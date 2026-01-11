 132.474

Dynamo im Trainingslager: Ready for Take-Off! SGD-Profis fliegen zurück nach Dresden

Dynamo Dresden im Trainingslager: Alles bereit für die SGD-Heimreise. Alle Koffer, Bälle und sonstige Utensilien sind eingecheckt.

Von Jens Maßlich

Lara (Türkei) - Schuften für das große Ziel: Vom 3. bis 11. Januar bereitet sich Dynamo Dresden im türkischen Ferienort Lara bei Antalya auf die Rückrunde der 2. Bundesliga vor. TAG24 ist für Euch mit dabei!

Die sportliche Ausgangslage dürfte allen bei der SGD klar sein. Schwarz-Gelb hat in 17 Partien lediglich 13 Punkte eingesackt, hält daher zur Saison-Halbzeit die Rote Laterne in der Hand - und braucht im neuen Jahr schon ein kleines Wunder für den Klassenerhalt.

In der Fame Residence Lara & Spa will Trainer Thomas Stamm (42) mit seiner Truppe jetzt den Grundstein für eine erfolgreichere Rückserie legen. Passenderweise trainieren die Dresdner dafür im Never-Give-Up-Footballcenter. Dieses Motto beherzigten die SGD-Kicker und siegten im ersten Test gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 3:2 nach Rückstand. Am Samstag hingegen trennten sich Stamms Mannen (42) im zweiten Testspiel mit einem 1:1-Remis vom Drittligisten Rot-Weiss Essen.

11. Januar, 13.20 Uhr: Dynamos treten Heimreise an

Alles bereit für die Heimreise. Alle Koffer, Bälle und sonstige Utensilien sind eingecheckt.

Gegen 15.30 Uhr startet Dynamos Flieger gen Heimat. Gegen 17 Uhr soll die Boeing 737 am Flughafen der sächsischen Landeshauptstadt ankommen. Dann heißt es erst einmal einen Tag frei.

Erst am Dienstag bittet Coach Thomas Stamm seine Mannen wieder auf den Trainingsplatz.

11. Januar, 09.05 Uhr: Regeneration nach dem Testspiel, danach geht es mit dem Flieger nach Hause

Ein letztes Mal Trainingssachen, allerdings ohne Fußballschuhe an. Dynamo-Coach Thomas Stamm hat seinen Mannen vor der Abreise noch eine regenerative Einheit verschrieben.

Die sollte eigentlich auch draußen rund ums Hotel stattfinden. Aufgrund des starken Windes werden das Fitnessstudio und die Sauna wohl deutlich besser besucht sein.

Um 13 Uhr Ortszeit setzt sich der Bus in Richtung Flughafen Antalya in Bewegung. Um 15.50 Uhr Osrtszeit soll es nach aktuellem Stand in die Luft gehen.

10. Januar, 15.20 Uhr: Dynamo-Sportchef Sören Gonther äußert sich zu Zukunft von Amoako und Kother

Nach dem Testspiel-Remis hat Dynamo-Sportchef Sören Gonther für Klarheit bei den zuletzt kursierenden Wechselgerüchten gesorgt.

Im Fall von Kofi Amoako (20) machte der neue SGD-Boss unmissverständlich klar, dass ein Winterwechsel kein Thema mehr ist: "Das ist durch. Da sind wir nicht zueinander gekommen", erklärte Gonther.

"Also wenn wir sowas im Winter machen, dann muss es sich für die Vereinsseite lohnen. Und da sind wir weit mit dem Verein auseinandergelegen. Und da haben wir uns auch nicht groß aufeinander zubewegt. Insofern war es innerhalb von zwei Tagen abgeschmettert, abgemeldet."

Offen ist die Situation dagegen bei Dominik Kother (25): "Er macht sich sicher seine Gedanken, und es gibt auch Interessenten", so der 39-Jährige. Sollte Kother einen klaren Wechselwunsch äußern, werde man sich demnach nicht querstellen.

Für zusätzliche Klarheit sorgte Gonther auch in der Torwartfrage. Nach den jüngsten Spekulationen um eine mögliche Verstärkung kündigte er unmissverständlich einen Neuzugang an: "Ich lehne mich heute mal so weit aus dem Fenster und sage: Am Dienstag trainiert noch ein Torhüter", brachte er damit Licht ins Dunkel der Personalplanungen zwischen den Pfosten.

10. Januar, 14.29 Uhr: Abpfiff! 1:1-Remis im Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiss Essen

Kein Sieger bei der Generalprobe.

Das war ganz schön mau in den zweiten 60 Minuten. Am Ende heißt es dann wohl leistungsgerecht.

Nimmt man aber die ersten 60 Minuten, dann muss das hier mindestens 5:1 ausgehen.

10. Januar, 14.18 Uhr: Testspiel neigt sich dem Ende entgegen

Inzwischen regnet es hier an der türkischen Mittelmeerküste. Die Sonne ist weg, wie auch der Unterhaltungsfaktor.

Stefan Kutschke (94.) hatte per Doppelchance die Möglichkeit auf 2:1 zu stellen. Scheiterte aber erst am Pfosten, dann an Keeper Felix Wienand. Jakob Lemmer (107.) verfehlte per Schlenzer das Tor um knapp eine Meter.

10. Januar, 13.54 Uhr: Kurze Verschnaufpause

Die nächsten 30 Minuten der Generalprobe sind um.

Drei Viertel sind gespielt, aber so unterhaltsam ist es nicht mehr. Kaum Chancen auf beiden Seiten, immerhin war der Ausgleich schon gefallen.

10. Januar, 13.44 Uhr: Christoph Daferner trifft zum Ausgleich für Dynamo

Und einer der beiden hat direkt zugestochen.

In der 76. Minute köpfte Christoph Daferner nach einer Ecke zum 1:1. Essen bis dahin eigentlich besser.

10. Januar, 13.22 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte

Los geht's mit Durchgang zwei.

Dynamo hat komplett gewechselt, spielt jetzt u.a. mit der Doppelspitze Christoph Daferner und Stefan Kutschke.

10. Januar, 13.08 Uhr: Halbzeit! Dynamo liegt 0:1 zurück

Und dann ist es passiert. Eigentlich hatte Dynamo alles im Griff, Kofi Amoako(51.) per Freistoß an die Latte die Führung auf dem Fuß. Aber das Tor machte Essen.

Mit 0:1 enden die ersten 60 Minuten, weil Danny Schmidt (22.) sich energisch gegen Thomas Keller und Tim Schreiber durchsetzte.

10. Januar, 12.34 Uhr: Pause im Dynamo-Test

Kurze Pause nach 30 Minuten! Gerade nach vorn sieht das nicht schlecht aus. Aber beim Abschluss hakt es mal wieder.

Nach dem Chancenwucher der ersten zehn Minuten, ließ Fröling (15.) noch ein dickes Ding liegen.

Hinten passieren mitunter zu einfache Ballverluste. Nach einem von sonst guten Robert Wagner probierte es Danny Schmidt (27.) erfolglos mit dem Distanz-Lupfer.

