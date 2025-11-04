Sieben Gegentore in acht Minuten: Dynamo hat ein Pausen-Problem

Schon in sieben Spielen der Zweitliga-Saison brach ein Gegentreffer rund um die Halbzeitpause Dynamo Dresden das Genick. Gibt es dafür eine Erklärung?

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Das Minuten-Problem bei Dynamo rund um den Pausentee wächst sich aus. Bereits sieben Gegentore kassierte Dresden in der Phase kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause - das letzte in Berlin zum 0:2. Es waren alles entscheidende Gegentreffer. Eine Erklärung dafür haben Trainer und Spieler nicht.

Noel Aseko (l.) glich für Hannover in der 43. Minute zum 2:2 aus. Bei dem Ergebnis blieb es. © imago/Jan Huebner

Dynamo Dresden kann den Schalter aktuell nicht umlegen