Dynamo-Schreck Meißner wird der vierte Dresdner Neuzugang

13. August 2022: Dynamo verlor sein Gastspiel bei Viktoria Köln mit 1:2. Beide Tore schoss Robin Meißner (23, r., gegen Tim Knipping). Auch im Rückspiel beim 1:1 traf er. © picture point/Sven Sonntag

Der Dynamo-Schreck der Vorsaison soll die Schwarz-Gelben mit reichlich Toren in die 2. Bundesliga schießen und ganz nebenbei auch den Konkurrenzkampf im Sturmzentrum anheizen.

Tom Zimmerschied (24), Tobias Kraulich (24), Lukas Cueto (27) und jetzt Meißner. Eine Ablösesumme soll laut der Hamburger MOPO erst einmal nicht fließen.

Der HSV werde sich im Aufstiegsfall entlohnen lassen und habe auch ein Rückkaufsrecht mit den Verantwortlichen von Dynamo vereinbart.

Beim einstigen Bundesliga-Dino steht der Angreifer zwar noch bis 2024 unter Vertrag, hat aber kaum Chancen auf Einsatzzeiten. In Dresden stehen die Chancen auf einen Stammplatz dagegen nicht schlecht.

Ausgebildet wurde Meißner beim FC St. Pauli, ehe es ihn 2020 zum HSV zog.

Bei den Rothosen bestritt er 14 Partien in der 2. Bundesliga, ehe er in der Rückrunde der Saison 2021/22 an Hansa Rostock verliehen wurde.