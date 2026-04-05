Dynamo-Noten gegen Hertha: Chancen-Verwertung als Schwachstelle

Dresden - Das Ergebnis spielt nach dieser Partie eigentlich nur eine untergeordnete Rolle. Fast über das ganze Spiel hinweg stand man unter dem Eindruck der Krawalle , die "Fans" von Dynamo Dresden und Hertha BSC sich geliefert hatten. Gespielt wurde trotzdem – aus Dynamos Sicht ziemlich unglücklich, die Partie endete 0:1 . Die TAG24-Noten.

In Paderborn sah er mehrfach unglücklich aus, gegen Berlin traf Tim Schreiber keine Schuld. © Lutz Hentschel

Tim Schreiber: Führte sich leicht unglücklich mit dem Ball am Fuß ein, war dafür aber umso sicherer bei seiner Kernaufgabe. Die Kopfball-Bogenlampe beim 0:1 konnte er nicht halten. TAG24-Note: 2

Jonas Sterner: Anfangs mit zwei zu leichten Ballverlusten, dann hatte er sich gefangen. Seine besten Szenen hatte der Außenverteidiger nach der Pause, als er mit zwei guten Schüssen (72./90.+1) am Hertha-Keeper scheiterte. Note: 3

Julian Pauli: Glück und Pech bei seinem Ballverlust in der 61. Minute. Glück, weil das Foul gegen Fabian Reese gepfiffen wurde. Pech, weil es mächtig Schmerzen im Knie gab. Sonst erledigte er seine Aufgabe ordentlich. Note: 3

Thomas Keller: Solide bis zu einem Zweikampf in der 64. Minute, als Dawid Kownacki ihn einmal abkochte. Glück: Der Berliner schloss überhastet weit vorbei ab. Bis dahin mit Pauli zusammen fast alles im Griff. Note: 3

Alexander Rossipal: Besonders im ersten Durchgang so einige gute Flanken von links. Beim 0:1 mit Pech, dass der Kopfball von Marten Winkler auf seinem Hinterkopf landet. So aber das Eigentor. Note: 3

Robert Wagner: Mega-Grätsche in der 27. Minute im Strafraum gegen Josip Brekalo, knapp eine Minute später aber dann mit dem unglücklichen Foul im Niemandsland des Platzes: fünfte gelbe Karte. Ging vielleicht auch deswegen beim 0:1 nicht mehr ordentlich auf Flankengeber Reese. Natürlich mit 12,9 km der Dauerläufer. Note: 3