Dynamo gegen Nürnberg live: Hier wird die Partie heute übertragen
Dresden - Sehnsüchtig wartet Dynamo Dresden auf den ersten Heimsieg nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Am heutigen Freitagabend soll der Knoten gegen den 1. FC Nürnberg endlich platzen.
Wir berichten im Liveticker vor, während und nach der Partie und versorgen Euch mit den wichtigen Informationen.
15.50 Uhr: Zum Mitglieder-Spieltag heute begrüßt Dynamo Dresden das 35.000 Mitglied
Zum Mitgliederspieltag heute begrüßt Dynamo Dresden heute das 35.000 Mitglied bei der Sportgemeinschaft. Nancy wurde in der Woche von Kapitän Stefan Kutschke selbst darüber informiert, dass sie das Jubiläumsmitglied ist, welches am heutigen Abend auf dem Rasen des Rudolf-Harbig-Stadions geehrt wird.
Erst im Januar hatte die SGD die magische Zahl von 30.000 Mitgliedern geknackt.
15.30 Uhr: Hier wird die Partie Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg heute übertragen
Wie üblich in der 2. Bundesliga wird die Partie heute zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg nur im Pay-TV bei Sky und dem dazugehörigen Streamingdienst WOW übertragen.
Das Spiel läuft auf dem Kanal Sky Sport 3. Wer die Stimmen nach Spielende hören will, muss die Konferenz zur 2. Bundesliga einschalten.
15.10 Uhr: Diese Spieler haben schon die Trikots beider Vereine getragen
Zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg herrschte in der Vergangenheit schon ein reger Transferaustausch. In jüngerer Geschichte trugen Christoph Daferner, Manuel Schäffler, Stefan Kutschke und Ondrej Petrak das Trikots beider Vereine.
Auch Robert Koch, Alexander Esswein, Joshua Kennedy, Maik Wagefeld, Sascha Licht und Uwe Rösler sowie Stefan Binke kickten für beide Seiten. Der erste Spieler, der aus Dresden nach Nürnberg wechselte war im Sommer 1986 Frank Lippmann.
Zudem gab es einige Kicker, die in die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg wechselten oder von da kamen, wie Dominic Baumann und Sinan Tekerci. Auch im Nachwuchs gab es mit Kilian Zimmer, Florian Kärger und Nicolas Meurer schon einen Austausch.
14.50 Uhr: Weiße Weste unter diesem Schiedsrichter! Er pfeift heute Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Der DFB schickt heute Schiedsrichter Eric Weisbach (28) aus Halle an der Saale nach Dresden. Bislang kam der Unparteiische in der laufenden Saison dreimal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Unter anderem bei der 0:1-Niederlage des Clubs bei der SV Elversberg am ersten Spieltag.
Bislang hat der Schiri eine einzige Partie von Dynamo gepfiffen und zwar das 4:0 am 18. Mai 2024 gegen den MSV Duisburg. Davor war er aber schon einmal als Vierter Offizieller am Start, so zum Beispiel im August 2023 beim 2:1-Heimsieg gegen Waldhof Mannheim.
14.30 Uhr: Diese Spieler fallen bei Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg heute aus
Sowohl Dynamo Dresden als auch der 1. FC Nürnberg müssen heute auf einige Spieler verzichten. Bei der SGD fehlen immer noch Stefan Kutschke (Rot-Sperre), Julian Pauli (Muskuläre Verletzung), Sascha Risch (Schulterverletzung), Tim Schreiber (Handverletzung) und Jakob Zickler (Schulterverletzung).
Der 1. FC Nürnberg von Chefcoach Miro Klose muss auf Luka Lochoshvili (5. Gelbe), Tarek Buchmann (muskuläre Probleme), Danilo Soares (Oberschenkelverletzung), Henri Koudossou (Sprunggelenksverletzung), Noah Maboulou (Syndesmoseband-Verletzung) und Levin Chiumento (Reha nach Operation) verzichten.
14.10 Uhr: Horrorbilanz von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Als Lieblingsgegner von Dynamo Dresden kann man den 1. FC Nürnberg nicht bezeichnen. Denn die Franken haben von insgesamt 16 Duellen satte neun Partien gewonnen und sechs Unentschieden erkämpft.
Der SGD gelang seit dem ersten Aufeinandertreffen 1991 ein einziger Sieg und der ist mit dem 29. Januar 2017 schon fast neun Jahre her. Damals siegte das Team des damaligen Coaches Uwe Neuhaus auswärts mit 2:1. Die Tore schossen Philip Heise und Erich Berko. Von der aktuellen Mannschaft waren damals Niklas Hauptmann und Stefan Kutschke dabei.
Das vorerst letzte Aufeinandertreffen am 20. März 2022 in der 2. Bundesliga endete 1:1 beim Club, in der Hinrunde hatte die SGD daheim mit 0:1 verloren.
13.50 Uhr: So ist die Stimmungslage bei Dynamo Dresden vor dem Duell mit dem 1. FC Nürnberg
Bei Dynamo Dresden hieß es nach der bitteren 0:2-Niederlage bei Hertha BSC in der Woche erst einmal Wunden lecken, viel Zeit blieb dafür aber nicht.
Die Mannschaft trainierte konzentriert und fokussiert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, seit Dienstag. Sport-Geschäftsführer Thomas Brendel sprach Trainer Thomas Stamm eine Jobgarantie über das Nürnberg-Spiel hinweg aus.
Hier für Euch nochmal ein Überblick über die wichtigsten Themen der Woche:
- Dynamos Devise gegen Nürnberg: "Weiter kämpfen und den Bock umstoßen"
- Stamms Strategie für den ersten Dynamo-Heimsieg
- Darum hätte es laut Dynamo-Coach Stamm keinen Treueschwur gebraucht
- Dynamo liegt in (fast) allen Statistiken vorn, nur die Punkte fehlen: Woran liegt das?
- Hauptmann peitscht seine Dynamo-Kollegen an: "Brauchen Überzeugung und Mut"
- Sieben Gegentore in acht Minuten: Dynamo hat ein Pausen-Problem
In der Tabelle steht die SGD aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz. Sieben Zähler hat das Team aus elf Spielen geholt, punktgleich rangiert der 1. FC Magdeburg dahinter. Bis zu platz 14 (VfL Bochum) haben alle Teams zehn Punkte, nur Bochum (-4) dabei das bessere Torverhältnis als die SGD (-7). Schlechter von den Toren her sind Eintracht Braunschweig (-10) und die SpVgg Greuther Fürth (-13).
13.30 Uhr: Hochrisikospiel bei Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Nach nur einem Spieltag Pause gegen den SC Paderborn ist das Heimspiel in der 2. Bundesliga von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg wieder zum Hochrisikospiel der Kategorie eins eingestuft worden.
Die Stadt Dresden hat deshalb eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Tragen diverser Kleidung und das Mitführen gewisser Gegenstände verbietet. Dazu zählen Schutzwesten, Sturmhauben, Einwegoveralls, Protektorenhandschuhe, Messer, Pyrotechnik und Helme. Genaue Informationen gibt es auf der Seite der Stadt Dresden.
Zudem empfiehlt Dynamo Dresden die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und das Nutzen der P+R-Parkplätze. Für die Auswärtsfans wird der Parkplatz im Ostragehege empfohlen, von dort aus fahren Shuttle-Busse zum Stadion.
13.10 Uhr: Liveticker zum Spiel Dynamo Dresden gegen den 1. FC Nürnberg
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für die Partie in der 2. Bundesliga zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Nürnberg.
Wir versorgen Euch hier mit allen wichtigen Informationen rund um die Begegnung, während des Spiels und nach dem Match.
Titelfoto: Robert Michael/dpa