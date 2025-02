Eskalation beim Ost-Derby nicht verhindert? Polizei-Einsatz lässt einige Fragen offen

Rostock - Die Aufarbeitung der Ausschreitungen vor und während der Drittliga-Partie am Samstag zwischen Hansa und Dynamo läuft. Am Montagvormittag traf sich Rostocks Geschäftsführer Jürgen Wehlend (59) mit der Polizei. Konkrete Ergebnisse sind noch nicht bekannt. TAG24 hat einige Fragen an die Pressestelle des Polizeipräsidiums geschickt.