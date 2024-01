Dynamo-Rückkehrer "Harti" schon jetzt dabei: "Er wird sich total hineinknien"

Im November hat sich Marco Hartmann (35, r.) seinen alten und neuen Arbeitgeber gegen den SC Freiburg II von der Tribüne aus angeschaut. © Lutz Hentschel

Studierter Pädagoge, erfolgreicher Fußball-Profi und Dynamo-Idol - optimaler kann eine Stelle im Nachwuchs eigentlich nicht besetzt werden.

"Er passt perfekt", so Becker. "Wer den Marco kennt, der weiß, dass da jemand kommt, der unglaublich viel Energie mitbringt", sagt der 53-Jährige bei DynamoTV.

"Er fängt zwar erst am 1. Juli richtig an, aber er ist in vielen Themen schon dabei, macht sich viele Gedanken, hat Aufgaben. Jan hat viele Dinge maßgeblich geprägt. Jetzt kommt jemand Neues, der einen etwas anderen Ansatz hat und andere Themen sieht", so Becker.

Im Nachwuchs ist Dynamo Dresden rein sportlich gut aufgestellt. Die U17 und die U19 spielen erfolgreich in der Bundesliga.

"Wir haben einen guten Ist-Zustand", weiß Becker. Aber längst ist nicht alles golden, was glänzt: "Marco hat eine eigene Meinung, er will den Verein im Jugendbereich voranbringen", sagt Becker.