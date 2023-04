Topspiel zum Dynamo-Jubiläum: Wer auf der langen Busfahrt eventuell fehlen wird

In der Geburtstagswoche steht für Dynamo Dresden das Topspiel gegen den 1. FC Saarbrücken an. Trainer Markus Anfang konzentriert sich auf das Wesentliche.

Von Jens Maßlich

Dresden - Da herrschte ordentlich Trubel am Mittwoch in Dynamos Trainingsakademie. Das 70. Vereinsjubiläum zog jede Menge Menschen an. Also gar nicht so leicht für Markus Anfang (48) und sein Team, sich dabei auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Coach Markus Anfang (48) hatte die Woche nicht viel Zeit, um zu feiern. Er musste seine Mannschaft auf den Kracher in Saarbrücken vorbereiten. © Lutz Hentschel "Die Glückwünsche sind ausgesprochen. Wir kümmern uns um das, was wir beeinflussen können: den Sport", erklärte Dynamos Coach am Mittwoch auf der Pressekonferenz. Trotz aller Ablenkungen - und davon gab es viele - galt es in dieser Woche, die Konzentration hochzuhalten, denn am Freitag steht ein echtes Topspiel an. Der Tabellenvierte Dynamo muss beim Fünften 1. FC Saarbrücken ran. Mit einem Sieg würde die SGD zumindest über Nacht vorbei an Freiburg II und Wiesbaden auf Platz 2 springen, bei einer Niederlage mit mehr als einem Tor Differenz würde der FCS vorbeispringen. Umso wichtiger also, sich nicht allzu lange mit dem stattlichen Jubiläum zu beschäftigen oder gar übermotiviert in das Spiel zu gehen. Denn eines ist logisch: Am Ende der Geburtstagswoche sollen die nächsten drei Punkte stehen. "Es ist ein Vereinsgeburtstag, noch dazu ein runder, natürlich spielt das in der Vorbereitung eine Rolle. Wir müssen uns aber auf das Wesentliche konzentrieren und haben nicht groß die Möglichkeit zu feiern", so Anfang. "Wir sind ein Fußballverein und es ist unsere Aufgabe, dass wir uns dem Fußball widmen."

Jonathan Meier droht der Ausfall gegen den 1. FC Saarbrücken

Linksverteidiger Jonathan Meier (23) konnte am Mittwoch nicht trainieren. © Lutz Hentschel Der Fußballlehrer weiß, wovon er spricht. Denn Anfang hat Dynamo selbst schon mal einen Ehrentag gründlich verdorben: "Ich kann mich an den 65. Geburtstag erinnern, da haben wir mit Kiel hier gespielt." Mit 4:0 gewannen die Hanseaten am 14. April 2018 im Rudolf-Harbig-Stadion und mimten den Partycrasher. Am Freitagabend will der 48-Jährige aber lieber mit Schwarz-Gelb feiern. Dafür geht es schon am heutigen Donnerstag mit dem Bus rund 630 Kilometer ins Saarland. Anfang: "Früh trainieren und dann geht es mit dem Bus los. Das machen wir in der Regel immer. Mit der Bahn fahren bietet sich nicht an, Fliegen ist zu teuer." Ob Jonathan Meier (23) dann mit im Bus sitzen wird, ist noch offen. Der Linksverteidiger fehlte am Mittwoch aufgrund von Magen-Darm-Problemen beim Training. Nach der Sperre für Kyu-Hyun Park (21, fünfte Gelbe Karte) würde damit der zweite Linksverteidiger ausfallen. Max Kulke (22) bliebe als einziger Ersatz.