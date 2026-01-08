Dynamo im Trainingslager: Im Camp droht Regen und Gewitter
Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 11. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!
Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt.
In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Dieses Motto beherzigten die SGD-Kicker und siegten im ersten Test gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 3:2 nach Rückstand. Am 10. Januar (12 Uhr MEZ) ist ein zweiter Test gegen Rot-Weiss Essen angesetzt.
8. Januar, 9.05 Uhr: In Lara wird es heute ungemütlich
Graue Wolken über der türkischen Mittelmeerküste! Heute soll es noch ungemütlich werden mit Gewitter und Regenschauern.
Fast schon gut, dass Dynamo heute nur einmal raus auf den Rasen geht. Seit 10.30 Uhr wird wieder auf Platz drei des Never Give Up Football Center trainiert. Alle Mann sind an Bord, auch Kofi Amoako ist dabei.
7. Januar, 21.34 Uhr: Dynamo-Anhänger erleben ihre Lieblinge hautnah
Am Mittwochabend stand noch der traditionelle Fanabend im Camp auf dem Programm.
Dabei konnten sich die mitgereisten Anhänger mit den Spielern im Mannschaftshotel austauschen, Fotos knipsen und sich Autogramme sichern. Das sei auch in munterer Atmosphäre geschehen, wie die SGD inzwischen mitteilte. Die Presse musste aber natürlich draußen bleiben.
7. Januar, 16.10 Uhr: Interview mit Thomas Stamm und Niklas Hauptmann
Im Rahmen des Testspiels gegen den FC Aarau standen Trainer Thomas Stamm und Kapitän Niklas Hauptmann Rede und Antwort.
Was sie zu sagen hatten, seht Ihr im Video!
7. Januar, 13.05 Uhr: Medienzeit mit Vinko Sapina und Robert Wagner
Letzte Amtshandlung für zwei Dynamos vor der freien Zeit! Routinier Vinko Sapina und Neuzugang Robert Wagner waren in der Medienzeit zu Gast.
Neben deutlich wichtigeren sportlichen Themen ging es unter anderem auch um die mitunter nicht immer so vorteilhaften Körpergröße des einen und die unverkennbare Ähnlichkeit des anderen zu einem bekannten Popstar.
Mehr steht heute aber für die beiden und alle anderen Spieler nicht an. Während der Staff größtenteils weiterarbeitet, dürfen sich die Spieler jetzt am Nachmittag ganz anderen Dingen abseits des Sports widmen. Der nächste Pflichttermin ist erst zu späterer Stunde der obligatorische Fanabend im Teamhotel.
7. Januar, 10 Uhr: Feierabend für (fast) alle Dynamo-Profis
Und nach 75 Minuten heißt es für Schwarz-Gelb auch schon wieder Feierabend - im wahrsten Sinne.
Nur Neuzugang Robert Wagner und Vinko Sapina haben heute noch die Medienzeit am Mittag als Pflichttermin stehen. Am Nachmittag ist Freizeit angesagt. Die kann jeder verbringen, wie er will.
7. Januar, 9.55 Uhr: Dynamo Dresden muss auf hinteren Platz ausweichen
Trainiert wird übrigens wieder auf dem hinteren Platz mit den kleinen Tribünen. Denn Rot-Weiß Essen, das seit Montag hier ist, hat noch zahlreiche Fans mehr mit.
Bedeutet, der Drittligist hat bei der Platzbelegung Vorrang bekommen. Heißt aber auch, das Testspiel am Samstag (12 Uhr MEZ) wird ein richtig stimmungsvolles.
7. Januar, 9.19 Uhr: Dynamo Dresden seit heute mit einem Mann mehr im Trainingslager
Viel passiert heute nicht! Um 10.30 Uhr Ortszeit ging es für die Dynamos in die nicht ganz so schweißtreibende Regenerationseinheit.
Seit heute aber mit einem Mann mehr. Nein, es gibt noch immer keine neuen Keeper. Aber Jakob Zickler, der erst krank fehlte, ist angereist und trainiert mit.
Abpfiff: Dynamo beweist im Aarau-Test Moral und siegt mit 3:2
Schluss, Aus und vorbei. Die SGD hat den ersten Sieg des Jahres eingefahren, zeigte in den zwei Halbzeiten mit zwei verschiedenen Teams aber auch einige Leistungsunterschiede.
Allzu hoch sollte man den 3:2–Sieg gegen den FC Aarau aber nicht hängen. Die Beine im Trainingslager sind schwer. Auch müssen vier neue Spieler integriert werden.
Zwischenstand nach 79 Minuten: Plötzlich führt Dynamo wieder!
Und direkt das 3:2! Herrmann dreht die Partie wieder zu Gunsten von Schwarz-Gelb.
Der Dynamo-Anhang frohlockt, Aarau bedient.
Zwischenstand nach 77 Minuten: SGD kommt durch Pressing zurück
Der Ausgleich! Jakob Lemmer (77.) schob frei ein, weil das Dresdner Pressing griff.
Luca Herrmann eroberte zuvor das Leder und legte dann per Hacke auf.
Zwischenstand nach 72 Minuten: Dynamo kassiert das zweite Gegentor
Und da ist natürlich auch wieder das zweite Gegentor.
Berdan Senyurt (72.) durfte zu unbedrängt - aber auch technisch fein - abschließen.
Zwischenstand nach 63 Minuten: Dynamo muss Ausgleich schlucken
Und da ist es mal wieder passiert. Zu null geht es nicht für die SGD. Auch im Test gegen den FC Aarau klingelt es.
Daniel Afriyie verwertet eine Flanke von rechts. Keeper Daniel Mesenhöler ohne Chance.
Anpfiff zur zweiten Halbzeit: Dynamo tauscht komplett durch
Runderneut startet die SGD in den zweiten Durchgang. Keiner der zwölf Spieler, die in den ersten 45 Minuten auf dem Feld standen, sind noch dabei.
Aber es geht gleich munter offensiv weiter …
Halbzeit: Dynamo dreht vor der Pause auf und führt
Pause im Never Give Up Football Center beim ersten Testkick des Jahres.
Die SGD führt mit 1:0, weil Vincent Vermeij Sekunden vor der Pause auf Pass von Jason Ceka einnetzte. Mehr wäre möglich gewesen, aber auch Kofi Amoako (21.) beispielsweise brachte den Ball nicht im Tor unter.
Aarau nicht chancenlos, aber bisher steht die Null.
Zwischenstand nach 22 Minuten: Erste Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore
22 Minuten sind gespielt, ein paar wenige Chancen gab‘s auf beiden Seiten.Henri Koide (12.) hatte die größte für den Schweizer Zweitligisten, als er eine Schuss per Kopf knapp über das Tor abfälschte.
Für die SGD hätte Niklas Hauptmann (15.) treffen können, wurde aber abgeblockt.
Der Vizekapitän macht aber bereits für den Kapitän Stefan Kutschke Platz - Belastungssteuerung und jeder soll spielen. Auch Alexander Rossipal (16.) und Kofi Amoako (21.) hätten das 1:0 machen können. Vielleicht macht‘s jetzt die Doppelspitze…
Anpfiff zum ersten Dynamo-Test!
Mit knapp fünf Minuten Verspätung geht es los.
6. Januar, 13.35 Uhr: Teams werden auf Schiedsrichter, Anpfiff verzögert sich kurz
Der Anpfiff verzögert sich, weil die Unparteiischen auf sich warten ließen.
6. Januar, 13.15 Uhr: Dynamo beginnt mit vier Winter-Zugängen und Viererkette
Und so startet die SGD im Never Give Up Football Center vor rund 150 Fans.
Die Aufstellung könnte durchaus auch eine für den 1. Spieltag der Rückrunde sein. Zu beachten ist: Es geht wieder zurück zur Viererkette.
Was außerdem durchdringt: Tony Menzel, Sascha Risch und Jan-Hendrik spielen nicht, um die Belastung nach den Verletzungen zuletzt zu steuern. Dominik Kother fehlt - wie am Vormittag bereits angedeutet - weil er als Abgangskandidat gilt.
6. Januar, 13.05 Uhr: Dynamo vor erstem Test gegen Aarau
Es ist angerichtet! Noch rund 30 Minuten, dann startet für Dynamo Dresden der erste von zwei Testkicks im Trainingscamp gegen den FC Aarau.
Das Wetter passt, knapp 18 Grad sind es aktuell an der türkischen Mittelmeerküste. Noch machen sich beide Teams warm.
6. Januar, 10.30 Uhr: TAG24 gewährt Einblicke ins Trainingslager
6. Januar, 9.25 Uhr: Kurzes Training am Dienstagmorgen
Das war mal richtig kurz! Das angekündigte Standardsituationen-Training gab's nicht, vielleicht auch weil das Testspiel am Nachmittag um eine halbe Stunde vorverlegt wurde.
Eine halbe Stunde lang hieß es in Gruppen Fünf-gegen-zwei oder Fußballtennis. Und während es kurz nach 11 Uhr Ortszeit für fast alle wieder ins Hotel ging, mussten Tony Menzel, Sascha Risch und Dominik Kother auf kleinem Feld noch Extraschichten einlegen.
Die zwei Erstgenannten waren länger verletzt. Bei Dominik Kother könnte es auch ein kleines Indiz sein, dass er vielleicht am Nachmittag nicht so viel Einsatzzeit bekommt. Österreichische Klubs sollen an einer Verpflichtung des in dieser Saison glücklosen Außenbahnspielers interessiert sein.
6. Januar, 8.50 Uhr: Trainingseinheit vor dem Testspiel muss ebenfalls umgeplant werden
Die Verlegung des Testspiels sorgt für eine weitere kleine Planänderung. Denn Dynamos Morgeneinheit findet dieses Mal nicht wie gewohnt auf Platz eins im Never Give Up Football Center statt.
Trainiert wird auf Platz drei, während der andere für das Testspiel am Nachmittag (15.30 Uhr Ortszeit/13.30 Uhr MEZ) gegen den FC Aarau vorbereitet und geschont wird. In direkter Nachbarschaft wie immer: Drittligist SV Waldhof Mannheim.
6. Januar, 6.40 Uhr: Testspiel gegen den FC Aarau leicht vorverlegt
Achtung, liebe Fans! Wer seine Dynamos heute live bei Dynamo-TV im Test gegen den FC Aarau begutachten will, der muss das schon eine halbe Stunde früher. Denn der Test findet bereits 13.30 Uhr (MEZ) statt.
Wer vor Ort in der Türkei ist, sollte auch nicht zur Anlage des Nirvana Cosmopolitan fahren, wo der FC Aarau sein Trainingslager abhält. Denn gespielt wird jetzt auf Dynamos Anlage im Never Give Up Football Center.
5. Januar, 15.31 Uhr: SGD-Standardtraining ohne Kameras
Achtung, bitte nicht filmen! Wenn Dynamo Dresden Standardsituationen trainiert, soll es kein Bewegtbild geben. So auch in der Nachmittagseinheit, die kurz vor 17 Uhr Ortszeit auch schon wieder vorbei war.
Tore hätte man eh keine auf Band gehabt, die gab es da nämlich in der abschließenden Elf-gegen-elf-Session nicht. Die einen sagen gute Defensiv-Arbeit, die anderen wohl eher schlechte Standards. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
Am morgigen Dienstag steht 16 Uhr Ortszeit das Testspiel gegen den FC Aarau (14 Uhr MESZ/live auf Dynamo-TV) an. Am Morgen soll aber noch einmal trainiert werden.
5. Januar, 14.21 Uhr: Zweites Dynamo-Training des Tages
Nach einer kurzen Mittagsruhe wurden die Fußballschuhe wieder geschnürt. Dynamos zweite Einheit startete Ortszeit 15.30 Uhr.
Nach der üblichen Erwärmung auf dem Nebenplatz werden auf den zwei Toren Defensiv- und Offensivstandards trainiert. Nur Jan-Hendrik Marx (30) ist nicht dabei.
Der Außenverteidiger hatte auch am Vormittag nach seinen Sprunggelenksproblem größtenteils individuell trainiert.
5. Januar, 12.45 Uhr: Medienzeit mit Keeper Daniel Mesenhöler und Neuzugang Jason Ceka
Auch heute hieß es in Dynamos Trainingscamp natürlich wieder: Mittagszeit ist Medienzeit. Jeweils 15 Minuten stehen pro Spieler zur Verfügung.
Dieses Mal zu Gast Dynamos Keeper Daniel Mesenhöler, der über seine aktuelle Rolle und die (noch zu verpflichtende) neue Konkurrenz sprach. Außerdem sprach Neuzugang Jason Ceka über seine zunächst erfolgreiche Zeit in Magdeburg und die Schattenseiten zuletzt.
5. Januar, 12.15 Uhr: Dynamo Dresden macht obligatorisches Fan-Foto
Darf natürlich in keinem Trainingscamp fehlen: der bildlich festgehaltene Schulterschluss zwischen Mannschaft und Fans.
Schon am Montag versammelten sich alle Dynamos zum obligatorischen Gruppenfoto auf der neu gebauten Tribüne, die im letzten Jahr noch fehlte. Das Wetter passt, noch sind alle da. Foto frei …
5. Januar, 9.55 Uhr: Erstes Training schon wieder beendet
Und dann ist auch schon wieder Schluss! Nur 75 Minuten ging Dynamos erste von zwei Einheiten auf dem satten Grün.
Im Elf-gegen-elf ging es darum, sich spielerisch aus Pressingsituationen zu lösen und bestenfalls Chancen zu kreieren. Ein paar Tore sind auch gefallen, viele waren es aber nicht. Vielleicht klingelt es am Nachmittag ein paar Mal mehr …
5. Januar, 9.25 Uhr: Dynamo Dresden setzt zweites Testspiel an
Das zweite Testspiel der SGD für das Trainingslager ist angesetzt! Wie schon im Vorjahr testet Dynamo Dresden gegen Rot-Weiss Essen, das Spiel findet am Samstag, dem 10. Januar, um 14 Uhr Ortszeit (12 Uhr dt. Zeit) statt.
Zuvor testen die Schwarz-Gelben bereits gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau, das Spiel findet bereits am morgigen Dienstag statt.
5. Januar, 9.10 Uhr: Erste Einheit des Tages läuft!
An die Arbeit! Seit 10.30 Uhr Ortszeit wird im Never Give Up Football Center wieder trainiert. Chancenerarbeitung steht auf dem Programm.
Mit dabei neben allen 29 Mann auch wieder jede Menge Dynamo-Fans, die unter anderem in Bussen zum Trainingsplatz kommen. Das Logo stimmt dieses Jahr, die Aufschrift wohl irgendwie auch. Trainingslager soll schließlich Spaß machen!
4. Januar, 15.14 Uhr: Das erste Training auf dem Rasen ist vorbei
Und da ist sie auch schon wieder vorbei, die erste Einheit auf dem Rasen des Never Give Up Football Centers vor rund 100 Fans. Genau anderthalb Stunden machten sich die Dynamos mit dem satten Grün vertraut.
Alle 29 mitgereisten Spieler standen zunächst auch auf dem Feld, als es darum ging, sich in diversen Spielformen aus Pressing-Situationen zu lösen und Torraum-Szenen zu kreieren. Erst in zwei Gruppen, dann im Großen. Da aber 25 Feldspieler einer zu viel waren, trainierte Jan-Hendrik Marx anschließend abseits des Geschehens individuell.
Morgen Vormittag steht die nächste Einheit auf dem Plan. Dann wird es sicherlich auch darum gehen, Abschlüsse zu suchen und das Netz ordentlich wackeln zu lassen.
4. Januar, 12.52 Uhr: Medienzeit mit Lukas Boeder und Neuzugang Thomas Keller
Trainingslager heißt auch immer Medienzeit! In der ersten Runde des achttägigen Trainingscamps an der türkischen Mittelmeerküste waren Lukas Boeder (28) und Neuzugang Thomas Keller (26) zu Gast.
Die beiden sind durchaus Konkurrenten in Sachen Innenverteidigung, freuen sich aber genau auf diese Situation. Konkurrenzkampf belebt bekanntlich das Geschäft. Am Nachmittag geht es dann erstmals auf den Trainingsplatz.
4. Januar, 9.48 Uhr: Dynamo Dresden absolviert erste Kraft-Einheit in der Türkei
Ab heute wird gearbeitet! Gemeint sind nicht nur die zahlreichen Bauarbeiter auf der benachbarten Hotel-Baustelle, die auch sonntags keine Ruhepause kennen. Auch die Dynamo-Profis haben erstmals seit der Ankunft am Samstag die Trainingssachen an.
Der Tag begann um 9.45 Uhr Ortszeit mit einer Einheit im Fitnessraum. Dort wurde in mehreren Gruppen unter Anleitung von José Portela und Matthias Grahé an Muskulatur und Athletik gearbeitet. Erst am Nachmittag geht es dann auch auf den Trainingsplatz.
3. Januar, 15.10 Uhr: Erste Trainingseinheit in der Türkei erst am Sonntag
Zwei Stunden sind die Dynamos aufgrund der Zeitverschiebung der Mitteleuropäischen Zeit voraus. Gegen 17 Uhr Ortszeit sollten alle Spieler, Trainer und Betreuer ihre Zimmer bezogen haben - also eigentlich noch ein wenig Zeit für ein bisschen Sport. Gibt's aber heute nicht mehr.
Schwarz-Gelb startet ganz langsam in das Trainingslager - mit einem Spaziergang auf dem Hotelgelände. Mehr passiert an diesem Samstag nicht mehr.
"Wir haben eine Besprechung, so als Kick-Off, wie wir es eigentlich fast immer haben. Die ist heute, nicht morgen, sodass wir morgen dann auch in die Kraftfenster reinstarten können", erklärt Coach Thomas Stamm. "Der Spaziergang dient einfach ein bisschen, nach der Reise sich zu bewegen, eine halbe Stunde. Das tut gut, mit dem einen oder anderen Spieler, wo man gestern vielleicht noch nicht ins Gespräch gekommen ist, noch mal zu quatschen."
Erst morgen gibt es dann die ersten zwei Einheiten.
3. Januar, 13.22 Uhr: Dynamo Dresden ist in der Türkei angekommen
Die SGD ist wohlbehalten in Antalya gelandet und traf am Flughafen gleich auf bekannte Gesichter.
Denn auch der TSV 1860 München bereitet sich in der Türkei auf die Rückrunde vor und versammelte sich am Nachbarkofferband. Bei den Löwen sitzt seit Oktober Markus Kauczinski (55) auf der Trainerbank, der von Dezember 2019 bis April 2021 in Dresden das Zepter in der Hand hielt. Viele Überbleibsel von damals gibt es bei Dynamo nicht mehr, Stefan Kutschke (37) hat sich trotzdem mit dem ehemaligen SGD-Coach unterhalten.
Außerdem kickt Morris Schröter (30) inzwischen an der Isar. Der Außenbahnspieler flitzte in der Saison 2021/22 im schwarz-gelben Trikot übers Feld.
3. Januar, 9.25 Uhr: Neue Gesichter an Bord
Mit rund zehn Minuten Verspätung um 9.25 Uhr rollt die 737 los!
Mit an Bord sind dabei natürlich auch zahlreiche neue Gesichter. Gleich drei Zugänge hat Dynamo am zweiten Tag der Winter-Transferperiode präsentiert, insgesamt sind es schon vier. Zudem fliegt natürlich auch der neue Sport-Boss Sören Gonther (39) mit.
3. Januar, 9.10 Uhr: Dynamo Dresden hebt gleich ab, doch ein Spieler fehlt
In wenigen Minuten fliegen die Profis und Mitarbeiter von Dynamo in Richtung Türkei.
Eigentlich sollten dabei 30 Spieler in der Maschine sitzen, aber Jakob Zickler (19) verpasst den heutigen Start. Der Offensiv-Youngster ist krank geworden und soll je nach Verlauf in den nächsten Tagen nachkommen.
3. Januar, 8.30 Uhr: Erstes Trainingslager für neuen Sport-Geschäftsführer Sören Gonther
Nicht nur im Kader der Dresdner weht derweil ein frischer Wind. Am Freitag wurde auch der neue Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) offiziell vorgestellt.
Der Ex-Profi will das Trainingslager nutzen, um die Mannschaft und seine Kollegen jetzt besser kennenzulernen, wie er im Rahmen seines ersten Medienauftritts erklärte.
3. Januar, 8.15 Uhr: Dynamo Dresden hebt mit Aufbruchstimmung in die Türkei ab
Trotz der prekären Tabellensituation werden viele SGD-Fans am Freitag wieder neue Hoffnung geschöpft haben.
Pünktlich zum offiziellen Trainingsstart der Wintervorbereitung mit einem Laktattest sowie einem Krafttraining hat der Zweitligist gleich drei Neuzugänge präsentiert. Jonas Sterner (23), Robert Wagner (22) und Thomas Keller (26) kicken in der Rückrunde leihweise an der Elbe.
Kurz vor Weihnachten hatte Dynamo schon die Leihe von Jason Ceka (26) von der SV Elversberg bekannt gegeben, zudem soll in den nächsten Tagen noch ein Ersatz für den verletzten Torwart Lennart Grill (26) an der Elbe aufschlagen.
