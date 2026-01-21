Dynamo: Er hat noch eine Rechnung offen, doch Ceka bleibt vor Magdeburg-Rückkehr ganz cool

Jason Ceka hat noch eine Rechnung offen mit dem 1. FC Magdeburg. Doch vor seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte mit Dynamo Dresden bleibt er cool.

Von Jens Maßlich

Dresden - "Wir sind im Abstiegskampf. Ich denke, so ein Spiel, so ein Derby, da muss es bei jedem dreifach brennen", befeuerte Dynamos Keeper Tim Schreiber (23) die Vorfreude auf den heißen Keller-Kracher am Samstag beim 1. FC Magdeburg. Aber einer, der allen Grund hätte, doppelt und dreifach zu brennen, der ist ganz cool.

Jason Ceka (26) hat beim 1. FC Magdeburg mit einigen noch eine Rechnung offen, doch er bleibt vor seiner Rückkehr ganz entspannt. © Lutz Hentschel Denn kennt man die Geschichte von Jason Ceka, dann weiß man, der 26-Jährige hat mit dem FCM - besonders mit ein paar Verantwortlichen - eine offene Rechnung. Wurde er doch nach seinem ausgesprochenen Wechselwunsch letzte Saison gnadenlos aufs Abstellgleis gestellt.

Schon im Wintertrainingslager wollte Ceka aber keine schmutzige Wäsche waschen, sprach offen über seine Gefühlslage, die aktuell auch Magdeburgs Innenverteidiger Andi Hoti (22) durchmachen muss. Und auch vor dem Kellerduell gibt's vom früheren Magdeburger keine unverhohlenen Kampfansagen: "Für mich ist es etwas Besonderes zurückzukommen, am Ende gibt es trotzdem nur drei Punkte", erklärt der 26-Jährige. "Ich freue mich auf die Spieler, die Mitarbeiter. Mit Baris Atik, Tarek Chahed und Falko Michel habe ich schon noch Kontakt." Dynamo Dresden Lemmers neue Dynamo-Rolle auf Linksaußen: "Inspirieren lassen und umsetzen" Auch Magdeburgs Trainer Petrik Sander kennt der Wirbelwind noch sehr gut aus seinem Abschiedsjahr, musste er doch beim 65-Jährigen in der zweiten Mannschaft trainieren und spielen. "Ein sehr guter Trainer, auch menschlich gesehen", gibt Ceka zu. "Er hat viel Erfahrung, der Erfolg gibt ihm recht."

Jason Ceka: "Ich weiß, wie Magdeburg Fußball spielt"

Ceka (r.) trug von 2021 bis 2025 das Trikot der Magdeburger. © Picture Point/S. Sonntag Seit fünf Ligaspielen ist man elbabwärts inzwischen ungeschlagen, im Schnitt erzielte man 2,8 Tore. "Sie spielen sehr guten Fußball, haben in der Hinrunde die Tore nicht gemacht. Jetzt läuft es. Da kommt schon was auf uns zu", weiß Dynamos Winterneuzugang und fügt an: "Es wird brennen, jeder freut sich auf das Spiel. Samstagabend zur Prime Time, da gibt es kaum etwas Schöneres." Aber: Ceka hat die nötigen Insider-Infos, kennt sehr viele Spieler und eben auch den Coach nur zu gut. "Jeder weiß, wie Magdeburg Fußball spielt, das sind jetzt nicht unbedingt Insider-Infos. Aber es gibt schon ein paar Muster, die auf alle zutreffen", erklärt er und geht ein wenig ins Detail: "Baris ist eher ein Straßenkicker, der weiß vorher auch nicht immer, was er macht. Da ist viel Instinkt. Aber es gibt schon die ein oder andere Lieblingsbewegung. Wir bekommen das schon hin." Drei Punkte wären perfekt, einer wäre sicherlich auch okay. Nur verlieren sollte man gegen den vier Zähler besseren Tabellenzwölften nicht. Dynamo Dresden Gänsehaut-Video! Dynamo stellt Sondertrikot für Dixie Dörner vor Ceka: "Danach gibt es noch 15 Spiele. Klar ist das Spiel wichtig, wir sollten ohnehin jedes angehen wie ein Finale. Aber wenn wir es nicht gewinnen, sollten wir nicht wieder direkt alles ändern."