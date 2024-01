Er kehrte gerade erst zurück: Wie geht es bei Dynamo mit Batista Meier weiter?

Belek (Türkei) - Es war Sonntagabend kurz nach 21.30 Uhr Ortszeit in Belek, als der ruhige, freie Tag plötzlich noch einmal hektisch wurde. Oliver Batista Meier (22) kam zur Überraschung der meisten doch noch ins Dynamo-Camp . Am heutigen Montag lief er seine Runden. Doch wie geht es mit dem 22-jährigen Leih-Rückkehrer weiter?

Dynamo-Coach Markus Anfang (49, r.) sprach mit Oliver Batista Meier (22, l.) und Tony Menzel (18). © Lutz Hentschel

Mit ihm selbst zu sprechen, war nicht möglich. Natürlich war genau das vorgesehen. Sportgeschäftsführer Ralf Becker (53) steht den Medien im Camp erst am morgigen Dienstag zur Verfügung. Für ein 30-Sekunden-Statement reichte es auch von seiner Seite aus nicht. Also hörten wir uns um.



Batista Meier solle erst einmal reinkommen, hieß es von Dynamo-Seite. Er habe eine Woche nicht trainieren können, daher auch der vorsichtige Beginn. Man wolle dann seine Daten auswerten und checken, wann er ins Training einsteigen könne.

So viel Zeit bleibt dafür aber gar nicht, denn der morgige Dienstag ist der letzte volle Trainingstag im Camp, am Mittwochvormittag wird nur locker angeschwitzt, am Nachmittag steht der Test gegen Kaiserslautern an.