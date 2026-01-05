Dynamo im Trainingslager: Filmen verboten! SGD-Profis feilen an ruhenden Bällen

Dynamo Dresden im Trainingslager: Wenn die SGD-Profis Standardsituationen trainieren, soll es kein Bewegtbild geben.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 10. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt. In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Am Samstag, 9.15 Uhr, hob der Charterflieger mit insgesamt 29 Spielern in Richtung Mittelmeer ab. Am Dienstag, dem 6. Januar, ist ein Testspiel (16 Uhr) gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau angesetzt, ein zweites findet am 10. Januar (14 Uhr) gegen Rot-Weiss Essen statt. In unserem großen Liveticker zum Dynamo-Trainingslager in der Türkei versorgen wir Euch mit allen Neuigkeiten, Storys und Highlights aus Lara.

5. Januar, 15.31 Uhr: SGD-Standardtraining ohne Kameras

Achtung bitte nicht filmen! Wenn Dynamo Dresden Standardsituationen trainiert, soll es kein Bewegtbild geben. So auch in der Nachmittagseinheit, die kurz vor 17 Uhr Ortszeit auch schon wieder vorbei war. Tore hätte man eh keine auf Band gehabt, die gab es da nämlich in der abschließenden Elf-gegen-elf-Session nicht. Die einen sagen gute Defensiv-Arbeit, die anderen wohl eher schlechte Standards. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Am morgigen Dienstag steht 16 Uhr Orstzeit das Testspiel gegen den FC Aarau (14 Uhr MESZ/live auf Dynamo-TV) an. Am Morgen soll aber noch einmal trainiert werden.

Das Training ist vorüber! Dynamos Akteure dürfen vom Platz. © TAG24/Jens Maßlich

5. Januar, 14.21 Uhr: Zweites Dynamo-Training des Tages

Nach einer kurzen Mittagsruhe wurden die Fußballschuhe wieder geschnürt. Dynamos zweite Einheit startete Ortszeit 15.30 Uhr. Nach der üblichen Erwärmung auf dem Nebenplatz werden auf den zwei Toren Defensiv- und Offensivstandards trainiert. Nur Jan-Hendrik Marx (30) ist nicht dabei. Der Außenverteidiger hatte auch am Vormittag nach seinen Sprunggelenksproblem größtenteils individuell trainiert.

Die zweite Trainingseinheit des Tages läuft. © TAG24/Jens Maßlich

Dynamos Jan-Hendrik Marx (30) trainiert nicht mit der Mannschaft. © Lutz Hentschel

5. Januar, 12.45 Uhr: Medienzeit mit Keeper Daniel Mesenhöler und Neuzugang Jason Ceka

Auch heute hieß es in Dynamos Trainingscamp natürlich wieder: Mittagszeit ist Medienzeit. Jeweils 15 Minuten stehen pro Spieler zur Verfügung. Dieses Mal zu Gast Dynamos Keeper Daniel Mesenhöler, der über seine aktuelle Rolle und die (noch zu verpflichtende) neue Konkurrenz sprach. Außerdem sprach Neuzugang Jason Ceka über seine zunächst erfolgreiche Zeit in Magdeburg und die Schattenseiten zuletzt.

Daniel Mesenhöler (l.) und Jason Ceka stellten sich heute den Medien. © Bildmontage: TAG24/Jens Maßlich (2)

5. Januar, 12.15 Uhr: Dynamo Dresden macht obligatorisches Fan-Foto

Darf natürlich in keinem Trainingscamp fehlen: der bildlich festgehaltene Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans. Schon am Montag versammelten sich alle Dynamos zum obligatorischen Gruppenfoto auf der neu gebauten Tribüne, die im letzten Jahr noch fehlte. Das Wetter passt, noch sind alle da. Foto frei …

Die Mannschaft machte das obligatorische Fan-Foto dieses Mal schon zu Beginn des Trainingslagers. © Lutz Hentschel

5. Januar, 9.55 Uhr: Erstes Training schon wieder beendet

Und dann ist auch schon wieder Schluss! Nur 75 Minuten ging Dynamos erste von zwei Einheiten auf dem satten Grün. Im Elf-gegen-elf ging es darum, sich spielerisch aus Pressingsituationen zu lösen und bestenfalls Chancen zu kreieren. Ein paar Tore sind auch gefallen, viele waren es aber nicht. Vielleicht klingelt es am Nachmittag ein paar Mal mehr …

Schuhe aus: Alexander Rossipal und Co sind schon wieder fertig für den Vormittag. © TAG24/Jens Maßlich

5. Januar, 9.25 Uhr: Dynamo Dresden setzt zweites Testspiel an

Das zweite Testspiel der SGD für das Trainingslager ist angesetzt! Wie schon im Vorjahr testet Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen, das Spiel findet am Samstag, dem 10. Januar, um 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr dt. Zeit) statt. Zuvor testen die Schwarz-Gelben bereits gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau, das Spiel findet bereits am morgigen Dienstag statt.

Wiederholung des Testspiels aus dem Vorjahr: Fast auf den Tag genau ein Jahr später trifft die SGD in Lara wieder auf Rot-Weiss Essen. © Lutz Hentschel

5. Januar, 9.10 Uhr: Erste Einheit des Tages läuft!

An die Arbeit! Seit 10.30 Uhr Ortszeit wird im Never Give Up Football Center wieder trainiert. Chancenerarbeitung steht auf dem Programm. Mit dabei neben allen 29 Mann auch wieder jede Menge Dynamo-Fans, die unter anderem in Bussen zum Trainingsplatz kommen. Das Logo stimmt dieses Jahr, die Aufschrift wohl irgendwie auch. Trainingslager soll schließlich Spaß machen!

Um 10.30 Ortszeit startete die erste Einheit des Tages auf dem Platz. © TAG24/Jens Maßlich

Zahlreiche schwarz-gelbe Fans haben den Weg in die Türkei gefunden. © TAG24/Jens Maßlich

Drin ist, was draufsteht: Die Dynamo-Fans reisten im "Funbus" zum Trainingsplatz. © TAG24/Jens Maßlich

4. Januar, 15.14 Uhr: Das erste Training auf dem Rasen ist vorbei

Und da ist sie auch schon wieder vorbei, die erste Einheit auf dem Rasen des Never Give Up Football Centers vor rund 100 Fans. Genau anderthalb Stunden machten sich die Dynamos mit dem satten Grün vertraut. Alle 29 mitgereisten Spieler standen zunächst auch auf dem Feld, als es darum ging, sich in diversen Spielformen aus Pressing-Situationen zu lösen und Torraum-Szenen zu kreieren. Erst in zwei Gruppen, dann im Großen. Da aber 25 Feldspieler einer zu viel waren, trainierte Jan-Hendrik Marx anschließend abseits des Geschehens individuell. Morgen Vormittag steht die nächste Einheit auf dem Plan. Dann wird es sicherlich auch darum gehen, Abschlüsse zu suchen und das Netz ordentlich wackeln zu lassen.

Thomas Stamm und seine Mannen waren am Sonntag das erste Mal auf dem Trainingsplatz in Lara. © Lutz Hentschel

Am Sonntag standen gleich diverse Spielformen auf dem Programm. © Lutz Hentschel

4. Januar, 12.52 Uhr: Medienzeit mit Lukas Boeder und Neuzugang Thomas Keller

Trainingslager heißt auch immer Medienzeit! In der ersten Runde des achttägigen Trainingscamps an der türkischen Mittelmeerküste waren Lukas Boeder (28) und Neuzugang Thomas Keller (26) zu Gast. Die beiden sind durchaus Konkurrenten in Sachen Innenverteidigung, freuen sich aber genau auf diese Situation. Konkurrenzkampf belebt bekanntlich das Geschäft. Am Nachmittag geht es dann erstmals auf den Trainingsplatz.

Lukas Boeder (28) beantwortete am Sonntag die Fragen der Presse. © TAG24/Jens Maßlich

Auch Dynamo-Neuling Thomas Keller (26) musste sich gleich den Medien stellen. © TAG24/Jens Maßlich

4. Januar, 9.48 Uhr: Dynamo Dresden absolviert erste Kraft-Einheit in der Türkei

Ab heute wird gearbeitet! Gemeint sind nicht nur die zahlreichen Bauarbeiter auf der benachbarten Hotel-Baustelle, die auch sonntags keine Ruhepause kennen. Auch die Dynamo-Profis haben erstmals seit der Ankunft am Samstag die Trainingssachen an. Der Tag begann um 9.45 Uhr Ortszeit mit einer Einheit im Fitnessraum. Dort wurde in mehreren Gruppen unter Anleitung von José Portela und Matthias Grahé an Muskulatur und Athletik gearbeitet. Erst am Nachmittag geht es dann auch auf den Trainingsplatz.

Dominik Kother (25) stemmte am Morgen schon Gewichte. © Lutz Hentschel

Auch Neuzugang Jason Ceka (26) startete fleißig in den Tag. © Lutz Hentschel

Robert Wagner (22, r.) balancierte gekonnt mit Gewichten, Sascha Risch (25) schaute aufmerksam zu. © Lutz Hentschel

3. Januar, 15.10 Uhr: Erste Trainingseinheit in der Türkei erst am Sonntag

Zwei Stunden sind die Dynamos aufgrund der Zeitverschiebung der Mitteleuropäischen Zeit voraus. Gegen 17 Uhr Ortszeit sollten alle Spieler, Trainer und Betreuer ihre Zimmer bezogen haben - also eigentlich noch ein wenig Zeit für ein bisschen Sport. Gibt's aber heute nicht mehr. Schwarz-Gelb startet ganz langsam in das Trainingslager - mit einem Spaziergang auf dem Hotelgelände. Mehr passiert an diesem Samstag nicht mehr. "Wir haben eine Besprechung, so als Kick-Off, wie wir es eigentlich fast immer haben. Die ist heute, nicht morgen, sodass wir morgen dann auch in die Kraftfenster reinstarten können", erklärt Coach Thomas Stamm. "Der Spaziergang dient einfach ein bisschen, nach der Reise sich zu bewegen, eine halbe Stunde. Das tut gut, mit dem einen oder anderen Spieler, wo man gestern vielleicht noch nicht ins Gespräch gekommen ist, noch mal zu quatschen." Erst morgen gibt es dann die ersten zwei Einheiten.