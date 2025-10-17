Ex-Dynamo Batista Meier im Interview: "Ich bin froh, dass das Kapitel jetzt beendet ist"

Münster - Bei Dynamo hat Oliver Batista Meier (24) nie wirklich funktioniert. Jetzt ist der Edeltechniker endgültig angekommen und ein wichtiger Faktor, warum Preußen Münster gut in die Saison gestartet ist. Im exklusiven Interview erklärt der Edeltechniker, warum das auch mit einem Trainer zu tun hat.

In Münster blühte Oliver Batista Meier (24) wieder richtig auf, hat bereits fünf Scorerpunkte gesammelt. © Imago/Revierfoto

Fünf Scorerpunkte in acht Spielen. Ich denke, Sie sind in Münster ganz gut angekommen?

Batista Meier: "Ich habe viel gespielt, das ist das Wichtigste. Die Mannschaft ist top. Vielleicht hätten wir ein paar Punkte mehr holen können, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich zufrieden."

Der Saisonstart hätte noch besser laufen können?

Batista Meier: "Wir haben gute Spiele gemacht. Ein paar davon, wie Düsseldorf, dürfen wir nicht verlieren. Da muss ein Sieg her, aber das kommt mit der Zeit. Ich bin sehr überzeugt davon, wie wir spielen. Zehn Punkte sind in Ordnung."

Am Samstag kommt Dresden. Es ist nicht Ihr erstes Wiedersehen mit alten Kollegen. Hat es trotzdem einen Hauch von etwas Besonderem?

Batista Meier: "Ich würde lügen, wenn es nicht so wäre. Es ist für mich etwas Besonderes, am Ende aber trotzdem ein ganz normales Ligaspiel. Auch wenn ich da noch viele kenne."

Warum hat es für Sie in Dresden nicht so funktioniert?

Batista Meier: "Das war schwierig. Wir sind abgestiegen und ich habe in der ganz neu formierten Mannschaft unter Markus Anfang nicht so viele Chancen bekommen. Obwohl ich eigentlich finde, dass der Trainer zu mir passt. Thomas Stamm bevorzugt dagegen vielleicht andere Spielertypen, als ich es bin. Trotzdem habe ich versucht, alles zu geben, und zu Beginn ja auch viel gespielt. Am Ende konnte ich aber nicht mehr zeigen, was ich kann, weil ich nicht mehr auf dem Platz stand."