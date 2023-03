Dynamos Ziel gegen Ex-Coach Capretti: Mit Sieg auf einen Aufstiegsplatz springen!

Dresden - Die Dynamos konnten sich am Wochenende gemütlich in den Sessel setzen und schauen, was die Konkurrenz machte. Die spielte auch in direkten Duellen gegeneinander. Die Ausgangslage vor dem Spiel am Montag beim FC Ingolstadt: Mit einem Sieg würde die SGD auf einen direkten Aufstiegsplatz springen. Der gelang bei den Schanzern allerdings noch nie.