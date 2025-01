Nie die große Liebe: Oliver Batista Meier verlässt Dynamo Dresden

Dresden - Seine große Liebe hat Oliver Batista Meier (23) in seiner Frau Alisa gefunden, die er am Montag heiratete. Dynamo Dresden als Verein war es nie so richtig. Und deshalb geht er auch ein knappes halbes Jahr vorm Ende seines Vertrages. Neuer Verein: Zweitligist SSV Ulm. Er ist der zweite Winterabgang nach Kyu-Hyun Park (23).