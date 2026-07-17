Dynamo-Neuzugang Brooklyn Ezeh blickt nur noch nach vorn: "Versuche, das Beste aus mir zu machen"

Dresden - Brooklyn Ezeh (25) will einfach nur noch nach vorne schauen. Für Dynamos neuen Außenverteidiger beginnt in Dresden eine ganz neue Zeitrechnung. Der Ballast aus der Vergangenheit soll endgültig abgeworfen werden.

Brooklyn Ezeh (25) begreift seinen Wechsel zu Dynamo Dresden als Neustart und Chance. © Lutz Hentschel

"Ich sage mal so, im Leben passieren immer Dinge, die man nicht erwartet, die mal negativ sind. Genauso wie Positives passieren kann", erklärt der 25-Jährige. "Es geht darum, weiterzumachen, nach vorne zu schauen und das Beste daraus zu machen. Und genau so schaue ich nach vorne und versuche, das Beste aus mir zu machen."

Kurz nach seinem Wechsel zu Wehen Wiesbaden im Sommer 2023 wurde Ezeh im Herbst in Polizeigewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, weil er im psychischen Ausnahmezustand in einem ICE randaliert hatte - endgültig Vergangenheit, jetzt will er bei der SGD ganz andere Schlagzeilen schreiben.

Schon Kofi Amoako (21) hatte vor fast genau einem Jahr über Dynamo und seine Fans gesagt: "Wenn du alles gut machst, wirst du richtig gefeiert." Nicht mehr und nicht weniger gilt auch für den Außenverteidiger.

Nur in Tritt kommen muss er schnellstmöglich. Konkurrent Alexander Rossipal (30) auf der linken Abwehrseite hat in der Vorsaison mit starken Leistungen richtig Eigenwerbung gemacht. Ezeh dagegen machte nur fünf Partien in der Regionalliga Nord, nur zwei davon im Jahr 2026.