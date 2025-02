Hinspiel als Blaupause? Dynamos Meißner wäre es wohl recht!

Im Hinspiel in Verl brachte Robin Meißner (25, r.) Dynamo mit einem Tor und einer Vorlage auf die Siegerstraße. © IMAGO/Ralf Treese

Der Angreifer hat vor Kurzem seinen Vertrag bei Schwarz-Gelb verlängert, fühlt sich "wohl im Verein, in der Stadt und in der Mannschaft. Von daher war es auch keine schwere Entscheidung. Ich bin sehr glücklich über die Verlängerung und freue mich über das, was in der nächsten Zeit kommt", erklärt Meißner.

Der 25-Jährige kam aber zuletzt nur von der Bank. Das wird wohl auch am Samstag (16.30 Uhr) so sein. Andere haben bei Dynamo aktuell die Nase etwas vorn.

"Ich versuche in den Momenten da zu sein, wenn mich die Mannschaft braucht", verspricht Meißner.

Im Hinspiel im September in Verl war er es. Da brachte er in der Startelf spielend seine Mannen in der 13. Minute in Führung - in einem Spiel, was man so eigentlich gar nicht gewinnen darf. Denn der SCV dominierte das Team von Thomas Stamm (42), spielte sich immer wieder gute Chancen heraus. Die Tore aber fielen auf der anderen Seite.

Christoph Daferner (27) machte mit einem Doppelpack (einmal auf Vorlage von Meißner) den unverdienten 3:0-Erfolg perfekt.