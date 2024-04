Er traf im Derby - und wechselt jetzt die Seiten? Dynamo jagt Veilchen-Star!

Tim Danhof (26) schoss die Veilchen erst Mitte Februar zum Sieg gegen Dresden. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Überraschend käme das nicht. Danhof gehört zu den FCE-Leistungsträgern in dieser Saison, spielt meist auf der rechten Seite der Viererkette, zuletzt beim 2:2 in Ulm auch im rechten Mittelfeld.

Den Dynamo-Fans dürfte der 26-Jährige, dessen Vertrag im Juni in Aue ausläuft, in beiden Partien aufgefallen sein. Beim 2:1-Sieg der SGD im Hinspiel erwischte er einen schwarzen Tag, im Rückspiel beim 1:2 war er "Man of the Match", nicht nur wegen seines tollen Treffers zum zwischenzeitlichen 2:0 für Aue.

Insgesamt bringt es der gebürtige Erlanger auf vier Treffer in dieser Saison - doppelt so viele Tore wie die komplette Dynamo-Abwehrreihe.

Danhof kam vor zwei Jahren vom damaligen Drittliga-Aufsteiger SpVgg Bayreuth ins Erzgebirge. Trainer Timo Rost (45) brachte ihn mit. Rost ging schnell wieder, Danhof etablierte sich und ist nicht mehr wegzudenken aus dem Auer Spiel.