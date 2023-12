Dynamo Dresden: Platzt der Torknoten dank Standards?

Dresden - Als die Medien letztmals mit Claudio Kammerknecht über die nicht ganz so prallen Standards bei Dynamo sprachen, da war es noch Oktober, kurz vor dem Spiel in Ulm. Beim SSV gelang ihm dann ein Doppelpack, er traf nach einer Ecke und im Anschluss an einen Freistoß. "Nehme ich gern wieder", lacht der 24-Jährige.