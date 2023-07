Dynamo-Trainer zieht Fazit nach Bautzen-Sieg: "Müssen noch was am Kader tun"

Dynamo-Trainer Markus Anfang stellte nach dem Dresdner 6:0-Sieg gegen Bautzen fest, dass man am Kader noch etwas machen müsse.

Von Thomas Nahrendorf

Bautzen - Dynamo-Trainer Markus Anfang (49) hatte nach dem 6:0-Sieg beim zweiten Test in Bautzen eine Erkenntnis gewonnen: "Wir müssen noch was machen am Kader, definitiv", war sein erster Satz. Obwohl im ersten Durchgang die bisherigen drei Neuzugänge begannen, war der 49-Jährige nicht zufrieden.

Mit der 1. Halbzeit in Bautzen war Markus Anfang (49) nicht so zufrieden. © Dynamo Dresden / Dennis Hetzschold "Das wird uns in den nächsten Wochen noch begleiten. Wir haben ein Ziel, aber dafür brauchen wir halt noch den einen oder anderen Spieler, der noch dazukommen muss", sagte er klar und deutlich. In einer Woche ist Dynamo schon im Trainingslager am Walchsee in Tirol. Gut möglich, dass bis dahin weitere Neue begrüßt werden dürfen. In der Pipeline ist immer noch Robin Meißner (23), aber auch Christoph Daferners (25) Leihe vom 1. FC Nürnberg zurück zur SGD ist nach TAG24-Informationen noch lange nicht vom Tisch. Dynamo Dresden Dynamos Wackelkandidat überzeugt und trifft dreimal beim Sieg in Bautzen In Bautzen nahm Anfang seine Startelf gleich nach dem Pausenpfiff zusammen, gestikulierte und diskutierte. "Zielstrebigkeit, Tempo, erster Kontakt nach vorn, Druck auf den Gegner, agieren, nicht reagieren, nicht immer den Ball seitlich mitnehmen, sondern nach vorn. Lösungen nach vorn kriegst du nur, wenn du Druck ausübst. Das haben wir halt nicht gemacht."

Dynamo Dresden: In der 2. Halbzeit lief es in Bautzen besser als im 1. Durchgang