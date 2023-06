U19-Spieler zieht es von Dynamo weg: "Können nur Angebot machen"

Dresden - Mit Erik Herrmann (18), Jonas Oehmichen (19) und Paul Lehmann (18) waren drei letztjährige "U19"-Spieler am Freitag bei Dynamo Dresdens erstem Training dabei. Ein paar mehr sollten es eigentlich sein, denn der SGD-Nachwuchs machte letzte Saison ordentlich auf sich aufmerksam.

Louis Schulze (18, r.) war zuletzt Kapitän von Dynamo Dresdens "U19". © imago/Dennis Hetzschold

Doch fast schon täglich flattern Meldungen von nun ehemaligen Jugendspielern herein, die bei anderen Vereinen ein neues Zuhause gefunden haben.

Das Theater um Lucas Ehrlich (19), der zur "U23" des FC Augsburg in die Regionalliga gewechselt ist, sorgte Anfang des Monats für ordentlich Aufsehen. Aus der "U17" zog es Jonathan Akaegbobi (17) zum VfL Wolfsburg.



Innenverteidiger Kenny Weyh (18) wechselt von Dynamos A-Junioren in die Regionalliga zu Hessen Kassel - Ex-Dynamo Sören Gonther (36) freut's:

"Kenny gilt als hervorragend ausgebildeter Spieler, der bei uns den ersten Schritt in den Männerfußball hinein machen wird", erklärt der KSV-Sportdirektor.

Seit Freitag auch klar: Außenbahnspieler Louis Schulze (18) geht zur zweiten Vertretung der TSG Hoffenheim.

Der Linksfuß war sechs Spielzeiten im Dynamo-Nachwuchs aktiv und in der "U19" in der vergangenen Bundesliga-Saison als Linksverteidiger gesetzt. Er machte alle 16 Partien über die vollen 90 Minuten.

Stellt sich die Frage: Warum war die Durchlässigkeit in diesem Transferfenster so gering? Lag es an der Qualität?