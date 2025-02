Dynamo-Coach Stamm feiert Geburtstag! Sein Geschenk will er sich in Rostock abholen

Dresden - Alles Gute, Trainer! Gesundheit, Glück und sportliche Erfolge! Dynamo-Coach Thomas Stamm feiert am Mittwoch seinen 42. Geburtstag. Das verfrühte Geschenk gab es am Sonntag von seinen Mannen - das 5:2 gegen 1860 München. Ein verspätetes möchte er am Samstag in Rostock. Das wären die nächsten drei Punkte. Doch dafür muss seine Truppe an die Löwen-Leistung anknüpfen.