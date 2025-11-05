Dynamo liegt in (fast) allen Statistiken vorn, nur die Punkte fehlen: Woran liegt das?

Dresden - Mit Statistiken ist es immer so eine Sache. Sie können bei Einschätzungen von Spielen helfen, sie verfälschen aber auch. Das 0:2 bei der Hertha ist ein gutes Beispiel dafür. Im Grunde war Dynamo über die 90 Minuten chancenlos, war aber in vielen Belangen besser, in den entscheidenden aber nicht.

Herthas Sebastian Grönning (l.) konnte sich gegen Dynamos Konrad Faber durchsetzen und trug dazu bei, dass Dresden auch in Berlin ohne Sieg blieb. © IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Zum dritten Mal in dieser Saison lag die Laufleistung über 128 Kilometer - das ist ein herausragender Wert. Hertha kam auf 121. Kritiker würden jetzt sagen, Berlin war cleverer, hat Dynamo (hinterher) laufen lassen, was stimmen mag.

Dresden hatte mehr Ballbesitz (52:48), hat mehr Pässe gespielt (485:458), hatte eine höhere Passquote (84:81 Prozent), mehr Flanken geschlagen (19:14), hatte mehr Ecken (5:3), mehr Torschüsse (15:13).

In den gewonnenen Zweikämpfen lagen beide gleichauf. Das passte also.

In acht von elf Spielen war das der Fall, dass Dynamo in den statistischen Werten vorn lag. Dagegen sprechen die nur sieben Punkte bisher. Die Werte schlagen sich nicht auf dem Rasen nieder. Woran lag es dann?