Dynamo-Dresden-Blog: Neue Verhandlungen um Amoako, aber noch keine Einigung!

Dresden - Aufbruchstimmung, aber auch Abschiedszeit bei Dynamo Dresden. Am 2. Januar startete die SGD das Unternehmen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

Gleich zu Beginn wurde der neue Sportchef Sören Gonther (39) am Freitag offiziell vorgestellt. Davor startete das Team von Trainer Thomas Stamm (42) mit einem Laktattest und einer Krafteinheit ins neue Jahr.

Mit Jason Ceka (26) und Jonas Sterner (23), Robert Wagner (22) und Thomas Keller (26) hat Dynamo schon vier Neuzugänge präsentiert. Aljaz Casar (25) hat den Verein verlassen und sich Drittligist MSV Duisburg angeschlossen.

Am Sonnabend ist die Mannschaft dann für eine Woche ins Trainingslager in die Türkei geflogen.

8. Januar, 20.59 Uhr: Neue Verhandlungen zwischen Dynamo Dresden und US Lecce

Laut Sky-Reporter Florian Plettenberg gab es am Donnerstag neue Verhandlungen zwischen der SGD und dem italienischen Erstligisten US Lecce bezüglich eines Transfers von Kofi Amoako (20).

Demnach konnten die Klubs dabei aber noch keine Einigung erzielen. Am Morgen stand der defensive Mittelfeldspieler mit seinen Dynamo-Kollegen im Trainingslager in der Türkei auch noch auf dem Rasen.

8. Januar, 7 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Sonne satt statt dunkle Wolken

Güneş dolu - voller Sonne (in Deutsch) präsentierten sich die bisher fünf Tage an der türkischen Mittelmeerküste. Glück gehabt, könnte man sagen. Oder noch besser: Das Glück ist mit den Tüchtigen!

Ein bisschen meine ich vielleicht auch mich, eigentlich aber all die Spieler, Trainer und Betreuer der Schwarz-Gelben, die sich so einiges für die effektiv ja nur sechs Tage ohne An- und Abreise hier in Lara vorgenommen haben.

Und das Wetter spielt mit - auch wenn das dem ein oder anderen daheim gebliebenen Kollegen, der mir mit einem kleinen hämischen Lächeln im Gesicht die regnerischen Wetterprognosen vorab präsentierte, vielleicht ein kleines bisschen ärgert ...

Aber die Sonne spielte bisher mit, auch gestern Vormittag. Nur dann, als die Tüchtigen am Nachmittag mal ein wenig Freizeit auf dem Golfplatz oder am Strand verbringen durften, verschwand sie hinter Wolken - ausgerechnet!

Der Laune wird das keinen Abbruch getan haben, schlechte soll sowieso nicht aufkommen. Das machten Sören Gonther und Thomas Stamm auch in der Causa Dominik Kother ziemlich deutlich. Wer nicht zu einhundert Prozent bei der Sache ist, der ist (vorerst) raus.

Weitere dunkle Wolken braucht schließlich niemand. Der Alltag in Liga zwei ist nämlich noch immer grau genug ...

7. Januar, 20.12 Uhr: Macht Kofi Amoako schon wieder den Abflug?

Vier Neuzugänge sind schon da, jetzt könnte offenbar ein Abgang hinzukommen: Der italienische Erstligist US Lecce soll an Kofi Amoako (20) interessiert sein.

Das berichten unter anderem Sky und Bild. Demnach soll sich die SGD bereits in Verhandlungen mit dem Serie-A-Vertreter befinden. Die "Giallorossi" wären wohl außerdem bereit, 1,5 Millionen Euro Ablöse plus etwaiger Boni für die Dienste des defensiven Mittelfeldspielers nach Elbflorenz zu überweisen.

Amaoko war erst im vergangenen Sommer für rund 300.000 Euro aus Wolfsburg nach Dresden gewechselt, wo der gebürtige Hannoveraner und vierfache deutsche U20-Nationalkicker auch rasch Fuß fasste, zumindest streckenweise zu den wenigen Lichtblicken der Hinrunde zählte und wettbewerbsübergreifend 17 Partien absolvierte.

Noch ist das Sechser-Talent übrigens im Trainingscamp im türkischen Lara vor Ort, für ein Gespräch stand er allerdings nicht mehr zur Verfügung.

7. Januar, 8.04 Uhr: Neuer Keeper aus Hoffenheim?

Am Dienstag im Interview hat Dynamo Dresdens neuer Sportgeschäftsführer Sören Gonther erklärt: "Wenn ich mit einem Lächeln im Gesicht zum Testspiel komme, sind wir einen großen Schritt weitergekommen."

Gemeint war die Torwartsuche. Ein breites Grinsen war nicht zu vernehmen, sodass die Suche bzw. die Verhandlungen vermutlich noch ein Stück dauern. Gonther und Thomas Stamm sollen an Luca Philipp von der TSG Hoffenheim interessiert sein - hat zumindest die Lausitzer Rundschau erfahren.

Allerdings will der Bundesligist den 25-Jährigen wohl nicht abgeben. Philipp würde allerdings ins Suchprofil passen: "Wir haben junge Kandidaten, wo wir sagen, wir trauen ihnen die Situation zu einhundert Prozent zu, auch wenn sie die noch nicht gesehen haben. Wir haben aber auch Gedanken zu Kandidaten, die schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Wenn das aufgeht, was wir uns vorgenommen haben, wird es eine Mischung aus beidem", so Gonther.

Als Nummer zwei hinter Nationalkeeper Oliver Baumann kommt Philipp bisher nur auf sechs Bundesliga-Partien, in denen er aber auch 15-Mal hinter sich greifen musste.

7. Januar, 6.32 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Organisation eben ist alles!

Was unterscheidet ein Sommertrainingslager von einem Camp im Winter? Der Standort natürlich! Nicht aber nur auf der Landkarte, was ja selbstverständlich ist …

Geht es im Sommer gern in die Berge nach Österreich, zieht es die SGD (wie auch ganz viele andere Teams mit nicht ganz so großem Geldbeutel) in die Türkei.

Die Bedingungen, gerade was die zahlreichen Trainingsplätze betrifft, sind großartig. Auch an Hotels mangelt es definitiv nicht. Was hier aber immer wieder für Herausforderungen sorgen kann, ist das Thema Organisation.

Uns Deutschen sagt man ja mitunter noch nach, Organisations-Weltmeister zu sein. In Österreich steht man uns da mit Sicherheit nicht nach. Aber hier kann das manchmal schon eine kleine Herausforderung sein.

Da muss keine 24 Stunden vorher mitunter auch noch mal ein Testspiel aus "organisatorischen Gründen" (die man, wenn man sie kennt, nicht nachvollziehen kann) komplett verlegt werden. Für manch einen Betreuer also mitunter sehr stressige Stunden.

Irgendwie klappt es dann aber doch immer, auch mit der eher südländischen Gelassenheit. Wie bei uns, wo natürlich die Organisation – gerade von Abfahrtszeiten – tagtäglich Thema ist.

Minimalistisch, nicht annähernd so stressig oder problematisch. Trotzdem muss der ein oder andere Kollege immer wieder zum Auto rennen …

6. Januar, 6.30 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Konkurrenz belebt das Geschäft! Oder?

Es wird wohl kaum ein Profi heutzutage etwas anderes sagen, dafür sind sie alle inzwischen viel zu geschult. Und anecken will sowieso keiner mehr. Deswegen heißt die Antwort auf die Frage der Konkurrenz um einen Stammplatz grundsätzlich auch: Belebt das Geschäft!

Aber ist das so? Grundsätzlich ja! Denn jeder will spielen. Das bedeutet auch, dass sich jeder auch vielleicht noch ein wenig mehr anstrengen muss, will er eine Chance bekommen. Bisher vier neue Spieler zur Winterpause bedeuten also – gerade auch mit Blick auf ihre Qualität –, dass der gesamte Kader einen Schritt nach vorne machen muss und kann.

Konkurrenz und besonders Konkurrenzdenken können aber auch schaden. Denn bekommst du trotz Anstrengungen keine Chance, bist du in der Regel unzufrieden. Und unglückliche Spieler braucht man nicht im Abstiegskampf.

Noch schlimmer ist, wenn sich dein Konkurrent verhält wie die Person gestern Abend am Buffet und dich gegen jede Erziehung mit vollem Körpereinsatz vom auserkorenen Ziel wegdrängt, weil sie da eben jetzt sofort ran will.

Stänkerfritzen und unsoziales Verhalten braucht niemand, erst recht kein vom Abstieg bedrohter Zweitligist, für den der Zusammenhalt und Faustpfand sein muss!

5. Januar, 7 Uhr: Mein Trainingslager-Tagebuch - Mit voller Kraft ins Jahr 2026!

Pünktlich zum neuen Jahr einen Kalenderspruch gefällig? Wie wär es mit: Wer aufgibt, der hat schon verloren! Nur 13 Punkte nach 17 Spielen sind scheinbar auf den ersten Blick recht eindeutig. So eine Mannschaft hat in der 2. Bundesliga nicht viel zu suchen. Aber: Es sind eben nur vier auf einen Nichtabstiegs- bzw. den Relegationsplatz.

Machbar, vor allem weil es in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres gegen direkte Konkurrenten geht. Um gegen Fürth und Magdeburg zu bestehen, hat die SGD mit (bis jetzt) vier Neuzugängen noch einmal ordentlich nachgerüstet. Teil zwei des (Nichtabstiegs-)Plans beinhaltet eine top Vorbereitung.

Die haben Thomas Stamm und seine Mannen am Sonntag so richtig aufgenommen - mit einer Krafteinheit im Teamhotel. Hätte man sicherlich auch schon einen Tag vorher machen können, aber vielleicht wird in den nächsten nun noch sechs Tagen so richtig gepowert und die Grundlage für Großes gelegt.

Ob ähnliche Vorhaben auch bei den anwesenden Journalisten umgesetzt werden, ist wohl eher schwierig. Zumindest mussten die Sportschuhe aus dem sonst zu schweren Koffer schon vorab raus.

Aber für uns alle gilt: Volle Kraft voraus!

4. Januar, 8.56 Uhr: Trainingslager des FC Magdeburg findet ohne Hoti statt

Geht da doch noch etwas mit einem Wechsel zu Dynamo?

Auf der Liste der nominierten Profis für das Trainingslager in Side/Türkei fehlt beim FC Magdeburg Abwehrspieler Andi Hoti (22). Ein Grund wurde nicht genannt. Gut möglich, dass eine Einigung mit einem neuen Verein kurz bevor steht. Hoti musste nach dem Zweitliga-Aufstieg von Dynamo zurück zum FCM. Dort spielte er jedoch nur zu Saisonbeginn sportlich eine Rolle, musste sich unter Petrik Sander zuletzt hinten anstellen.

3. Januar, 13.59 Uhr: Hat Dynamo Dresden Interesse an Torwart Philipp Schulze?

Die SGD soll auf der Suche nach einem Ersatzmann für den verletzten Lennart Grill (26) ein Angebot für Philipp Schulze (22) vom SC Verl abgegeben haben.

Das berichten RTL/ntv und sport.de exklusiv. Demnach bietet Dynamo zwar für den jungen Keeper, wirklich abgeben will der Zweitplatzierte der 3. Liga den Torwart mitten im Aufstiegsrennen aber eigentlich nicht.

Zudem sollen auch andere Zweitligisten und ausländische Klubs den gebürtigen Hannoveraner, der erst im Sommer für 200.000 Euro vom VfL Wolfsburg nach Ostwestfalen gewechselt war, auf dem Zettel haben.

Bedarf besteht bei Schwarz-Gelb hingegen definitiv. Sören Gonther (39) hatte am Freitag bei seiner ersten Pressekonferenz als neuer Sport-Geschäftsführer bereits einen Torhüter-Neuzugang "bestenfalls in den nächsten Tagen" angekündigt.

2. Januar, 16.11 Uhr: Neuer Dynamo-Boss gibt erste Pressekonferenz

Dynamo hat seinen neuen Sport-Geschäftsführer offiziell vorgestellt!

Sören Gonther (39), der Ende Dezember als Nachfolger des Anfang November freigestellten Thomas Brendel (49) präsentiert worden war, stellte sich auf einer Pressekonferenz den Fragen der Medien.

Neben Einblicken zu seiner Rückkehr nach Dresden, den neuen Aufgaben im Abstiegskampf und seinem Verhältnis zu Trainer Thomas Stamm (42) kündigte der Ex-Profi nach dem Wechsel-Dreierpack vom Freitag auch gleich noch einen weiteren Neuzugang an.

"Es ist kein Geheimnis, wenn sich ein Torwart von dir die Patellasehne reißt, dass wir dann auf der Torhüter-Position auch noch tätig werden. Und das hoffentlich in den nächsten Tagen, damit der dann auch frühzeitig im Trainingslager ist", so der 39-Jährige.

Mehr zur Gonther-Vorstellung lest Ihr unter: "Dynamo und Sören Gonther: Liebe auf den zweiten Blick".

2. Januar, 13.34 Uhr: Aljaz Casar verlässt die SGD in Richtung 3. Liga

Jetzt ist es offiziell: Mittelfeldspieler Aljaz Casar verlässt Dynamo Dresden und wechselt zum MSV Duisburg in die 3. Liga. Der laufende Vertrag des 25-Jährigen wurde aufgelöst und so der Weg frei gemacht für einen Wechsel an die Wedau.

"Aljaž ist mit dem Wunsch an uns herangetreten sich für mehr Spielpraxis nach einer Alternative umzuschauen. Dieser Bitte sind wir nachgekommen und konnten uns zur Zufriedenheit aller Beteiligten einigen", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Sören Gonther am Freitag.

Casar war im Sommer 2024 vom Halleschen FC an die Elbe gewechselt und brachte es seitdem auf 48 Pflichtspiele für die SGD in der 3. Liga, der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie dem Sachsenpokal.

Einer seiner letzten Einsätze für Dynamo wird wohl immer in Erinnerung bleiben: Beim 2:1-Heimerfolg gegen Fortuna Düsseldorf musste er aufgrund der schweren Verletzung von Keeper Lennart Grill (26) für die letzten Minuten der Nachspielzeit ins Tor.

"Wir haben Aljaž schon sehr lange auf dem Zettel, umso erfreulicher ist es, dass sich jetzt die Gelegenheit geboten hat, ihn von unserem Weg zu überzeugen", erklärte Duisburgs Sportlicher Leiter Chris Schmoldt.

2. Januar, 12.09 Uhr: Holstein Kiel und der SC Freiburg lösen die Leihe von Robert Wagner auf, Weg zu Dynamo Dresden damit frei

Bundesligist SC Freiburg und Zweitligist Holstein Kiel haben die Leihe von Robert Wagner (22) vorzeitig aufgelöst. Das teilten die Störche am Freitag mit. Damit ist der Weg des Bundesliga-erfahrenen Profis zur SGD frei.

Der Mittelfeldspieler soll von Dynamo bis zum Saisonende ausgeliehen werden. Im letzten Spiel des vergangenen Jahres stand er noch als Gegner der Schwarz-Gelben auf dem Platz.

2. Januar, 10.29 Uhr: Dynamo Dresden und Hannover 96 bestätigen Leihe von Jonas Sterner

Dynamo Dresden und Hannover 96 haben nun die Leihe von Jonas Sterner bestätigt. Der Außenbahnspieler wird sich bis Saisonende der SGD anschließen.

Mehr Infos findet Ihr im Artikel: "Der verlorene Aufstiegssohn ist zurück! Dynamo leiht Jonas Sterner aus".

