Dynamo im Trainingslager: Große SGD-Chancen, aber noch keine Testspiel-Tore

Dynamo Dresden im Trainingslager: Die SGD bestreitet heute ein Testspiel gegen Rot-Weiss Essen.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 11. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt. In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Dieses Motto beherzigten die SGD-Kicker und siegten im ersten Test gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 3:2 nach Rückstand. Am 10. Januar (12 Uhr MEZ) ist ein zweiter Test gegen Rot-Weiss Essen angesetzt. In unserem großen Liveticker zum Dynamo-Trainingslager in der Türkei versorgen wir Euch mit allen Neuigkeiten, Storys und Highlights aus Lara.

10. Januar, 12.34 Uhr: Pause im Dynamo-Test

Kurze Pause nach 30 Minuten! Gerade nach vorn sieht das nicht schlecht aus. Aber beim Abschluss hakt es mal wieder. Nach dem Chancenwucher der ersten zehn Minuten, ließ Fröling (15.) noch ein dickes Ding liegen. Hinten passieren mitunter zu einfache Ballverluste. Nach einem von sonst guten Robert Wagner probierte es Danny Schmidt (27.) erfolglos mit dem Distanz-Lupfer.

10. Januar, 12.12 Uhr: Klares Chancenplus für Dynamo

Was für ein früher Chancenwucher! Thomas Keller (2.) und Nils Fröling (5.) standen beide noch im Abseits (und waren am Keeper gescheitert). Aber erneut Fröling und Niklas Hauptmann (jeweils 7.) müssen es bei ihrer Doppelchance klingeln lassen.

Los geht's! Soeben wurde das Spiel angepfiffen, der Ball rollt.

10. Januar, 11.55 Uhr: SGD-Fans setzen auf Essener Treffsicherheit

Zumindest vor dem Spiel hoffen wohl die Dynamo-Fans, dass sich RWE als treffsicher erweist. Der Großteil hat nämlich hinter dem Tor Platz genommen, auf dass sich die Essener warmschießen. Absolute Volltreffergefahr!

Mittendrin statt nur dabei! Englische Verhältnisse im Never Give Up Football Center. © Jens Maßlich/TAG24

10. Januar, 11.41 Uhr: 20-Euro-Tickets für Testspiel-Besucher

Übrigens, all die Dresdner und Essener Fans, die ihre Reisen über den Veranstalter gebucht haben, dürfen kostenlos rein. Alle anderen müssen Eintritt zahlen. Gegen Aarau waren das 20€. Das scheint auch heute der Fall zu sein.

Diese Preisgestaltung sorgt für Unmut bei den Fans: "20€, habt ihr ne Macke?" © Jens Maßlich/TAG24

10. Januar, 11.35 Uhr: Dynamo-Aufstellung für das Testspiel gegen Rot-Weiss Essen

Beide Teams sind unter Applaus ihrer Fans zum Warmmachen gekommen. Das ist - gemessen an den letzten Tagen hier - bei kalten Temperaturen auch notwendig. Auf Seiten der SGD stehen in den ersten der zweimal 60 Minuten dieselben elf Akteure auf dem Feld, die schon beim 3:2-Erfolg gegen Aarau angefangen haben. Erneut ein Fingerzeig mit Blick auf Fürth in genau einer Woche.

Die Profis machen sich warm. © Jens Maßlich/TAG24

Blick auf den Aufstellungsbogen: So gehen beide Teams ins Spiel. © Jens Maßlich/TAG24

10. Januar, 11.24 Uhr: Dynamo bestreitet Testspiel gegen Rot-Weiss Essen

Noch 45 Minuten bis zur Generalprobe. Die letzten Vorbereitungen auf der Anlage des Never Give Up Football Center laufen. Noch ist es auch still, nur der Muezzin schallt hier gerade über die Felder. Nach dem Anpfiff werden 400 bis 500 Fans von Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen sicherlich für Stimmung sorgen.

Das Grün wird vor Anpfiff noch einmal bewässert. © Jens Maßlich/TAG24

9. Januar, 13.27 Uhr: Medienzeit mit Sebastian König und Konrad Faber

Ein letztes Mal hieß es in Dynamos Trainingslager an einem Mittag Medienzeit. In der letzten Runde vor dem großen Camp-Fazit mit Thomas Stamm (42) waren Außenverteidiger Konrad Faber (28) und "U21"-Coach Sebastian König (38) zu Gast. König hospitiert hier in Lara bei der ersten Mannschaft, steigt aber am Montag mit seinen Jungs wieder in die Vorbereitung auf die Rückrunde ein. Am morgigen Samstag sind sie ohne ihren Chef beim Hallenmasters gefordert. Bei Faber ging es auch viel um die Anstrengungen, die so ein Trainingslager mit sich bringt. Nicht aber für ihn, sondern für seine Mitspieler. Denn, das gab der 28-Jährige direkt zu, er kann seinen Kollegen schon ganz schön auf die Nerven gehen. Vor allem Zimmergenosse Claudio Kammerknecht (26) bekommt das zu spüren. Am Nachmittag ist aber Ruhe angesagt. Denn Videoschulung steht auf dem Programm. Im Kraftraum könnte es dagegen schon wieder ein bisschen lauter zugehen ... Auf dem Platz wird nicht mehr trainiert, Samstag (12 Uhr MEZ/DynamoTV) gibt's die zweimal 60 Minuten dauernde Generalprobe gegen Rot-Weiss Essen.

Steht den Medien Rede und Antwort: Dynamo-Profi Konrad Faber (28). © Jens Maßlich/TAG24

9. Januar, 10.55 Uhr: Dynamos trotzen dem Wind

Statt Standards hieß es dieses Mal Überzahl auf engem Raum. Knapp 100 Minuten ging es für die Dynamos auf dem Trainingsplatz zur Sache, dann ging es wieder mit dem Bus ins Hotel. Die Wetterbedingungen sind nicht annähernd mit denen zu Hause zu vergleichen, trotzdem war es im stürmischen Wind recht frisch. Zeit für einen Tee und Mittagessen, ehe danach die Medienzeit mit "U21"-Coach Sebastian König (38) und Außenverteidiger Konrad Faber (28) ansteht.

Auf dem Trainingsplatz arbeiteten die SGD-Profis an Überzahlspielen. © Jens Maßlich/TAG24

Nach der Einheit ging es für die Dynamos mit dem Bus zurück ins Mannschaftshotel. © Jens Maßlich/TAG24

9. Januar, 9.20 Uhr: Transfer von Kofi Amoako geplatzt? Lecce soll anderen Spieler im Blick haben

So ein bisschen vom Winde verweht startet die SGD in Tag 7. Die Schlechtwetterwolken sind beiseite geschoben, in der Ferne sind sogar endlich die Gipfel zu sehen. Wie weit es für Dynamo noch bergauf geht, wird sich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Fakt im Hier und Jetzt ist, das alle Mann seit 10.30 Uhr Ortszeit auf dem Trainingsplatz stehen - auch wieder Kofi Amoako. Das wird auch so bleiben, denn in die Verhandlungen ist erst einmal Ruhe eingekehrt. TAG24 weiß, dass die kolportierten 1,5 Millionen Euro nicht annähernd stimmen. Lecce soll eine anderen Spieler im Blick haben. Beiseite geschoben ist übrigens auch wieder das Standard-Training. Dafür ist es viel zu windig.

Das Standardtraining bei Dynamo wurde vom Winde verweht. © Bildmontage: Jens Maßlich

8. Januar, 13.30 Uhr: Stürmische Zeiten im Trainingslager

Stürmische Zeiten in Dynamos Trainingscamp. Draußen wird der Wind immer heftiger, drinnen stehen zwei Stürmer Rede und Antwort. Christoph Daferner und Vincent Vermeij sprachen unter anderem über die Hinrunde, die neuen Kollegen und über das, was alles für die Rückrunde Hoffnung macht. Anschließend stehen für die zwei Sturmtanks und ihre Kollegen Videoschulung wie Einzelgespräche an. Auf den Platz geht es heute nicht mehr.

Vincent Vermeij war heute in der Medienrunde zu Gast. © TAG24/Jens Maßlich

Auch Christoph Daferner spielte das Frage-Antwort-Spiel. © TAG24/Jens Maßlich

8. Januar, 10.40 Uhr: Standardsituationen müssen wegen des Wetters ausfallen

Schneller als das befürchtete Unwetter! Rund 90 Minuten standen die Schwarz-Gelben für heute auf dem Trainingsplatz. Spieleröffnung und Chancen kreieren bzw. verhindern stand - je nach Mannschaftsteil - auf dem Plan. Für Standardsituation, die eigentlich geplant waren, war es schon zu windig geworden. Am Nachmittag stehen Einzelgespräche und Videoschulung auf dem Programm. Da ist das Wetter egal …

Nach 90 Minuten packten die Dynamo-Profis zusammen. © TAG24/Jens Maßlich

8. Januar, 9.05 Uhr: In Lara wird es heute ungemütlich

Graue Wolken über der türkischen Mittelmeerküste! Heute soll es noch ungemütlich werden mit Gewitter und Regenschauern. Fast schon gut, dass Dynamo heute nur einmal raus auf den Rasen geht. Seit 10.30 Uhr wird wieder auf Platz drei des Never Give Up Football Center trainiert. Alle Mann sind an Bord, auch Kofi Amoako ist dabei.

Die einzige Einheit des Tages auf dem Platz findet noch im Trockenen statt. © TAG24/Jens Maßlich

7. Januar, 21.34 Uhr: Dynamo-Anhänger erleben ihre Lieblinge hautnah

Am Mittwochabend stand noch der traditionelle Fanabend im Camp auf dem Programm. Dabei konnten sich die mitgereisten Anhänger mit den Spielern im Mannschaftshotel austauschen, Fotos knipsen und sich Autogramme sichern. Das sei auch in munterer Atmosphäre geschehen, wie die SGD inzwischen mitteilte. Die Presse musste aber natürlich draußen bleiben.

7. Januar, 16.10 Uhr: Interview mit Thomas Stamm und Niklas Hauptmann

Im Rahmen des Testspiels gegen den FC Aarau standen Trainer Thomas Stamm und Kapitän Niklas Hauptmann Rede und Antwort. Was sie zu sagen hatten, seht Ihr im Video!

7. Januar, 13.05 Uhr: Medienzeit mit Vinko Sapina und Robert Wagner

Letzte Amtshandlung für zwei Dynamos vor der freien Zeit! Routinier Vinko Sapina und Neuzugang Robert Wagner waren in der Medienzeit zu Gast. Neben deutlich wichtigeren sportlichen Themen ging es unter anderem auch um die mitunter nicht immer so vorteilhaften Körpergröße des einen und die unverkennbare Ähnlichkeit des anderen zu einem bekannten Popstar. Mehr steht heute aber für die beiden und alle anderen Spieler nicht an. Während der Staff größtenteils weiterarbeitet, dürfen sich die Spieler jetzt am Nachmittag ganz anderen Dingen abseits des Sports widmen. Der nächste Pflichttermin ist erst zu späterer Stunde der obligatorische Fanabend im Teamhotel.

Neuzugang Robert Wagner (r.) stand den Medien Rede und Antwort. © TAG24/Jens Maßlich

7. Januar, 10 Uhr: Feierabend für (fast) alle Dynamo-Profis

Und nach 75 Minuten heißt es für Schwarz-Gelb auch schon wieder Feierabend - im wahrsten Sinne. Nur Neuzugang Robert Wagner und Vinko Sapina haben heute noch die Medienzeit am Mittag als Pflichttermin stehen. Am Nachmittag ist Freizeit angesagt. Die kann jeder verbringen, wie er will.

Schon vor dem Mittagessen ist Feierabend für die Dynamo-Profis. © TAG24/Jens Maßlich

7. Januar, 9.55 Uhr: Dynamo Dresden muss auf hinteren Platz ausweichen

Trainiert wird übrigens wieder auf dem hinteren Platz mit den kleinen Tribünen. Denn Rot-Weiß Essen, das seit Montag hier ist, hat noch zahlreiche Fans mehr mit. Bedeutet, der Drittligist hat bei der Platzbelegung Vorrang bekommen. Heißt aber auch, das Testspiel am Samstag (12 Uhr MEZ) wird ein richtig stimmungsvolles.

Rot-Weiss Essen brachte mehr Fans mit, erhielt daher Trainingsplatz 1 mit der großen Tribüne. © TAG24/Jens Maßlich

Dynamo Dresden musste auf den hinteren Trainingsplatz ausweichen. © TAG24/Jens Maßlich

Auch Ex-Dynamo Ahmet Arslan ist natürlich bei Rot-Weiss Essen mit von der Partie. © TAG24/Jens Maßlich

7. Januar, 9.19 Uhr: Dynamo Dresden seit heute mit einem Mann mehr im Trainingslager

Viel passiert heute nicht! Um 10.30 Uhr Ortszeit ging es für die Dynamos in die nicht ganz so schweißtreibende Regenerationseinheit.

Seit heute aber mit einem Mann mehr. Nein, es gibt noch immer keine neuen Keeper. Aber Jakob Zickler, der erst krank fehlte, ist angereist und trainiert mit.

Jakob Zickler (M.) ist nach überstandener Krankheit angereist und trainiert nun bei Dynamo mit. © Jens Maßlich

Abpfiff: Dynamo beweist im Aarau-Test Moral und siegt mit 3:2

Schluss, Aus und vorbei. Die SGD hat den ersten Sieg des Jahres eingefahren, zeigte in den zwei Halbzeiten mit zwei verschiedenen Teams aber auch einige Leistungsunterschiede. Allzu hoch sollte man den 3:2–Sieg gegen den FC Aarau aber nicht hängen. Die Beine im Trainingslager sind schwer. Auch müssen vier neue Spieler integriert werden.

Und kurz darauf ist Schluss: Die SGD hat im ersten Test Moral bewiesen. © TAG24/Jens Maßlich

Zwischenstand nach 79 Minuten: Plötzlich führt Dynamo wieder!

Und direkt das 3:2! Herrmann dreht die Partie wieder zu Gunsten von Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Anhang frohlockt, Aarau bedient.

Jetzt guckt Aarau dumm aus der Wäsche, Dynamo hat das Spiel gedreht. © TAG24/Jens Maßlich

Zwischenstand nach 77 Minuten: SGD kommt durch Pressing zurück

Der Ausgleich! Jakob Lemmer (77.) schob frei ein, weil das Dresdner Pressing griff. Luca Herrmann eroberte zuvor das Leder und legte dann per Hacke auf.

Jakob Lemmer vollendet nach gutem Pressing zum Ausgleich. © TAG24/Jens Maßlich

Zwischenstand nach 72 Minuten: Dynamo kassiert das zweite Gegentor

Und da ist natürlich auch wieder das zweite Gegentor. Berdan Senyurt (72.) durfte zu unbedrängt - aber auch technisch fein - abschließen.

Aarau klatscht ab und geht in Führung, die SGD guckt bedröppelt drein. © TAG24/Jens Maßlich

Zwischenstand nach 63 Minuten: Dynamo muss Ausgleich schlucken

Und da ist es mal wieder passiert. Zu null geht es nicht für die SGD. Auch im Test gegen den FC Aarau klingelt es. Daniel Afriyie verwertet eine Flanke von rechts. Keeper Daniel Mesenhöler ohne Chance.

Dynamo kassiert Mitte der zweiten Hälfte mit neuer Besetzung den Ausgleich. © TAG24/Jens Maßlich

Anpfiff zur zweiten Halbzeit: Dynamo tauscht komplett durch

Runderneut startet die SGD in den zweiten Durchgang. Keiner der zwölf Spieler, die in den ersten 45 Minuten auf dem Feld standen, sind noch dabei. Aber es geht gleich munter offensiv weiter …

Der zweite Durchgang läuft, Dynamo hat komplett durchgewechselt. © TAG24/Jens Maßlich

Halbzeit: Dynamo dreht vor der Pause auf und führt

Pause im Never Give Up Football Center beim ersten Testkick des Jahres. Die SGD führt mit 1:0, weil Vincent Vermeij Sekunden vor der Pause auf Pass von Jason Ceka einnetzte. Mehr wäre möglich gewesen, aber auch Kofi Amoako (21.) beispielsweise brachte den Ball nicht im Tor unter. Aarau nicht chancenlos, aber bisher steht die Null.

Abklatschen vor dem Gang in die Halbzeit: Dynamo führt. © TAG24/Jens Maßlich

Zwischenstand nach 22 Minuten: Erste Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore

22 Minuten sind gespielt, ein paar wenige Chancen gab‘s auf beiden Seiten.Henri Koide (12.) hatte die größte für den Schweizer Zweitligisten, als er eine Schuss per Kopf knapp über das Tor abfälschte. Für die SGD hätte Niklas Hauptmann (15.) treffen können, wurde aber abgeblockt. Der Vizekapitän macht aber bereits für den Kapitän Stefan Kutschke Platz - Belastungssteuerung und jeder soll spielen. Auch Alexander Rossipal (16.) und Kofi Amoako (21.) hätten das 1:0 machen können. Vielleicht macht‘s jetzt die Doppelspitze…