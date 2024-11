Dynamo vor "wichtigster Partie der Saison": Auswärts muss der Knoten platzen

Dresden - Vom emotionalen Höhepunkt am Mittwoch ohne Happy End im DFB-Pokal gegen Darmstadt zurück in den grauen Liga-Alltag am Samstag beim FC Ingolstadt. Das Auswärtsspiel wird für Dynamo Dresden zur mentalen Bewährungsprobe.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41) will mit seinen Jungs am Samstag in Ingolstadt beweisen, dass Dresden auch auswärts überzeugen kann. © Lutz Hentschel

"Es ist für mich mit die wichtigste Partie der Saison", umreißt Dynamo-Trainer Thomas Stamm (41), um was es für ihn geht. Jetzt können seine Jungs entscheidende Meter machen.

In Ingolstadt, nächste Woche in Osnabrück und Ende des Monats in Sandhausen. Dresden spielt in den kommenden fünf Wochen dreimal auswärts. Auf fremden Plätzen lief es zuletzt nicht, die SGD verlor in Dortmund (1:2) und in Wiesbaden (0:1).

Auch aus diesem Grund ist es für Stamm eine wegweisende Partie. Nichts weniger als der Kopf wird die Partie im Audi-Sportpark entscheiden, das steht für den Trainer fest.

Am Mittwoch diese große Pokalnacht, nun müde Beine, vielleicht 8000 statt 30.000 Zuschauer daheim. Das musst du annehmen. Der Erste, der bezwungen werden muss, ist der innere Schweinehund. Gelingt das, ist Ingolstadt dran.