Dynamo gegen Elversberg live: Hält die SGD-Serie im Flutlicht-Kracher?

Dynamo Dresden gegen SV Elversberg im TAG24-Liveticker: Hält die SGD-Serie im Flutlicht-Kracher?

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Dresden - Hält die Serie? Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge will Dynamo Dresden im Topspiel der 2. Bundesliga unter Flutlicht am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen die SV Elversberg Nummer fünf nachlegen - bestenfalls mit einem Dreier.

Selbst beim bis dato Tabellenführer auf Schalke ließ sich die SGD vergangenes Wochenende trotz eines 0:2-Rückstands nicht bezwingen, jetzt kommt mit der SVE allerdings gleich der nächste Spitzenklub des Unterhauses ins Rudolf-Harbig-Stadion. Den starken Start in die Rückrunde hat Schwarz-Gelb aber auch bitter nötig, denn selbst die acht Punkte seit dem Jahreswechsel haben bislang noch nicht für den Sprung ans rettende Ufer gereicht. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Flutlichtkracher zwischen Dynamo und Elversberg versorgen wir Euch mit allen Infos zur Partie.

14.45 Uhr: Gelingt Dynamo Dresden heute der erste Sieg gegen die SV Elversberg?

Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen beider Vereine: Zur Premiere in der 3. Liga konnte sich die "Elv" in der Saison 2022/23 in Dresden mit 3:2 durchsetzen, anschließend gab es zwei Punkteteilungen. Am 5. Spieltag der Hinrunde brachten Jakob Lemmer und Christoph Daferner die Stamm-Elf zweimal in Front, Younes Ebnoutalib glich aber jeweils aus. Das 2:2 fiel dabei erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Inzwischen kickt der Goalgetter jedoch bei Eintracht Frankfurt, worüber sich die Profis und Verantwortlichen an der Elbe sicherlich nicht beschweren werden. Mit zwölf Treffern ist der 22-Jährige auch Wochen nach seinem Abgang nämlich immer noch der beste Torschütze der Saarländer.

In der Hinrunde trennten sich beide Klubs mit einem 2:2-Unentschieden. © Uwe Anspach/dpa

14.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen die SV Elversberg im Liveticker