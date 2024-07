Er spielte schon mal für die SGD: Neunter Dynamo-Neuzugang ist ein alter Bekannter!

Dort fasste er nicht so richtig Fuß, wurde erst nach Nürnberg und dann nach Karlsruhe ausgeliehen. Der KSC verpflichtete ihn im Sommer 2021 fest. In der 2. Liga lief der gebürtige Düsseldorfer insgesamt 218-mal auf, schoss zwölf Tore und gab 50 Vorlagen.

Heise spielte bereits von Januar 2017 bis Januar 2019 für Dynamo und absolvierte in dieser Zeit 61 Partien in der 2. Bundesliga. Von Dresden aus wechselte er im Januar 2019 nach Norwich City auf die Insel.

Er soll die linke Defensivseite verstärken, die in der abgelaufenen Saison eine der Dresdner Problemzonen war.

Der inzwischen 33-jährige Außenverteidiger kommt vom Karlsruher SC , dort war sein Vertrag am 30. Juni ausgelaufen. Eine Ablöse war somit nicht fällig.

Niklas Hauptmann (28), Stefan Kutschke (35) und Akaki Gogia (32) 2022 oder auch Kevin Broll im Januar 2023 - sie alle kehrten in jüngster Vergangenheit nach Dresden zurück. Vor zwei Wochen klopfte Christoph Daferner (26) wieder an - und jetzt Philip Heise!

Aufgewärmt schmeckt nur Gulasch - so lautet ein weitläufiges Sprichwort. Bei Dynamo zählt das nicht. Die SGD ist bekannt für Aufgewärmtes oder auch Altbewährtes.

Zwischen 2017 und 2019 lief Philip Heise bereits mit der Rückennummer 16 für Dynamo auf, diese erhält er auch jetzt wieder. © Picture Point / Gabor Krieg

"Ich freue mich wieder da zu sein. In den zurückliegenden Jahren habe ich mit Dynamo immer wieder Berührungspunkte gehabt und den Verein verfolgt. Die Verantwortlichen haben mir sportlich und menschlich ein sehr gutes Gefühl gegeben, sodass ich mich persönlich hervorragend mit den Zielen identifizieren kann. Jetzt gilt es die Mannschaft und die Trainer schnellstmöglich kennenzulernen und gemeinsam als Team erfolgreich zu spielen", wird er in einer Pressemitteilung zitiert.

Trainer Thomas Stamm (41) freut sich über den erfahrenen Heise. "Seine jahrelange Erfahrung in der 2. Bundesliga gepaart mit seinem robusten Körper und der offensiven Spielweise können Philip zu einem sehr wichtigen Bestandteil unseres Spielsystems machen", sagt er.

Der Coach ergänzt: "Er hat seine Qualitäten in den zurückliegenden Jahren immer wieder nachgewiesen und kennt darüber hinaus den Verein und die Stadt aus seiner ersten Zeit in Dresden. Wir hoffen, dass er sich dadurch schnell ins Team einfügen kann."

Ob Heise schon bei den Testspielen am Samstag in Finsterwalde gegen Viktoria Berlin und am Sonntag beim SC Freital schon mit aufläuft, ließ der Verein offen.