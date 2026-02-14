Dynamo gegen Elversberg live: Vier Wechsel! SGD-Coach Stamm beschenkt Geburtstagskind Müller
Dresden - Hält die Serie? Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge will Dynamo Dresden im Topspiel der 2. Bundesliga unter Flutlicht am Samstagabend (20.30 Uhr) gegen die SV Elversberg Nummer fünf nachlegen - bestenfalls mit einem Dreier.
Selbst beim bis dato Tabellenführer auf Schalke ließ sich die SGD vergangenes Wochenende trotz eines 0:2-Rückstands nicht bezwingen, jetzt kommt mit der SVE allerdings gleich der nächste Spitzenklub des Unterhauses ins Rudolf-Harbig-Stadion.
Den starken Start in die Rückrunde hat Schwarz-Gelb aber auch bitter nötig, denn selbst die acht Punkte seit dem Jahreswechsel haben bislang noch nicht für den Sprung ans rettende Ufer gereicht.
In unserem großen TAG24-Liveticker zum Flutlichtkracher zwischen Dynamo und Elversberg versorgen wir Euch mit allen Infos zur Partie.
19.18 Uhr: So startet Dynamo Dresden in das Spiel gegen die SV Elversberg
Thomas Stamm tauscht im Vergleich zum 2:2 auf Schalke gleich viermal!
Julian Pauli fehlt also tatsächlich verletzt, dafür startet Geburtstagskind Friedrich Müller in der Abwehr. Amoako ist rechtzeitig fit geworden, Robert Wagner zurück, weshalb Luca Herrmann aus dem Mittelfeld rutscht. Ben Bobzien feiert sein Startelfdebüt und ersetzt Jakob Lemmer, vorn darf Vincent Vermeij für Christoph Daferner ran. Lars Bünning hat es hingegen nicht einmal in den Kader geschafft.
18.50 Uhr: Dynamo-Bus fährt ein
Die Hausherren lassen nicht lange auf sich warten und fahren eine Minuten später ein.
18.49 Uhr: Elversberg ist als Erstes da
Die Gäste aus Elversberg sind als Erstes um 18.49 Uhr am Stadion angekommen.
18.40 Uhr: Lange Schlange vor K-Block! Fans trotzen Verkehrschaos in Dresden
Viele Fans haben dem Verkehrschaos schon getrotzt, vor dem K-Block warten Hunderte bereits gespannt auf den Einlass.
In unmittelbarer Nähe zum Stadion läuft der Verkehr aber auch flüssig, auch die Straßenbahnen aus Richtung Neustadt müssen im Moment nirgendwo warten.
18.20 Uhr: Wie schlägt sich Dynamo Dresden unter Flutlicht?
Die SGD durfte in dieser Saison bereits dreimal am Samstagabend um 20.30 Uhr ran - und erlebte dabei die ganze Bandbreite.
Das erste Zweitliga-Topspiel der Saison für Dynamo hatte es mit dem 3:3 am 8. Spieltag gegen den Karlsruher SC direkt in sich, Jakob Lemmer glich damals in der Nachspielzeit aus. Bei Holstein Kiel setzte es anschließend im späten Slot kurz vor Weihnachten am 17. Spieltag eine bittere 1:2-Pleite zum Abschluss der Hinrunde. Zuletzt feierte Schwarz-Gelb aber beim 1. FC Magdeburg mit einem 2:1-Erfolg in den Sonntag.
Mit Abendspiel Nummer vier ist die SGD übrigens Liga-Spitzenreiter, für Elversberg ist es die dritte Partie unter Flutlicht.
17.54 Uhr: Noch kein Sieg von Dynamo Dresden unter der Leitung von Robin Braun
Robin Braun aus Wuppertal wird das Topspiel heute Abend als Schiedsrichter leiten.
Für beide Teams ist das nicht unbedingt ein gutes Omen: Sowohl Dynamo als auch Elversberg warten noch auf einen Sieg mit dem 30-Jährigen als Haupt-Referee. Für die SGD setzte es zwei Niederlagen und ein Unentschieden, zuletzt eine 1:3-Pleite im April 2024 gegen den 1. FC Saarbrücken. Elfer oder Platzverweise hat Braun jedoch noch keine gegen die Sportgemeinschaft ausgesprochen. Die SVE verlor und teilte die Zähler je einmal.
Unterstützt wird der Unparteiische von seinen Assistenten Florian Heft (Neunkirchen) und Asmir Osmanagic (Stuttgart), Daniel Bartnitzki (Erfurt) agiert als Vierter Offizieller. Video-Schiri der Partie ist Nicolas Winter aus Hagenbach.
17.22 Uhr: Zwei Spieler von Dynamo Dresden müssen aufpassen
Robert Wagner und Stefan Kutschke droht mit je vier Gelben Karten der Ausfall am nächsten Wochenende gegen Hannover 96.
Insbesondere für die Mittelfeld-Leihgabe wäre es ein bitterer Karton, denn der 22-Jährige hat gerade erst seine Gelb-Rot-Sperre aus der Partie gegen Arminia Bielefeld abgesessen - und sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft von Thomas Stamm gemausert.
Auf der anderen Seite teilen Bambasé Conté und Lukas Petkov dasselbe Schicksal, beide stehen im Moment ebenfalls bei vier Verwarnungen.
16.59 Uhr: Jason Ceka trifft auf seine alten Kollegen
Im Hinspiel stand SGD-Leihgabe Jason Ceka noch für den heutigen Gegner von Dynamo auf dem Rasen, der Flügeldribbler wurde in der 76. Minute eingewechselt. Es bleibt aber nicht das einzige Wiedersehen heute Abend im Rudolf-Harbig-Stadion.
Für den Rechtsaußen war es übrigens einer von nur sieben Auftritten im Trikot der SVE, sein Vertrag im Saarland läuft aber noch bis 2028. Außerdem ist es das zweite Duell am Stück gegen einen seiner Ex-Klubs, der 26-Jährige stammt aus der Schalke-Jugend und kehrte schon vergangenes Wochenende dorthin zurück.
Aufseiten der SVE kicken aktuell zwei ehemalige Dynamos: Tom Zimmerschied wechselte im Sommer 2024 aus Dresden nach Elversberg, avancierte dort zur Stammkraft und ist mit vier Assists zweitbester Vorlagengeber des Klubs. Meistens kommt der 27-Jährige auf der linken Seite zum Einsatz.
Auf der Bank wird zudem Ersatzkeeper Tim Boss Platz nehmen, der von 2018 bis 2020 bei der SGD spielte, hier aber ebenfalls nur die zweite Geige. Seinen einzigen Auftritt bekam er praktisch zum Abschied am letzten Spieltag der Saison 2018/20 gegen den VfL Osnabrück (2:2).
16.35 Uhr: Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft heute im Free-TV
Fußballfans ohne kostenpflichtiges Abo schauen heute mal nicht in die Röhre: RTL Nitro überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV ab 20.15 Uhr.
Daneben reicht zum Samstag auch ein Abonnement beim Streamingdienst des Senders, RTL+, wo die Partie zusätzlich im Livestream gezeigt wird. Wie immer können zahlende Kunden aber auch auf Sky oder das dazugehörige Streamingportal WOW zurückgreifen.
16.20 Uhr: Personalknall unter der Woche! Die Lage bei der SV Elversberg
Seit Jahren beeindrucken die Saarländer mit ihrem sportlichen Werdegang, vergangene Saison schrammte der Klub aus der 13.000-Seelen-Gemeinde Spiesen-Elversberg nur knapp am Aufstieg in die Bundesliga vorbei.
Auch nach dem Abgang von Erfolgscoach Horst Steffen biss sich die Sportvereinigung diese Saison wieder im oberen Tabellendrittel fest und startete mit sieben Siegen aus den ersten neun Partien in die Spielzeit. Nach dem Winter-Abgang von Torjäger Ebnoutalib läuft es allerdings nicht mehr ganz so rund. In den letzten fünf Begegnungen sprang nur ein Erfolg bei zwei Remis sowie zwei Pleiten heraus. Vor einer Woche kassierte die SVE vor heimischer Kulisse gar eine 0:3-Abreibung gegen die Hertha.
Personell kann Trainer Vincent Wagner fast aus dem Vollen schöpfen, nur Linksverteidiger Lasse Günther und Mittelfeldmann Patryk Dragon fallen aus. Dafür sorgte der bisherige Verwaltungsvorstand Dr. Marc Strauß unter der Woche für Wirbel. Nach Wechselgerüchten bezüglich eines Abgangs zum 1. FC Kaiserslautern wurde der 41-Jährige vom Verein freigestellt.
16 Uhr: Verteilt Dynamo Dresden heute Geburtstagsgeschenke?
Am heutigen Abend könnte es gleich mehrere Gründe zum Feiern bei der SGD geben: Friedrich Müller wird nämlich 20 Jahre jung.
Vielleicht schenkt Coach Stamm ihm wegen der drohenden Ausfälle von Pauli und Amoako etwas Einsatzzeit, zuletzt stand der gebürtige Ostsachse aber viermal nicht im Kader. In der Abwehr dürften auch Claudio Kammerknecht, Lars Bünnung und Lukas Boeder nach Minuten auf dem Rasen lechzen.
Ein Dreier würde die Ehrentag-Party sicher versüßen - und wäre auch ein verfrühtes Geschenk an Luca Herrmann und Trainer Stamm. Der SGD-Coach wird am kommenden Donnerstag 43, einen Tag später feiert der Mittelfeldmann seinen 27. Geburtstag.
15.40 Uhr: Die Personalsituation bei Dynamo Dresden
Thomas Stamm muss heute Abend eventuell seine Erfolgsformation der vergangenen Partien aufbrechen, denn es drohen zwei bittere Ausfälle.
Innenverteidiger Julian Pauli konnte aufgrund einer Platzwunde am Kopf aus dem Schalke-Spiel bis Freitag noch nicht trainieren. Der 20-Jährige hatte bereits 2024 nach einer heftigen Gehirnerschütterung mehrere Monate pausieren müssen, die alte Narbe ging wieder auf. Daher ließ die Sportgemeinschaft in diesem Fall bislang auch besondere Vorsicht walten.
Daneben schaffte es Kofi Amoako, der mit einer Fußgelenksverletzung aus dem Duell mit S04 gegangen war, unter der Woche ebenfalls nicht auf den Trainingsplatz. Sein Einsatz ist fraglich. Mit Luca Herrmann steht der passende Ersatz jedoch bereit, Robert Wagner kehrt nach seiner Gelb-Rot-Sperre zurück. Außerdem fällt der langzeitverletzte Stammtorwart Lennart Grill (Knieverletzung) weiter aus.
15.20 Uhr: So viele Fans werden heute Abend erwartet
Bleiben wir gleich bei den Anhängern: Dynamo rechnet zum Flutlichtkracher mit 29.000 Zuschauern, rund 500 Fans reisen aus Elversberg an.
Komplett ausverkauft ist das RHS damit nicht, es gibt noch Resttickets.
15 Uhr: Anreise zum Topspiel könnte zum Problemfall werden
Dynamo bittet seine Fans, vor dem Spiel gegen Elversberg am Samstagabend rechtzeitig anzureisen. Der Grund sind eine Groß-Demo-Lage und der öffentliche Nahverkehr.
Insgesamt 14 Demonstrationen sind für den Samstag in Dresden angemeldet, die größten dürften die "Kein Platz für Nazis" gegen rechts sein. Manche sind auf der Homepage der Stadt Dresden bis 0 Uhr eingeplant.
Der zweite Grund ist der Hauptbahnhof. Wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) mitteilt, ist am Samstag ein erhöhtes Fahrgastaufkommen auf den Linien RE 3 (Hof - Chemnitz - Dresden) und RB 30 (Zwickau - Chemnitz - Dresden) zu erwarten. Insbesondere vor und nach dem Spiel könnten die Züge rammelvoll werden.
Dazu kommt die Sperrung des Dresdner Hauptbahnhofes wegen Bauarbeiten. Wer zum Hauptbahnhof möchte, muss in einen SEV-Bus umsteigen. "Der gesamte Abschnitt zwischen Dresden-Plauen und Dresden-Hauptbahnhof wird ausschließlich mit Bussen im Ersatzverkehr bedient", teilt die MRB mit.
14.45 Uhr: Gelingt Dynamo Dresden heute der erste Sieg gegen die SV Elversberg?
Es ist erst das vierte Aufeinandertreffen beider Vereine: Zur Premiere in der 3. Liga konnte sich die "Elv" in der Saison 2022/23 in Dresden mit 3:2 durchsetzen, anschließend gab es zwei Punkteteilungen.
Am 5. Spieltag der Hinrunde brachten Jakob Lemmer und Christoph Daferner die Stamm-Elf zweimal in Front, Younes Ebnoutalib glich aber jeweils aus. Das 2:2 fiel dabei erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Inzwischen kickt der Goalgetter jedoch bei Eintracht Frankfurt, worüber sich die Profis und Verantwortlichen an der Elbe sicherlich nicht beschweren werden. Mit zwölf Treffern ist der 22-Jährige auch Wochen nach seinem Abgang nämlich immer noch der beste Torschütze der Saarländer.
14.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen die SV Elversberg im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zum Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg.
Die Sportgemeinschaft schielt auf die nächsten Punkte, aber heute steht nicht nur der Fußball im Fokus. Aufgrund einer Großdemolage in Dresden müssen die Fans bei An- und Abreise gut planen. Auch hierzu versorgen wir Euch mit den wichtigsten Meldungen.
