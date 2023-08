Goalgetter und Standardschütze: Anfang sucht noch einen Arslan!

Dresden - Nur noch vier Tage, dann startet Dynamo in die neue Saison. Das Ziel Aufstieg ist klar formuliert. Wie es erreicht werden soll, darüber entscheidet das Team von Markus Anfang (49) selbst auf dem Platz.

Markus Anfang (49) sucht vor allem im Offensivbereich noch händeringend nach Verstärkungen. Ein Knipser und Standardschütze ist gewünscht. © Lutz Hentschel

Doch nach der 135-Minuten-Generalprobe vom Samstag gegen den Halleschen FC muss auch Dynamos Coach konstatieren, dass hier und da noch einiges fehlt:

"Die zwei Wettkampfspiele haben noch einmal aufgezeigt, dass wir definitiv noch was brauchen", sagte er mit dem Blick auf Neuzugänge.



Das hat Anfang schon in den vergangenen drei Wochen immer wieder getan und das wird er wohl weiterhin. Der 49-Jährige will noch einen Innenverteidiger und ein Backup für Paul Will im defensiven Mittelfeld.

Doch er macht keinen Hehl daraus: Auch offensiv muss noch mindestens einmal nachgelegt werden.

"Die Vorbereitung war ordentlich, aber das war noch einmal ein Fingerzeig, dass wir Torgefahr brauchen", erklärt Anfang.