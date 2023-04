Dynamo hat die Reifeprüfung bestanden! Die nächste wartet schon daheim gegen Essen

Dresden - " Osnabrück als Reifeprüfung! Ist Dynamo gut genug für oben? " Das war die TAG24-Überschrift vor dem Spiel am Sonntag beim VfL. Nach den packenden teils hochklassigen 90 Minuten kann die Frage eindeutig beantwortet werden: Ja!

Volle Pulle: Dynamo-Trainer Markus Anfang sah in Osnabrück eine starke Vorstellung seiner Mannschaft. © picture point/Sven Sonntag

"Wir haben das ganz gut hinbekommen", sagte Dynamo-Trainer Markus Anfang (48). "Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gegen eine richtig gute Mannschaft gemacht. Man hat gesehen, dass beide ein hohes Niveau hatten. Wir wissen aber auch, dass wir nächste Woche schon nichts mehr dafür bekommen", so der 48-Jährige.



Spielerisch und kämpferisch war es vielleicht sogar die beste Leistung in fremden Gefilden in dieser Saison. Es war in allen Mannschaftsteilen Wucht, Aggressivität und Wille zu sehen. Über eine Stunde lang dominierte Dresden den Gastgeber.

Diese Leistung war wichtig, denn es kommen noch die Top-Partien in Saarbrücken, gegen Mannheim, in Freiburg und dann daheim gegen Wiesbaden - was das entscheidende Spiel um den direkten Aufstieg werden könnte.

Doch jetzt kommt das Aber: Das muss gegen die Kleinen genauso klappen. Gerade da, wenn die SGD von vornherein das Spiel machen muss, hatte das Team immer wieder Probleme.