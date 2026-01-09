Harmonie im Angriff! Dynamos Vermeij mit lobenden Worten für Sturm-Kollegen

Antalya (Türkei) - Sonderlob für einen, der zuletzt nur selten im Fokus stand: Vincent Vermeij (31) wurde nicht explizit darauf angesprochen, aber Dynamo Dresdens niederländischer Stürmer fand aus dem Nichts äußerst lobende Worte für Kollegen Stefan Kutschke (37).

Setzen auf ein Miteinander: Vincent Vermeij (31, l.) und Christoph Daferner (27). © Lutz Hentschel

"Stefan ist einfach ein wichtiger Faktor, auch im Training, wie der coacht in der Kabine mit seiner Ansprache. Ich denke immer, wenn er am Ende des Spiels reinkommt, krass", so Vermeij und begründet das auch: "Wenn ich mit ihm zusammenspiele und wir schlagen die Bälle lang, dann immer auf ihn, nie auf mich. Er hat eine ganz andere Wucht, sein Körper ist eine Maschine. Er gewinnt jeden Zweikampf in der Luft."

Es ist nur ein Beispiel, warum der Konkurrenzkampf im Dynamo-Angriff ein besonderer, oder vielleicht gar keiner so richtig ist. "So zu dritt, mit ähnlichen Spielertypen, finde ich das ganz besonders, wie das so läuft", bestätigt der Drei-Tore-Mann, der nach seiner Viruserkrankung erst spät in der Hinrunde ins Laufen kam.

"Ich hab auch mit anderen Stürmern gespielt, die zum Beispiel einfach nicht die Hand geben vor dem Drauflaufen. Wenn ein anderer spielt, sage ich auch: Schieß ein Tor. Ich wünsche mir nicht, dass er kein Tor schießt und ich reinkomme und schieße dann ein Tor."

Mit Christoph Daferner (27, vier Tore) versteht sich der 31-Jährige blendend, weswegen sich Vermeij auch wünscht, häufiger mit "Dafi" zusammenzuspielen. Einmal war das in der Hinrunde bisher von Beginn an der Fall. Dank neuer Flanken-Waffen auf Außen, wie Jason Ceka (26) und Jonas Sterner (23), sind Abnehmer in der Mitte aber noch gefragter.