Erinnerungen an das 7:1 im Februar: Da hat das Toreschießen bei Dynamo geklappt!

Dresden - Dreimal Ahmet Arslan (29), zweimal Christian Conteh (24), einmal Stefan Kutschke (34) und ein Hallenser Eigentor. Das 7:1 am 4. Februar dieses Jahres gegen den HFC war der höchste Dresdner Sieg in einem Punktspiel seit der Wende.

Trainer Markus Anfang (49) zeigt es an: In Essen hatte Dynamo Chancen für zwei Spiele. Heute soll es mit der Verwertung gegen den HFC besser klappen. © Imago/Revierfoto

Kommt die Erinnerung an die sieben Buden zum richtigen Zeitpunkt? Denn mit dem Toreschießen hat es Dynamo zuletzt nicht so.

Gut, getroffen hat die SGD mit Ausnahme des 0:1 in Sandhausen immer. Gemessen an den herausgespielten und erarbeiteten Chancen aber zu selten. Aufwand und Nutzen stehen hier in keinem Zusammenhang.

Damals an jenem kalten Februartag war das anders. Acht Möglichkeiten, sieben Tore. Zeigt Trainer Markus Anfang (49) seinen Jungs die Tore vor der Partie am heutigen Mittwoch noch einmal?

Der Trainer lacht: "Nee, das brauche ich nicht. Wir müssen uns jetzt auf das konzentrieren, was auf uns zukommt, was wir beeinflussen können. Was war, das können wir nicht mehr beeinflussen. Ich weiß, dass wir es auch schon geschafft haben, mehrere Tore zu schießen. Ich glaube auch, dass es in der Mannschaft steckt. Viele Spieler haben die Qualität, Tore zu machen."