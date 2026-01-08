Dynamo-Dresden-Blog: Neue Verhandlungen um Amoako, aber noch keine Einigung!

Fortsetzung des Artikels laden

2. Januar, 9.35 Uhr: Aufstiegsheld Jonas Sterner kehrt zu Dynamo Dresden zurück

Auf diese Nachricht haben ganz viele Dynamo-Fans gewartet: Jonas Sterner ist zurück bei Dynamo Dresden! Der Aufstiegsheld wird offenbar für ein halbes Jahr von Hannover 96 ausgeliehen, wo er noch einen Vertrag bis Ende Juni 2028 besitzt, das berichtet die Bild. Damit kehrt der verlorene Sohn endlich nach Elbflorenz zurück. Im Sommer stand die SGD schon kurz davor, Sterner nur wenige Monate nach seinem Wechsel von Holstein Kiel nach Hannover zurückzuholen, doch Ex-Sportchef Thomas Brendel (49) soll sich zu spät bei den Niedersachsen gemeldet haben. Schon damals waren sich Sterner und Trainer Thomas Stamm einig, dass der rechte Flügelspieler zurückkommen soll. Nun wird aus der Vorstellung Realität. Dynamo hatte Sterner im Sommer 2024 von Holstein Kiel ausgeliehen und der junge Mann schlug sofort ein und war ein wesentlicher Faktor für den Aufstieg. Dynamo soll sogar die Möglichkeit besessen haben, Sterner nach dem Aufstieg fest zu verpflichten, doch auch das klappte nicht. Also ging der Flügelmann nach Hannover, wo er nach der Verpflichtung des neuen Trainer Christian Titz und auch Konkurrenz auf seiner Position keine echte Chance erhielt. Gut möglich, dass Sterner bereits heute zum Laktattest bei der SGD erscheint. In der Rückrunde will er mit der SGD das Wunder schaffen, mit einem Startkapital von nur 13 Punkten und dem letzten Tabellenplatz den Klassenerhalt noch zu realisieren.

2. Januar, 6.50 Uhr: Aljaz Casar steht vor einem Wechsel zum MSV Duisburg

Dynamos defensiver Mittelfeldspieler Aljaz Casar (25) steht vor einem Wechsel in die 3. Liga. Wie Reviersport berichtet, soll er sich dem Tabellendritten MSV Duisburg anschließen. Das Team von der Wedau spielt als Aufsteiger bislang eine ganz starke Runde und visiert sogar den Durchmarsch in die 2. Bundesliga an. Bei dem Projekt soll nun Casar helfen, der zunächst eine feste Größe auf der Sechserposition der Sachsen war, dann aber im Laufe der Aufstiegssaison seinen Stammplatz verlor. Im Sommer 2024 kam Casar vom Halleschen FC an die Elbe, besitzt nur noch bis Saisonende einen Vertrag. Deshalb wird er wohl sogar fest nach Duisburg wechseln. Aktuell besitzt der ehemalige U21-Nationalspieler Sloweniens einen geschätzten Marktwert von 450.000 Euro. Die SGD hatte den 1,90-Meter großen Defensivmann ablösefrei verpflichtet. In der laufenden Saison brachte er es auf zwölf Ligaeinsätze, wobei er nur dreimal der Startelf angehörte.

1. Januar, 10.45 Uhr: Dynamo Dresden soll Heidenheims Thomas Keller an der Angel haben

Noch ist nichts offiziell, doch bei Dynamo Dresden könnten demnächst zwei Bundesliga-Profis aufschlagen: Neben der wohl geplanten Leihe von Freiburgs Robert Wagner (22) soll sich die SGD auch mit Thomas Keller (26) vom FC Heidenheim einig sein. Wie Sky berichtete, wird der Innenverteidiger bis zum Saisonende auf Leihbasis für die Dresdner auflaufen. Dort soll er helfen, die löchrige Abwehr der Schwarz-Gelben (im Schnitt zwei Gegentore pro Spiel) zu stopfen. Der in Unterhaching ausgebildete Keller startete seine Profikarriere beim FC Ingolstadt, 2022 wechselte er dann zum damals noch in der 2. Bundesliga spielenden 1. FC Heidenheim und stieg mit diesem ins Oberhaus auf. Seither kam der 26-Jährige dort aber nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus, in dieser Saison stehen bisher vier Einsätze für den FCH zu Buche.

30. Dezember, 12.04 Uhr: Dynamo Dresden soll vor der Leihe von Robert Wagner vom SC Freiburg stehen

Ist der zweite Neuzugang im Anflug auf Dresden? Dynamo soll kurz davor sein, die Leihe eines Bundesliga-Spielers einzutüten. Robert Wagner (22), der im defensiven und zentralen Mittelfeld spielen kann, könnte demnach vom SC Freiburg den Weg an die Elbe finden. Laut Informationen der Bild sind nur noch Details zu klären. Wagner ist im badischen Lahr geboren, durchlief alle Jugendmannschaften des SC und spielte auch bereits in der zweiten Mannschaft unter Dynamo-Coach Thomas Stamm (42). Im Januar 2022 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag beim SC, spielte in der Saison unter Stamm in der 3. Liga. Sein Bundesliga-Debüt feierte Wagner im August 2022 noch unter Kult-Coach Christian Streich (60), ehe er im Sommer 2023 an Greuther Fürth verliehen wurde. Nach einer Saison am Ronhof ging es per Leihgeschäft weiter zum FC St. Pauli, wo er in der Bundesliga spielte, und in diesem Sommer zu Holstein Kiel. Bei Dynamos bitterer 1:2-Niederlage bei den Störchen am 20. Dezember spielte Wagner 88 Minuten. Insgesamt 14 Ligapartien hat er für Kiel absolviert, scheint damit aber nicht zufrieden, weshalb der SC Freiburg die Leihe nach Kiel vorzeitig beenden kann und Wagner nun offenbar nach Dresden ausleihen könnte. Gut möglich, dass in den kommenden Stunden alles ganz schnell geht und Wagner am Freitag zum Trainingsauftakt in der Walter-Fritzsch-Akademie dabei ist und am Samstag im Flieger ins Trainingslager in die Türkei sitzt.

22. Dezember, 14.40 Uhr: Ex-Torhüter von Dynamo Dresden, Kevin Broll, heuert beim SV Wehen-Wiesbaden an

Lange Zeit hatte sich Torhüter Kevin Broll nach dem Ende seines Engagements in Zypern bei verschiedenen Vereinen (Waldhof Mannheim, Karlsruher SC) fit gehalten, nun hat der ehemalige Keeper von Dynamo Dresden eine neue sportliche Heimat gefunden. Der 30-Jährige unterschrieb beim SV Wehen Wiesbaden einen Vertrag bis Saisonende. "Als der Verein auf mich zugekommen ist, hatte ich sofort das Gefühl, dass es gut passen könnte. Nach meinem schönen Auslandsjahr in Zypern wollte ich mit meiner Familie wieder in Deutschland Fuß fassen. Der SVWW ist ein familiär geführter Verein und die Nähe zu meiner Heimat hat mir die Entscheidung zusätzlich erleichtert", erklärte der Schlussmann am Montag auf der Homepage des Vereins. Broll hatte zwischen 2019 und 2022 sowie noch einmal 2023 bis 2024 in der 2. Bundesliga und der 3. Liga, dem DFB-Pokal, dem Sachsenpokal sowie der Relegation insgesamt 128 Mal zwischen den Dynamo-Pfosten gestanden

19. Dezember, 11.23 Uhr: Neue Termine da! Dynamo Dresden mit Flutlichtspiel gegen Elversberg

Die Deutsche Fußball-Liga hat am Freitag weitere Termine fürs kommende Jahr veröffentlicht. Dynamo erhält dabei ein Top-Spiel unter Flutlicht am 14. Februar. An jenem Samstagabend empfängt die SGD um 20.30 Uhr die SV Elversberg im Rudolf-Harbig-Stadion. Am 1. Februar (Sonntag, 13.30 Uhr) kommt Arminia Bielefeld nach Dresden, das Kracher-Spiel in der Veltins-Arena auf Schalke steigt am 7. Februar (Samstag, 13 Uhr). Am Sonntag, den 22. Februar muss die SGD um 13.30 Uhr bei Hannover 96 ran. Bereits terminiert waren der Auftakt der Rückrunde am 17. Januar (13 Uhr) daheim gegen Fürth und das Top-Spiel am 24. Januar (Samstagabend, 20.30 Uhr) beim 1. FC Magdeburg. Ein weiteres Spiel unter Flutlicht beschert der SGD das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am 27. Februar (Freitagabend) um 18.30 Uhr. Die weiteren Termine will die DFL zwischen dem 2. und 6. Februar 2026 bekanntgeben.

18. Dezember, 8.37 Uhr: Kommt im Winter Jason Ceka von der SV Elversberg zu Dynamo Dresden?

Steht Dynamo Dresden kurz davor, den ersten Transfer im Winter einzutüten? Laut Informationen der Bild soll die SGD den offensiven Mittelfeldspieler Jason Ceka von Liga-Konkurrent SV Elversberg ausleihen. Angeblich soll der 26-Jährige schon am heutigen Donnerstag den obligatorischen Medizincheck absolvieren. Ceka wechselte erst im Sommer vom 1. FC Magdeburg an die Kaiserlinde und unterschrieb dort einen Vertrag bis Ende Juni 2028. Bislang kam der kleine Wirbelwind aber nicht so zum Zuge, wie es sich beide Parteien vorgestellt. Sieben Spiele absolvierte er, schoss dabei ein Tor beim 6:0-Heimsieg am 19. Oktober gegen Fürth. Gegen Dynamo wurde er eingewechselt, kam 14 Minuten lang zum Zug.

15. Dezember, 15.33 Uhr: SGD-Lazarett lichtet sich

Zuletzt setzte es für Dynamo die bittere Heimpleite gegen Braunschweig. Viel Zeit zum Hadern bleibt den Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) jedoch nicht. Beim öffentlichen Training am heutigen Montagnachmittag richtet sich der volle Fokus bereits auf die kommende Zweitliga-Aufgabe bei Holstein Kiel (Samstag, Anpfiff 20.30 Uhr). Erfreuliche Nachrichten gibt es derweil aus dem SGD-Lazarett: Tony Menzel (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) sind wieder einsatzbereit, sodass lediglich Jan-Hendrik Marx (30) und Lennart Grill (26) weiterhin fehlen. Und auch der zuletzt kurzfristig ausgefallene Vincent Vermeij (31) steht wieder auf dem Platz, mischt im Training mit.

14. Dezember, 20 Uhr: Sven Mislintat heuert nicht bei Dynamo Dresden an

Als "Diamantauge" machte sich Sven Mislintat (53) einen Namen in der Fußballwelt, zuletzt war er auch für den Posten des Sportchefs bei der SGD im Gespräch. Dazu wird es allerdings nicht kommen, denn der ehemalige BVB- und Arsenal-Scout wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Beim Zweitliga-Konkurrenten übernimmt der 53-Jährige das Amt des Sportvorstands von Klaus Allofs (69), der zuvor erklärt hatte, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen und nun frühzeitig freigestellt wurde.

13. Dezember, 15 Uhr: Dynamo Dresden sinkt ans Tabellenende

Durch das 3:3-Unentschieden am Samstag zwischen dem 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel hält die SGD nach dem 16. Spieltag der 2. Bundesliga nun die Rote Laterne in der Hand. Die gehörte zuvor noch dem FCM, der gegen die Störche sogar lange wie der Sieger aussah, einen 0:1-Rückstand zunächst drehte und auch nach dem 2:2 der Kieler noch mal in Führung ging. Durch den späten Ausgleich von Steven Skrzybski wurde es am Ende je ein Zähler für die beiden direkten Dynamo-Konkurrenten im Abstiegskampf. Denn der Punkt reichte dem bisherigen Schlusslicht aus Magdeburg (14 Punkte), um die Dresdner (13 Punkte) hinter sich zu lassen. Der FCM schiebt sich sogar zwischenzeitlich vor die Fortuna (ebenfalls 14 Punkte) auf den Relegationsplatz, doch Düsseldorf kann am Sonntag (13.30 Uhr) bei der SV Elversberg antworten.

12. Dezember, 14.20 Uhr: Erster Testspielgegner für Wintertrainingslager steht fest

Vom 3. bis zum 10. Januar weilt die SGD im Wintertrainingslager im türkischen Lara. Dort sollen zwei Testspiele absolviert werden, jetzt steht der erste Gegner fest. Am 6. Januar geht es um 16 Uhr Ortszeit gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau, der Klub aus der Heimat von Trainer Thomas Stamm ist derzeit Zweiter in der Challenge League. Wer der zweite Gegner in der Türkei wird, steht noch nicht fest.

10. Dezember, 8.58 Uhr: Christoph Daferner und Niklas Hauptmann immer noch nicht wieder im Training bei Dynamo! Heute weihnachtet es bei der SGD

Das Gesetz der Serie? Gilt scheinbar nicht mehr! Trotz Niederlage in Kaiserslautern wurde bei Dynamo Dresden wieder der frühe Vogel bemüht. Schon um 8 Uhr stellte sich Thomas Stamm mit Blick auf das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig den Fragen der anwesenden Journalisten. Warum so früh? Weil am Nachmittag noch ein Event ansteht - die Weihnachtsfeier des Vereins, kein kurzfristig anberaumtes Teamevent, stellte der Coach klar. "Das gehört unabhängig der Tabellensituation dazu, dass die Mitarbeiter zusammenkommen und hoffentlich eine schönen Abend haben", so Stamm, der am Freitagabend definitiv auf Sascha Risch, Jakob Zickler, Tony Menzel, Jan Hendrik Marx und Lennart Grill verzichten muss. Niklas Hauptmann (grippaler Infekt) und Christoph Daferner (Kopfverletzung und Gehirnerschütterung aus dem Heimspiel gegen Düsseldorf) sind weiterhin fraglich, bis jetzt haben sie noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert.

7. Dezember, 16.50 Uhr: Dynamo Dresden rutscht wieder auf Platz 17 ab

Die Niederlage in Kaiserslautern hat für Dynamo unangenehme Konsequenzen. Am Tag nach der Pleite waren sowohl Greuther Fürth als auch Eintracht Braunschweig im Einsatz, beide bis dahin punktgleich, aber dank eines schlechteren Torverhältnisses hinter der SGD. Fürth holte im Franken-Derby gegen Nürnberg allerdings ein 2:2, auch Braunschweig und Kiel trennten sich Unentschieden. Dadurch rutschen die Schwarz-Gelben wieder auf Platz 17 ab und sind am Freitag gegen Braunschweig fast schon zum Siegen verdammt. Parallel dazu siegte der 1. FC Magdeburg nämlich überraschend bei Hertha BSC - der unerwartete Dreier sorgt dafür, dass der Tabellenletzte jetzt nach Punkten mit der SGD gleichzieht.

5. Dezember, 9.45 Uhr: Holstein Kiel verteilt vor Spiel gegen Dynamo Dresden Freibier

Da dürften Dynamo-Fans aufhorchen! Beim letzten Heimspiel des Jahres verteilt Holstein Kiel Freibier an seine Fans - genau dann, wenn die SGD am 20. Dezember (20.30 Uhr) zu Gast in Schleswig-Holstein ist. "In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben. Daher wird es beim letzten Heimspiel eine Stunde lang Freibier und Wasser im Stadioninnenbereich geben", sagte Klubpräsident Steffen Schneekloth (62). Da in der Vereinsmitteilung das Freibier lediglich auf die Budenzauber-Stände innerhalb des Stadionbereichs und nicht auf den Heimbereich beschränkt sind, könnten auch die angereisten SGD-Fans profitieren. Einen Haken hat die Aktion aber: Sie gilt nur von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, wer Gratis-Bier haben möchte, muss also sicherstellen, früh genug vor Ort zu sein.

4. Dezember, 8.40 Uhr: Holt Dynamo Dresden im Winter einen neuen Torwart?

Pressekonferenz am frühen Morgen - da braucht auch Thomas Stamm erstmal einen Kaffee! Der Coach konnte bekannt geben, dass Lennart Grill seine Operation am Mittwoch gut überstanden hat, aber über Monate ausfallen wird. Für ihn rückt Tim Schreiber wieder in die Kiste. "Wir haben keine Bauchschmerzen, wir sind da sehr gut aufgestellt. Tim ist fit, gesund und gut drauf", so Stamm. Aufgrund des langen Ausfalls von Grill gibt es laut dem Trainer Überlegungen, im Winter einen weiteren Keeper zu verpflichten. Ansonsten sieht es personell so aus wie in den Vorwochen: Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Jan-Hendrik Marx (Fuß) und Tony Menzel (Ellbogen).

1. Dezember, 18.10 Uhr: Dynamo Dresden schreibt Stelle des Sport-Geschäftsführers aus

Dynamo Dresdens neuer Aufsichtsrat hat rund einen Monat nach der Freistellung von Thomas Brendel jetzt doch die Stelle des Geschäftsführers Sport neu ausgeschrieben - mit sehr kurzer Frist. Bis zum kommenden Sonntag, dem 7. Dezember, können sich Interessierte auf die Stelle bewerben. Weitere Fristen hängen an der Ausschreibung nicht, ein neuer Sportgeschäftsführer könnte seinen Job theoretisch also bereits am 8. Dezember antreten. Wahrscheinlich dauert es aber noch etwas länger, bis ein neuer Mann fürs Sportliche bei der SGD anfängt.

30. November, 22.06 Uhr: Dynamo-Torhüter Grill nach Verletzung kämpferisch

Stunden nach seiner schweren Knieverletzung im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat sich Dynamo-Keeper Lennart Grill (26) auf Instagram zu Wort gemeldet. "Liebe Dynamo-Fans, zuallererst bin ich unfassbar froh und stolz, dass wir uns und euch endlich den ersten Heimsieg bescheren konnten", schrieb der 26-jährige Torhüter am Sonntagabend und teilte dazu ein Foto, auf dem seine Mitspieler mit seinem Trikot in der Hand vor dem heimischen K-Block posieren. "Leider hat es mich ein wenig schlimmer erwischt und ich werde einige Zeit raus sein", erklärte der 26-Jährige und bestätigte damit das, was man aus Sicht der Schwarz-Gelben zuvor bereits befürchtet hatte. "Aber auch aus solchen Situationen kämpft man sich raus und ich gebe alles um schnellstmöglich stärker zurückzukommen!", erklärte er abschließend, ohne aber nähere Verletzungs-Details zu nennen. Besonders bitter für Grill: Das nächste Auswärtsspiel auf dem "Betze" gegen den 1. FC Kaiserslautern wird er somit definitiv verpassen. Ausgerechnet dort, wo der gebürtige Pfälzer zwischen 2016 und 2020 selbst aktiv war und seine Profikarriere begonnen hatte.

28. November, 8.48 Uhr: Pressekonferenz vor Düsseldorf-Spiel

Wenn etwas klappt, muss es beibehalten werden. So viel Aberglaube darf sein. In der Vorwoche vor der Bochum-Partie war die Spieltags-Pressekonferenz 8 Uhr. Dynamo gewann 2:1, also blieb auch vor Düsseldorf die Uhrzeit bestehen. Wenn die Jungs sich jetzt auch dranhalten, ist alles gut. Personell hat sich zur Vorwoche kaum etwas verändert. Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter) und Tony Menzel (Ellbogen) fallen weiter aus. Neu dazugekommen ist Jan-Hendrik Marx mit einer Sprunggelenks-Verletzung aus dem Training am Dienstag. Dafür ist Vinko Sapina wieder fit. Ob Thomas Stamm dem alten Trainer-Aberglauben "Never change a winning Team" folgt, ließ er offen. Er verriet nur, dass Lennart Grill wieder im Tor stehen wird. Und das zumindest bis Weihnachten - wenn nichts dazwischen kommt.

25. November, 16.13 Uhr: Bangen um Jan-Hendrik Marx

Ist das bitter! Dynamo-Profi Jan-Hendrik Marx (30) musste die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag abbrechen, nachdem er unglücklich zu Boden gestürzt war. Bei einem Zweikampf knickte der 30-Jährige weg und blieb liegen, woraufhin Athletik-Coach Matthias Grahé (57) sowie Co-Trainer Heiko Scholz (59) dem Akteur zur Hilfe eilten und ihn anschließend gestützt vom Feld brachten. Wie es um den Gesundheitszustand des Kickers steht und ob er sich schlimmer verletzt hat, ist bislang noch nicht bekannt.

25. November, 15.30 Uhr: Diese SGD-Akteure fehlen beim Training

Mit vollem Fokus: Die Vorbereitungen der Dynamos auf das kommende Zweitliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) laufen auf Hochtouren. Beim öffentlichen Training am heutigen Dienstagnachmittag trotzen eine Handvoll SGD-Fans den eisigen Temperaturen, verfolgen die Einheit der Schwarz-Gelben aus nächster Nähe. Allerdings bekommen die vor Ort anwesenden Anhänger drei Spieler nicht zu sehen. Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen verletzungsbedingt weiter aus. Dafür steht aber Vinko Sapina (30) nach muskulären Problemen wieder auf dem Platz, trainiert wieder voll mit.

24. November, 16.57 Uhr: Alexander Rossipal nach Bochum-Sieg in Kicker-Elf des Tages berufen

Für den 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum wurde nicht nur Dynamo Dresden mit drei Zählern belohnt, Alexander Rossipal (erhielt auch die TAG24-Note 1) schaffte es mit einem Tor und einer Vorlage in die Kicker-Elf des Tages. Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass der Sommer-Neuzugang vom Kicker für seine Leistung ausgezeichnet wurde, schon am 9. Spieltag gegen Preußen Münster landete er in der Top-Elf des Sport-Magazins. Neben dem Linksverteidiger hatte es in dieser Spielzeit mit Niklas Hauptmann bisher nur ein weiterer Dynamo-Profi in die Elf des Tages geschafft, ihm wurde die Ehre bereits am 5. Spieltag gegen die SV Elversberg zuteil.

Die Frühstücks-Session bei Dynamo, sprich die Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Freitag in Bochum, ist schon vorbei. Personell sieht es wie folgt aus: Vinko Sapina (30, muskuläre Probleme), Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen weiter aus. Dafür kehren Tim Schreiber (23), Julian Pauli (20) und Stefan Kutschke (37) zurück. Die große Frage ist natürlich, wer steht im Tor? Schreiber oder Lennart Grill (26)? "Einer von beiden", lachte Trainer Thomas Stamm (42): "Wir werden das gut besprechen. Wir haben eine Luxus-Situation, es sind beides sehr gute Torhüter. Da können wir auch Daniel Mesenhöler (30) dazu nehmen. Da sind wir extrem gut aufgestellt."

17. November, 18.26 Uhr: Jan-Hendrik Marx ist der nächste Dynamo-Spieler, der bald Papa wird

Alexander Rossipal wurde am vergangenen Donnerstag Papa, zuletzt begrüßten auch Sascha Risch, Vinko Sapina und Lukas Boeder Nachwuchs. Im Februar 2026 wird es nun auch bei Jan-Hendrik Marx (30) so weit sein, er und seine Frau Paulina (30) erwarten ein Baby. Bereits am 25. Februar 2025 gaben sich die beiden in Dresden auf dem Standesamt auf der Goethe-Allee das Ja-Wort, im Sommer folgte kurz nach dem Aufstieg am 29. Mai dann die große freie Trauung in der Nähe von Mannheim. Ende August gaben die beiden bekannt, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Deshalb entspannen Jan-Hendrik und Paulina aktuell nicht nur auf der Couch, sondern besuchen auch regelmäßig den Geburtsvorbereitungskurs - so wie am Montag nach dem öffentlichen Training. Da verriet Marx, dass er erst in die interne Papa-Gruppe der Mannschaft aufgenommen werde, wenn der Sohn auch auf der Welt ist.

17. November, 16.05 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Ex-Geschäftsführer Michael Born

Weiter geht's! Nach der Länderpielpause stimmt Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Mannen mit der öffentlichen Trainingseinheit am heutigen Montagnachmittag auf die Rückkehr in den Zweitliga-Alltag ein und bereitet das Team auf die bevorstehende Aufgabe beim VfL Bochum (Freitagabend, 18.30 Uhr) vor. Verletzungsbedingt nicht mit dabei sind Sascha Risch (25, Schulter) und Tony Menzel (20, Ellenbogen). Kofi Amoaoko (20) und Claudio Kammerknecht (26) sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, fehlen damit ebenfalls. Der zuvor ausgefallene SGD-Motor Vinko Sapina (30) steht aber wieder auf dem Rasen und macht Teile des Trainings mit. Jakob Zickler (19) hingegen trainiert individuell.

15. November, 19.11 Uhr: Testspiel gegen die Glasgow Rangers soll her

Der wirklich letzte Tagespunkt, bevor Dynamo Dresdens Mitgliederversammlung ihr Ende fand. Präsident Ronny Rehn verkündete das Ergebnis eines in seinem Inhalt nicht gerade korrekt formulierten Antrags, der aber trotzdem große Zustimmung (63 Prozent) fand. Die Geschäftsführer der SGD müssen sich für ein Testspiel gegen Glasgow Rangers stark machen - obwohl Stephan Zimmermann zuvor noch zu bedenken gab: "Wir haben in der jüngeren Vergangenheit schon versucht, namhafte Gegner zu bekommen. Aber zum einen finden im Stadion im Sommer auch andere Veranstaltungen statt. Zum anderen reden wir von Antrittsgagen im hohen sechsstelligen Bereich bis zu einer Million."

15. November, 18.47 Uhr: Neuer Aufsichtsrat gewählt

Zum Abschluss von Dynamo Dresdens Mitgliederversammlung wurden die Ergebnisse der Aufsichtsratswahl bekanntgegeben. Es ging knapp zu, weswegen sogar zweimal nachgezählt wurde. 801 Stimmen der 820 waren gültig. Dem neuen Aufsichtsrat gehören an: Dr. Ines Kilian (548 Stimmen), Michael Born (499), Michael Ziegenbalg (445), Thomas Blümel (428), Michael Grafe (422), Silke Donat (349) und Jens Heinig (312).

15. November, 17.56 Uhr: Kein Anstieg der Mitgliedergebühren

Das Ende ist in Sicht, Kostensteigerungen nicht. Die letzten Abstimmungen stehen an. Es ging verhältnismäßig flott voran. Einzig der von einem Mitglied eingebrachte Antrag zur Erhöhung der Mitgliedergebühren sorgte für ein paar weitere Wortbeiträge. Er wurde letztlich abgelehnt. Die letzte Beitragserhöhung ist 17 Jahre her, trotzdem nimmt die SGD inzwischen über 600 Prozent mehr ein, da damals nur unter 5000 Mitglieder einzahlten. Inzwischen sind es über 35.000. Trotzdem wären es mit den geplanten Erhöhungen ab dem Spieljahr 2026/27 um die 600.000 Euro mehr gewesen. Mehr zahlen müssen künftig nur neue Mitglieder. Die Aufnahmegebühr von 10€ wird auf symbolisch auf 19,53 Euro angehoben.

15. November, 17 Uhr: Knappes Ergebnis bei der Entscheidung um Jugendrat

Erste Ergebnisse sind bekannt, nur das wichtigste fehlt. Es zieht sich inzwischen wie ein zäher Kaugummi. Anträge zur Änderung der Satz oder der Beitrags- und Ehrenordnung waren wohl noch nie wirklich sexy, das zeigt sich auch an der Zahl der abgegebenen Stimmkärtchen. 917 stimmberechtigte Mitglieder waren es mit dem Stand 16 Uhr. Bei den Anträgen stimmten in der Regel keine 600 mehr ab. 51,85 Prozent davon entschieden sich beispielsweise gegen eine Abschaffung des Jugendrates.