Dynamo-Noten gegen Mannheim: Torschütze Hauptmann überragt!

Dresden - Zuhause läuft’s deutlich besser! Beim 2:1 (2:0)-Sieg gegen Waldhof Mannheim zeigte Dynamo Dresden ein ganz anderes Gesicht als noch am Freitag in Sandhausen. Eigentlich aber sogar gleich zwei andere Gesichter. Vom eiskalten Vollstrecker in Halbzeit eins bis hin zum Chancenwucher in Halbzeit zwei. Die TAG24-Noten!