Pokalfight gegen Zwickau: Feiert dieser Dynamo-Star morgen sein überraschendes Comeback?

Steht seit einer Woche wieder komplett im Mannschaftstraining: Stefan Drljaca (25). In Zwickau könnte er sein Comeback geben. © Lutz Hentschel

Bei Dynamo ist es Usus, dass die etatmäßige Nummer zwei im Pokal hält. So stand Kevin Broll (28) in der 3. Runde in Niesky (8:0) und auch im Achtelfinale in Glauchau (4:0) zwischen den Pfosten, in Plauen beim 7:6 nach Elfmeterschießen Daniel Mesenhöler (28).

Und in Zwickau könnte es zum großen Comeback von "Drille" kommen. Er war seit dem 20. Dezember raus, zog sich beim 1:0 in Bielefeld einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zu.

"Ich habe es früher immer so gehalten, wenn du einen Pokaltorhüter hast, dann lässt du ihn. Bei uns ist es jetzt anders. ,Drille' ist auf dem Sprung wieder. Im Mannschaftstraining ist er, aber erst eine Woche. Das muss ich erst noch mit David Yelldell (52) besprechen, ob ein Torwartwechsel Sinn macht. Das lassen wir uns noch offen", so Interims-Coach Heiko Scholz (58).



Neben den Langzeitverletzten um Lucas Cueto (28) wird auch Manuel Schäffler (35) am Mittwoch fehlen. "Er hat sich am Knie verletzt. Wie schwer, das müssen wir abwarten", so Scholz.