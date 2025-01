Dynamo im Trainingslager: Heute hebt die SGD in die Türkei ab

Antalya - Sieben Tage heißt es für Dynamo Dresden jetzt, den vollen Fokus auf die Vorbereitung für die Rückrunde zu legen. Dafür hebt das Team am heutigen Montag um 16.50 Uhr vom Flughafen Berlin-Brandenburg ins türkische Antalya ab.

Dort sollten für das Team von Trainer Thomas Stamm (41) beste Bedingungen herrschen, um die Grundlagen für die Realisierung des großen Traums vom Aufstieg in die 2. Bundesliga zu legen.

Mit an Bord sind auch einige gut gelaunte Dynamo-Fans, die sich mit auf den Weg in die Türkei machen. Die Mannschaft fliegt auch ab Berlin, aber erst 16.50 Uhr.

Guten Morgen vom BER! Es geht los: 8.55 Uhr startet unser Flugzeug in Richtung Antalya.

Bis zum Sonntag wird gearbeitet, geschwitzt und getestet, um optimal für die Rückrunde und den Auftakt am 19. Januar daheim gegen Viktoria Köln vorberietet zu sein.