresden heute das 35.000 Mitglied bei der Sportgemeinschaft. Nancy wurde in der Woche von Kapitän Stefan Kutschke selbst darüber informiert, dass sie das Jubiläumsmitglied ist, welches am heutigen Abend auf dem Rasen des Rudolf-Harbig-Stadions geehrt wird. Erst im Januar hatte die SGD die magische Zahl von 30.000 Mitgliedern geknackt.

15.30 Uhr: Hier wird die Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg heute übertragen

Wie üblich in der 2. Bundesliga wird die Partie heute zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen. Das Spiel läuft auf dem Kanal Sky Sport 3. Wer die Stimmen nach Spielende hören will, muss die Konferenz zur 2. Bundesliga einschalten.

Das Spiel heute Abend wird nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW gezeigt. © Robert Michael/dpa

15.10 Uhr: Diese Spieler haben schon die Trikots beider Vereine getragen

Zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg herrschte in der Vergangenheit schon ein reger Transferaustausch. In jüngerer Geschichte trugen Christoph Daferner, Manuel Schäffler, Stefan Kutschke und Ondrej Petrak das Trikots beider Vereine. Auch Robert Koch, Alexander Esswein, Joshua Kennedy, Maik Wagefeld, Sascha Licht und Uwe Rösler sowie Stefan Binke kickten für beide Seiten. Der erste Spieler, der aus Dresden nach Nürnberg wechselte war im Sommer 1986 Frank Lippmann. Zudem gab es einige Kicker, die in die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg wechselten oder von da kamen, wie Dominic Baumann und Sinan Tekerci. Auch im Nachwuchs gab es mit Kilian Zimmer, Florian Kärger und Nicolas Meurer schon einen Austausch.

Der Australier Joshua Kennedy (43) wechselte 2004 nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga vom 1. FC Köln II an die Elbe, schoss in 62 Spielen 16 Tore für die SGD und verließ die Sachsen nach dem Abstieg 2006 ablösefrei gen Nürnberg. Dort gewann er mit dem Team sofort den DFB-Pokal. © IMAGO / Bernd Müller

14.50 Uhr: Weiße Weste unter diesem Schiedsrichter! Er pfeift heute Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Der DFB schickt heute Schiedsrichter Eric Weisbach (28) aus Halle an der Saale nach Dresden. Bislang kam der Unparteiische in der laufenden Saison dreimal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Unter anderem bei der 0:1-Niederlage des Clubs bei der SV Elversberg am ersten Spieltag. Bislang hat der Schiri eine einzige Partie von Dynamo gepfiffen und zwar das 4:0 am 18. Mai 2024 gegen den MSV Duisburg. Davor war er aber schon einmal als Vierter Offizieller am Start, so zum Beispiel im August 2023 beim 2:1-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim.

Im August 2023 agierte Eric Weisbach (r.) als Vierter Offizieller beim Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. © Lutz Hentschel

14.30 Uhr: Diese Spieler fallen bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg heute aus

Sowohl Dynamo Dresden als auch der 1. FC Nürnberg müssen heute auf einige Spieler verzichten. Bei der SGD fehlen immer noch Stefan Kutschke (Rot-Sperre), Julian Pauli (Muskuläre Verletzung), Sascha Risch (Schulterverletzung), Tim Schreiber (Handverletzung) und Jakob Zickler (Schulterverletzung). Der 1. FC Nürnberg von Chefcoach Miro Klose muss auf Luka Lochoshvili (5. Gelbe), Tarek Buchmann (muskuläre Probleme), Danilo Soares (Oberschenkelverletzung), Henri Koudossou (Sprunggelenksverletzung), Noah Maboulou (Syndesmoseband-Verletzung) und Levin Chiumento (Reha nach Operation) verzichten.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (l.) muss immer noch auf den an der Hand verletzten Tim Schreiber (r.) verzichten. © Lutz Hentschel

14.10 Uhr: Horrorbilanz von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Als Lieblingsgegner von Dynamo Dresden kann man den 1. FC Nürnberg nicht bezeichnen. Denn die Franken haben von insgesamt 16 Duellen satte neun Partien gewonnen und sechs Unentschieden erkämpft. Der SGD gelang seit dem ersten Aufeinandertreffen 1991 ein einziger Sieg und der ist mit dem 29. Januar 2017 schon fast neun Jahre her. Damals siegte das Team des damaligen Coaches Uwe Neuhaus auswärts mit 2:1. Die Tore schossen Philip Heise und Erich Berko. Von der aktuellen Mannschaft waren damals Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke dabei. Das vorerst letzte Aufeinandertreffen am 20. März 2022 in der 2. Bundesliga endete 1:1 beim Club, in der Hinrunde hatte die SGD daheim mit 0:1 verloren.

Beim letzten Duell in Nürnberg am 20. März 2022 erkämpfte die SGD zumindest einen Punkt. © IMAGO / Passion2Press

13.50 Uhr: So ist die Stimmungslage bei Dynamo Dresden vor dem Duell mit dem 1. FC Nürnberg

Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (r.) sprach Trainer Thomas Stamm (l.) über das Nürnberg-Spiel hinaus eine Job-Garantie aus. © Lutz Hentschel

13.30 Uhr: Hochrisikospiel bei Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Nach nur einem Spieltag Pause gegen den SC Paderborn ist das Heimspiel in der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wieder zum Hochrisikospiel der Kategorie eins eingestuft worden. Die Stadt Dresden hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen diverser Kleidung und das Mitführen gewisser Gegenstände verbietet. Dazu zählen Schutzwesten, Sturmhauben, Einwegoveralls, Protektorenhandschuhe, Messer, Pyrotechnik und Helme. Genaue Informationen gibt es auf der Seite der Stadt Dresden. Zudem empfiehlt Dynamo Dresden die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Nutzen der P+R-Parkplätze. Für die Auswärtsfans wird der Parkplatz im Ostragehege empfohlen, von dort aus fahren Shuttle-Busse zum Stadion.

Die Partie von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wurde als Hochrisikospiel eingestuft. © TAG24

13.10 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg. Wir versorgen Euch hier mit allen wichtigen Informationen rund um die Begegnung, während des Spiels und nach dem Match.