Dynamo im Trainingslager: Zwei SGD-Profis verpassen erste Einheit des Tages!

Die Dynamos haben eingecheckt, in wenigen Minuten starten auch sie von Berlin aus ins Camp in die Touri-Hochburg Lara.

Im Flieger nach Antalya wird heute Vinko Sapina sitzen. Seine Frau Laura brachte am Sonntag den gemeinsamen Sohn in Dresden auf die Welt. Leider müssen die zwei auf ihren Lieben in den kommenden Tagen verzichten.

Nicht mit abheben werden Innenverteidiger David Kubatta und Offensivmann Tom Berger. Beide laborieren seit Wochenbeginn an einem grippalen Infekt mit erhöhter Temperatur. Auf ärztlichen Rat hin wurden sie auf dem Trainingsbetrieb genommen.

"Für beide Spieler steht an dieser Stelle die Gesundheit an erster Stelle. Wir wollen sie in dieser Verfassung schonen, keinem Reisestress aussetzen und auch die gesunden Spieler der Mannschaft vor weiteren Infektionen schützen. Wir hoffen, dass beide in der kommenden Woche wieder voll einsatzfähig sind und die verbleibende Vorbereitung absolvieren können", sagte Sportgeschäftsführer Thomas Brendel auf der Homepage des Vereins.