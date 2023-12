Kommt neben Batista Meier noch ein Neuer bei Dynamo? "Will da gar nichts ausschließen"

Dresden - Mit Oliver Batista Meier (22) wird zumindest ein "Neuer" am Dienstag zum Trainingsauftakt dabei sein - wenn er zuvor nicht noch an einen Zweitligisten verkauft wird. Doch danach sieht es - Stand jetzt - nicht aus. Dass es weitere, echte Neuzugänge geben wird, das hält Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) zumindest nicht für ganz ausgeschlossen.

Wird es jetzt was? Vor zwei Jahren holte Ralf Becker (53, r.) Oliver Batista Meier (22) nach Dresden. Durchsetzen konnte er sich weder unter Alex Schmidt (55), noch unter Guerino Capretti (41), noch unter Markus Anfang (49). © Lutz Hentschel

Bereits als Dresden vor vier Wochen in Verl (0:1) zu Gast war, gab es die Gerüchte, Batista Meier würde ab Januar wieder für Dynamo ablaufen, die SGD würde die Leihe per Option beenden.

Zu sehr glänzte der 22-Jährige beim SC Verl. Mit 19 Scorer-Punkten ist er der Beste der 3. Liga. Nach dem letzten Spiel des Jahres in Bielefeld (1:0) wurde es offiziell.

"Wir haben Oli vor zwölf Monaten ausgeliehen, weil es sportlich nicht so zufriedenstellen lief für ihn. Wir hatten die Hoffnung, dass er sich in einem ruhigeren Umfeld weiterentwickeln kann. Das ist zu 100 Prozent aufgegangen. Er hat sich gerade im letzten halben Jahr top entwickelt, ist in der Scorerliste ganz vorn", nennt Becker bei DynamoTV die Beweggründe für die Rückkehr.

"Es kommt ja manchmal so, dass man in einer Sackgasse steckt. Oli hat die Zeit jetzt genutzt. Von dem her war es klar, dass wir ihn zurückholen, ihn nicht bei der Konkurrenz lassen wollen. Diese Option hatten wir uns eingebaut, um reagieren zu können. Wir haben schnell entschieden, dass er im Januar wieder hier ist", so der 53-Jährige.