Bekanntes Gesicht für den Dynamo-Sturm: Kehrt Christoph Daferner zurück?

Dresden - Man sieht sich immer zweimal im Leben. Das stimmt bei Tim Knipping (30), könnte aber auch auf Christoph Daferner (25) zutreffen. Dresdens letztjähriger Kapitän wechselt zum nunmehrigen Liga-Kontrahenten SV Sandhausen , bei dem er schon zwischen 2016 und 2019 unter Vertrag stand. Bei "Daffi" könnte sich eine Rückkehr zu Dynamo per Leihe anbahnen.

Am gestrigen Dienstag vor einem Jahr: Christoph Daferner (25, vorn) trifft sehenswert per Fallrückzieher im Test gegen den Zuger SV. Danach wechselte er nach Nürnberg. Kehrt er nun per Leihe zurück? © Lutz Hentschel

Bei "Knipser" ist seit Dienstag alles in trockenen Tüchern. Bei der SGD bekam der 30-Jährige keinen Vertrag mehr. Sandhausen vermeldete seine Verpflichtung.

"Ich freue mich, wieder hier zu sein. Der Verein gab mir die Möglichkeit, in der 2. Bundesliga Fuß zu fassen, dafür bin ich noch immer sehr dankbar", so Knipping. "Nun möchte ich meinen Teil dazu beitragen, den SVS wieder zurück in Liga 2 zu bringen", sagte Knipping nach der Vertragsunterschrift.

Der Zweitliga-Absteiger legt sich in Sachen Neuverpflichtungen ordentlich ins Zeug und katapultiert sich so langsam zum Favoriten auf den Aufstieg.

Knipping ist nach Joe-Joe Richardson (21), Rouwen Hennings (35), Alexander Mühling (30), Luca Zander (27), Max Geschwill (21), Tim Maciejewski (22) und Sebastian Stolze (28) der achte Neuzugang.

Ganz so verwunderlich ist die Rückkehr des Dresdner Publikumslieblings nicht, betreibt er doch in Sandhausen mit Freunden auch einen Italiener. Dort wird er in Zukunft wieder öfters zu finden sein.