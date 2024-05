Alarm schon vor dem Finale: Dynamo hat gegen Aue eine Rechnung offen!

Dresden - Jede Menge Alarm gab's schon vor dem heißen Derby am Samstag im Sachsenpokal . Ein durchgebranntes Gerät sorgte im Rudolf-Harbig-Stadion für einen Feueralarm.

"Wir haben nur positiven Druck. Ein Pokalfinale ist immer was Besonderes, vor allem, wenn diese zwei Mannschaften aufeinandertreffen. Da ist so viel Vorfreude da", macht Aues Coach Pavel Dotchev (58) klar.

"Das habe ich schon lange vergessen und das ist auch gut so. Denn, wenn wir uns wieder so präsentieren, werden wir auch wieder keine Chance haben", stellt Dynamos Interimscoach Heiko Scholz (58) stoisch klar. "Ich bin guter Hoffnung, dass wir uns noch einmal ordentlich straffen und ein gutes Spiel abliefern werden."

Passiert ist zum Glück nichts und das Finale um die Krone des sächsischen Pokalwettbewerbs kann ohne Einschränkungen stattfinden. Doch am Samstag ab 15.45 Uhr wird es nicht weniger heiß hergehen im Duell der zwei Drittligisten.

Aue-Coach Pavel Dotchev (58, vorn) spricht von positivem Druck für sein Team. © Lutz Hentschel

Obwohl sich seit damals ein entscheidender Faktor in Dresden verändert hat, wie der FCE-Trainer feststellt: "Wenn du in so einer Tabellenkonstellation bist, kannst du nur verlieren. Der Druck ist ein ganz anderer."

"Du bist der Gejagte und deine Gegner haben nichts zu verlieren. Sonst hat sich nicht viel verändert. Das Personal ist das gleiche, nur der Druck war damals größer."

Beide Übungsleiter betonen, wie wichtig das Spiel für die jeweiligen Anhänger wäre. Einem heißen Duell zweier sächsischer Top-Klubs sollte also nichts mehr im Wege stehen!