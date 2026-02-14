 15.855

Dynamo gegen Elversberg live: Rossipal packt den Hammer aus, die SGD führt!

Dynamo Dresden gegen SV Elversberg im TAG24-Liveticker: Alexander Rossipal bringt Dresden mit einem Hammer-Schuss von der linken Seite in Führung.

Von Thomas Nahrendorf, Florian Mentele

Dresden - Hält die Serie? Nach vier ungeschlagenen Spielen in Folge will Dynamo Dresden im Topspiel der 2. Bundesliga unter Flutlicht gegen die SV Elversberg Nummer fünf nachlegen - bestenfalls mit einem Dreier.

2. Bundesliga, 22. Spieltag

Aktueller Spielstand:

Dynamo Dresden - SV 07 Elversberg 1:0

Torschütze: 1:0 Rossipal (12.)

In unserem großen TAG24-Liveticker zum Flutlichtkracher zwischen Dynamo und Elversberg versorgen wir Euch mit allen Infos zur Partie.

33. Minute: Nächster guter Angriff der SGD! Amoako treibt den Ball nach vorn, verpasst dann aber den Moment für den Pass auf Ceka. Stattdessen lässt er einen Gegner per Haken aussteigen und bedient Bobzien, dessen Schlenzer aber weit am Kasten vorbeisegelt.

29. Minute: Nun aber doch ein Lebenszeichen der "Elv". Poreba hält nach Mokwa-Ablage aus dem Rückraum drauf, Schreiber ist zur Stelle und hat den Flachschuss im Nachfassen.

29. Minute: Dynamo ist mittlerweile aber klar die bessere Mannschaft und gibt den Ton an.

Jason Ceka jubelt, aber das Tor wird zurückgenommen

25. Minute: TOR für die SGD, Jason Ceka erhöht gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber aus Elversberg auf 2:0 - aber der Treffer zählt nicht! Der VAR schaltet sich ein und entscheidet auf Abseits. Von oben sah es zunächst nicht danach aus, knappes Ding.

20. Minute: Bobzien zieht links in den gegnerischen Strafraum und hat auch reichlich Platz, sein Pass in die Mitte kommt dann aber nicht an.

20. Minute: Den Gästen fehlt im letzten Drittel noch die Genauigkeit, Dynamo versucht jetzt, nach Ballgewinn schnell umzuschalten.

17. Minute: Die Saarländer sind aktuell um eine schnelle Antwort bemüht, Dresden verteidigt aber tapfer, kann eine Ecke frühzeitig aus der Gefahrenzone klären.

Alexander Rossipal trifft zur Führung!

12. Minute: TOOOOOOR für Dynamo, Alexander Rossipal bringt die SGD mit 1:0 in Führung. Ein herrlicher Angriff der Schwarz-Gelben! Nach längerer Ballstafette spitzelt Hauptmann den Ball auf Bobzien, der nach links an die Sechzehnerkante für Rossipal ablegt. Der 29-Jährige hält sofort drauf und jagt das Leder mit seiner linken Klebe und 114 km/h in die rechte Tornetztasche. Keine Chance für SVE-Keeper Kristof.

11. Minute: Ein SVE-Freistoß aus dem Halbfeld stellt Schreiber vor keine großen Probleme, der SGD-Keeper fängt die Hereingabe sicher ab.

8. Minute: Die Gäste sehen bereits die erste Gelbe Karte der Partie: Poreba greift gegen Wagner zum taktischen Foul am Mittelkreis und unterbindet so einen Vorstoß. Braun zieht sofort den Karton.

7. Minute: Trotzdem startet die Sportgemeinschaft hier gar nicht schlecht ins Topspiel, insgesamt wirkt die Stamm-Elf sehr griffig und bemüht sich um den Weg in die Offensive.

4. Minute: Erste Riesenchance für die SVE! Ein langer Ball hebelt die gesamte Dresdner Hintermannschaft aus, Petkov scheitert dann aber im Eins-gegen-eins an Schreiber. Viel Glück für Dynamo, die Fahne blieb unten.

2. Minute: Auf der anderen Seite probiert es Rossipal, seine Flanke gerät aber etwas zu weit.

1. Minute: Der erste Angriff gehört den Gästen, Amoako fängt aber eine Hereingabe von links ab.

Das Spiel zwischen Dynamo Dresden und der SV Elversberg läuft!

Anpfiff: Der Ball im RHS rollt, der Flutlichtkracher am Valentinstag ist unterwegs! Kann die SGD ihren Fans einen romantischen Abend mit drei Punkten bereiten?

Thomas Stamm und seine Truppe wollen jetzt drei Punkte einfahren!
Thomas Stamm und seine Truppe wollen jetzt drei Punkte einfahren!  © Lutz Hentschel

20.24 Uhr: Die Hymne ertönt

Die Dynamo-Hymne ertönt, zuvor wird noch die Mannschaftsaufstellung verlesen.

Beachtlich: Die Anhänger ehren den Torschützen vom Dienst, Thomas Keller, schon vor seinem erst fünften Spiel im schwarz-gelben Trikot mit einem "Fußballgott". Der Innenverteidiger ist offenbar gut in Dresden angekommen.

20.14 Uhr: Fans schwören Dynamo Dresden auf Flutlichtkracher ein

Jetzt ertönen auch bereits die ersten "Dynamo"-Fangesänge aus dem K-Block.

Die Mannschaft versammelt sich noch einmal kurz vor der Wand aus Anhängern, dann geht es in die Kabine. In einer guten Viertelstunde ertönt der Anpfiff.

20.09 Uhr: Die Spieler wärmen sich auf

Beide Mannschaften sind inzwischen zur Aufwärmung auf den Rasen gekommen.

Derweil füllt sich das RHS nach und nach. Die rund 500 mitgereisten Elversberger haben sich schon größtenteils eingefunden, der K-Block platzt bereits aus allen Nähten. Die restlichen Ränge zeigen aber noch reichlich gelbe Farb Sitzschalen.

Etwa 500 Fans sind aus Elversberg mit angereist.
Etwa 500 Fans sind aus Elversberg mit angereist.  © privat

19.42 Uhr: So hat die Konkurrenz gespielt

Unmittelbar vor dem Spiel steht Dynamo in der Live-Tabelle der 2. Liga auf dem 17. Platz.

Schlusslicht Greuther Fürth hat am Nachmittag bereits mit 0:1 gegen Kaiserslautern verloren, Düsseldorf und Preußen Münster (1:1) teilten sich schon gestern die Punkte. Der SCP hat auf Rang 16 damit zwei Zähler Vorsprung auf die SGD. Eintracht Braunschweig ergatterte ebenfalls einen Punkt gegen Darmstadt (2:2), steht mit 25 Zählern auf Rang zwölf. Nürnberg (29 Punkte) gelang mit einem 5:1-Sieg gegen Karlsruhe der Befreiungsschlag und der Sprung auf Platz acht. Magdeburg (15.), Kiel (14.) und Bielefeld (13.) müssen erst am morgigen Sonntag ran.

19.18 Uhr: So startet Dynamo Dresden in das Spiel gegen die SV Elversberg

Thomas Stamm tauscht im Vergleich zum 2:2 auf Schalke gleich viermal!

Julian Pauli fehlt also tatsächlich verletzt, dafür startet Geburtstagskind Friedrich Müller in der Abwehr. Amoako ist rechtzeitig fit geworden, Robert Wagner zurück, weshalb Luca Herrmann aus dem Mittelfeld rutscht. Ben Bobzien feiert sein Startelfdebüt und ersetzt Jakob Lemmer, vorn darf Vincent Vermeij für Christoph Daferner ran. Lars Bünning hat es hingegen nicht einmal in den Kader geschafft.

Diese Startelf schickt Thomas Stamm in den Flutlichtkracher!
Diese Startelf schickt Thomas Stamm in den Flutlichtkracher!  © TAG24

18.50 Uhr: Dynamo-Bus fährt ein

Die Hausherren lassen nicht lange auf sich warten und fahren eine Minute später ein.

Kurz darauf treffen die Hausherren an.
Kurz darauf treffen die Hausherren an.  © TAG24/Florian Mentele

18.49 Uhr: Elversberg ist als Erstes da

Die Gäste aus Elversberg sind als Erstes um 18.49 Uhr am Stadion angekommen.

Der Gästebus fährt vor.
Der Gästebus fährt vor.  © TAG24/Florian Mentele

18.40 Uhr: Lange Schlange vor K-Block! Fans trotzen Verkehrschaos in Dresden

Viele Fans haben dem Verkehrschaos schon getrotzt, vor dem K-Block warten Hunderte bereits gespannt auf den Einlass.

In unmittelbarer Nähe zum Stadion läuft der Verkehr aber auch flüssig, auch die Straßenbahnen aus Richtung Neustadt müssen im Moment nirgendwo warten.

Zwei Stunden vor Anpfiff sind die SGD-Fans bereits da und heiß auf den Flutlicht-Hit.
Zwei Stunden vor Anpfiff sind die SGD-Fans bereits da und heiß auf den Flutlicht-Hit.  © TAG24/Florian Mentele

18.20 Uhr: Wie schlägt sich Dynamo Dresden unter Flutlicht?

Die SGD durfte in dieser Saison bereits dreimal am Samstagabend um 20.30 Uhr ran - und erlebte dabei die ganze Bandbreite.

Das erste Zweitliga-Topspiel der Saison für Dynamo hatte es mit dem 3:3 am 8. Spieltag gegen den Karlsruher SC direkt in sich, Jakob Lemmer glich damals in der Nachspielzeit aus. Bei Holstein Kiel setzte es anschließend im späten Slot kurz vor Weihnachten am 17. Spieltag eine bittere 1:2-Pleite zum Abschluss der Hinrunde. Zuletzt feierte Schwarz-Gelb aber beim 1. FC Magdeburg mit einem 2:1-Erfolg in den Sonntag.

Mit Abendspiel Nummer vier ist die SGD übrigens Liga-Spitzenreiter, für Elversberg ist es die dritte Partie unter Flutlicht.

