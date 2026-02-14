Dynamo gegen Elversberg live: Vier Wechsel! SGD-Coach Stamm beschenkt Geburtstagskind Müller

Dynamo Dresden gegen SV Elversberg im TAG24-Liveticker: Thomas Stamm ändert seine Startelf im Vergleich zum Schalke-Spiel auf vier Positionen.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Dresden - Hält die Serie? Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge will Dynamo Dresden im Topspiel der 2. Bundesliga unter Flutlicht am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen die SV Elversberg Nummer fünf nachlegen - bestenfalls mit einem Dreier.

Selbst beim bis dato Tabellenführer auf Schalke ließ sich die SGD vergangenes Wochenende trotz eines 0:2-Rückstands nicht bezwingen, jetzt kommt mit der SVE allerdings gleich der nächste Spitzenklub des Unterhauses ins Rudolf-Harbig-Stadion. Den starken Start in die Rückrunde hat Schwarz-Gelb aber auch bitter nötig, denn selbst die acht Punkte seit dem Jahreswechsel haben bislang noch nicht für den Sprung ans rettende Ufer gereicht. In unserem großen TAG24-Liveticker zum Flutlichtkracher zwischen Dynamo und Elversberg versorgen wir Euch mit allen Infos zur Partie.

19.18 Uhr: So startet Dynamo Dresden in das Spiel gegen die SV Elversberg

Thomas Stamm tauscht im Vergleich zum 2:2 auf Schalke gleich viermal! Julian Pauli fehlt also tatsächlich verletzt, dafür startet Geburtstagskind Friedrich Müller in der Abwehr. Amoako ist rechtzeitig fit geworden, Robert Wagner zurück, weshalb Luca Herrmann aus dem Mittelfeld rutscht. Ben Bobzien feiert sein Startelfdebüt und ersetzt Jakob Lemmer, vorn darf Vincent Vermeij für Christoph Daferner ran. Lars Bünning hat es hingegen nicht einmal in den Kader geschafft.

Diese Startelf schickt Thomas Stamm in den Flutlichtkracher! © TAG24

18.50 Uhr: Dynamo-Bus fährt ein

Die Hausherren lassen nicht lange auf sich warten und fahren eine Minuten später ein.

Kurz darauf treffen die Hausherren an. © TAG24/Florian Mentele

18.49 Uhr: Elversberg ist als Erstes da

Die Gäste aus Elversberg sind als Erstes um 18.49 Uhr am Stadion angekommen.

Der Gästebus fährt vor. © TAG24/Florian Mentele

18.40 Uhr: Lange Schlange vor K-Block! Fans trotzen Verkehrschaos in Dresden

Viele Fans haben dem Verkehrschaos schon getrotzt, vor dem K-Block warten Hunderte bereits gespannt auf den Einlass. In unmittelbarer Nähe zum Stadion läuft der Verkehr aber auch flüssig, auch die Straßenbahnen aus Richtung Neustadt müssen im Moment nirgendwo warten.

Zwei Stunden vor Anpfiff sind die SGD-Fans bereits da und heiß auf den Flutlicht-Hit. © TAG24/Florian Mentele

18.20 Uhr: Wie schlägt sich Dynamo Dresden unter Flutlicht?

Die SGD durfte in dieser Saison bereits dreimal am Samstagabend um 20.30 Uhr ran - und erlebte dabei die ganze Bandbreite. Das erste Zweitliga-Topspiel der Saison für Dynamo hatte es mit dem 3:3 am 8. Spieltag gegen den Karlsruher SC direkt in sich, Jakob Lemmer glich damals in der Nachspielzeit aus. Bei Holstein Kiel setzte es anschließend im späten Slot kurz vor Weihnachten am 17. Spieltag eine bittere 1:2-Pleite zum Abschluss der Hinrunde. Zuletzt feierte Schwarz-Gelb aber beim 1. FC Magdeburg mit einem 2:1-Erfolg in den Sonntag. Mit Abendspiel Nummer vier ist die SGD übrigens Liga-Spitzenreiter, für Elversberg ist es die dritte Partie unter Flutlicht.

17.54 Uhr: Noch kein Sieg von Dynamo Dresden unter der Leitung von Robin Braun

Robin Braun aus Wuppertal wird das Topspiel heute Abend als Schiedsrichter leiten. Für beide Teams ist das nicht unbedingt ein gutes Omen: Sowohl Dynamo als auch Elversberg warten noch auf einen Sieg mit dem 30-Jährigen als Haupt-Referee. Für die SGD setzte es zwei Niederlagen und ein Unentschieden, zuletzt eine 1:3-Pleite im April 2024 gegen den 1. FC Saarbrücken. Elfer oder Platzverweise hat Braun jedoch noch keine gegen die Sportgemeinschaft ausgesprochen. Die SVE verlor und teilte die Zähler je einmal. Unterstützt wird der Unparteiische von seinen Assistenten Florian Heft (Neunkirchen) und Asmir Osmanagic (Stuttgart), Daniel Bartnitzki (Erfurt) agiert als Vierter Offizieller. Video-Schiri der Partie ist Nicolas Winter aus Hagenbach.

Robin Braun leitet das Spiel gegen Dynamo Dresden und die SV Elversberg. © Picture Point / Gabor Krieg

17.22 Uhr: Zwei Spieler von Dynamo Dresden müssen aufpassen

Robert Wagner und Stefan Kutschke droht mit je vier Gelben Karten der Ausfall am nächsten Wochenende gegen Hannover 96. Insbesondere für die Mittelfeld-Leihgabe wäre es ein bitterer Karton, denn der 22-Jährige hat gerade erst seine Gelb-Rot-Sperre aus der Partie gegen Arminia Bielefeld abgesessen - und sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Thomas Stamm gemausert. Auf der anderen Seite teilen Bambasé Conté und Lukas Petkov dasselbe Schicksal, beide stehen im Moment ebenfalls bei vier Verwarnungen.

Robert Wagner (M.) und Stefan Kutschke droht eine Gelbsperre. © Robert Michael/dpa

16.59 Uhr: Jason Ceka trifft auf seine alten Kollegen

Im Hinspiel stand SGD-Leihgabe Jason Ceka noch für den heutigen Gegner von Dynamo auf dem Rasen, der Flügeldribbler wurde in der 76. Minute eingewechselt. Es bleibt aber nicht das einzige Wiedersehen heute Abend im Rudolf-Harbig-Stadion. Für den Rechtsaußen war es übrigens einer von nur sieben Auftritten im Trikot der SVE, sein Vertrag im Saarland läuft aber noch bis 2028. Außerdem ist es das zweite Duell am Stück gegen einen seiner Ex-Klubs, der 26-Jährige stammt aus der Schalke-Jugend und kehrte schon vergangenes Wochenende dorthin zurück. Aufseiten der SVE kicken aktuell zwei ehemalige Dynamos: Tom Zimmerschied wechselte im Sommer 2024 aus Dresden nach Elversberg, avancierte dort zur Stammkraft und ist mit vier Assists zweitbester Vorlagengeber des Klubs. Meistens kommt der 27-Jährige auf der linken Seite zum Einsatz. Auf der Bank wird zudem Ersatzkeeper Tim Boss Platz nehmen, der von 2018 bis 2020 bei der SGD spielte, hier aber ebenfalls nur die zweite Geige. Seinen einzigen Auftritt bekam er praktisch zum Abschied am letzten Spieltag der Saison 2018/20 gegen den VfL Osnabrück (2:2).

Jason Ceka (r.) erzielte in der Hinrunde einen Treffer für die SVE, ehe er leihweise nach Dresden wechselte. © Harald Tittel/dpa

16.35 Uhr: Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft heute im Free-TV

Fußballfans ohne kostenpflichtiges Abo schauen heute mal nicht in die Röhre: RTL Nitro überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV ab 20.15 Uhr. Daneben reicht zum Samstag auch ein Abonnement beim Streamingdienst des Senders, RTL+, wo die Partie zusätzlich im Livestream gezeigt wird. Wie immer können zahlende Kunden aber auch auf Sky oder das dazugehörige Streamingportal WOW zurückgreifen.

Auch Fußballfans ohne Abo können heute in den Genuss des Zweitliga-Topspiels kommen. © Fabian Fuchs/dpa

16.20 Uhr: Personalknall unter der Woche! Die Lage bei der SV Elversberg

Seit Jahren beeindrucken die Saarländer mit ihrem sportlichen Werdegang, vergangene Saison schrammte der Klub aus der 13.000-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga vorbei. Auch nach dem Abgang von Erfolgscoach Horst Steffen biss sich die Sportvereinigung diese Saison wieder im oberen Tabellendrittel fest und startete mit sieben Siegen aus den ersten neun Partien in die Spielzeit. Nach dem Winter-Abgang von Torjäger Ebnoutalib läuft es allerdings nicht mehr ganz so rund. In den letzten fünf Begegnungen sprang nur ein Erfolg bei zwei Remis sowie zwei Pleiten heraus. Vor einer Woche kassierte die SVE vor heimischer Kulisse gar eine 0:3-Abreibung gegen die Hertha. Personell kann Trainer Vincent Wagner fast aus dem Vollen schöpfen, nur Linksverteidiger Lasse Günther und Mittelfeldmann Patryk Dragon fallen aus. Dafür sorgte der bisherige Verwaltungsvorstand Dr. Marc Strauß unter der Woche für Wirbel. Nach Wechselgerüchten bezüglich eines Abgangs zum 1. FC Kaiserslautern wurde der 41-Jährige vom Verein freigestellt.