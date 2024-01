Dynamo-Noten gegen Sandhausen: Vorn kein Glück, hinten einmal Pech!

Dresden - Mann, war das eine überlegene Vorstellung. Zumindest spielerisch. Dynamo hatte den SV Sandhausen im Sack, traf aber trotz einer wahren Chancenflut das Tor nicht. Das war das große Manko in diesem Spiel - nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Und weil hinten einmal gepatzt wurde, verlor Dresden mit 0:1 . Dementsprechend fallen auch die TAG24-Noten aus.

Sein Ballverlust führte zum Lucky Punch des SV Sandhausen, ansonsten präsentierte sich Jakob Lewald (l.) gewöhnt souverän. © Lutz Hentschel

Kevin Broll: Zwei Schüsse aufs Tor, einer war drin. Machen konnte er nichts, da ließen ihn seine Vorderleute im Stich. Ansonsten fror er fast fest - TAG24-Note: 3.

Claudio Kammerknecht (bis 90.+1): War beim 0:1 zu weit aufgerückt, auch weil Dresden im Vorwärtsgang war. Da war er einen Tick zu euphorisch. Fiel in der zweiten Hälfte auf seine linke Schulter, biss sich durch. Aber gut sah das nicht aus. Ein Ausfall droht - Note: 3.

Jakob Lewald: Verlor vorm 0:1 in der SVS-Hälfte den Ball, dann kam keiner mehr hinterher. Kleiner Fehler mit großer Wirkung. War sein einziger, denn so viel hatte er nicht zu tun. Kurbelte am Ende mit an - ohne Erfolg - Note: 4.

Lars Bünning: Stabile Leistung, sehenswert sein Fallrückzieher (7.), der übers Tor ging. In seinem eigentlichen Job hatte er nicht viel zu tun, sicher im Spielaufbau - Note: 3.

Jonathan Meier: Schaltete sich immer wieder mit ins Angriffsspiel ein, weil hinten nichts zu tun war. Machte er ordentlich. Aber bei seinen Abschlüssen muss mehr Pfeffer rein - Note: 3.