Dynamo im Pokal-Losglück: Paul Will kehrt zur SGD zurück!

Dresden - Na, das ist doch hübsch: Paul Will (25) kehrt für einige Stunden zurück nach Dresden. Er muss mit seinem SV Darmstadt in der 2. Runde des DFB-Pokals zu Dynamo. Das Los zog 3x3-Basketball-Olympiasiegerin Sonja Greinacher (32) in Dortmund. Gespielt wird am 29./30. Oktober.