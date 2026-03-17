Ultras sollen mit Gewalt gedroht haben: YouTuber aus Dynamo-Stadion verscheucht

Dresden - Mit einem 6:0-Kantersieg gegen Preußen Münster hat Dynamo Dresden am Sonntag rund 31.000 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion begeistert. Nicht darunter war jedoch der Fußball-YouTuber Ben Paul alias " NoHandGaming ". In einem neuen Video erzählt der Vlogger, wie er von Ultras der Schwarz-Gelben bedroht und schließlich aus der Arena vertrieben worden sei.

Das Dresdner Torfest am Sonntag fand ohne YouTuber Ben Paul statt. © Robert Michael/dpa

Eigentlich wollte sich der Influencer den Abstiegskracher nämlich gemeinsam mit seiner Freundin anschauen und außerdem noch das Essen im RHS für seine Zuschauer testen, doch nachdem er sich zum Einlass aufgemacht hatte, nahm das Video plötzlich eine unerwartete Wendung.

Nach der Sicherheitskontrolle sei Paul nämlich von einem Dynamo-Ultra angesprochen worden, ob er denn hier vloggen würde, was er bejaht habe.

"Direkt die Antwort: 'Das gibt es bei uns nicht, kannst dich direkt verpissen' - und dann hat er mich direkt mit seinem Arm weggedrückt", berichtet der YouTuber.

Schnell hätten sich "vier, fünf" Leute vor dem Content-Creator versammelt, ihm mit Gewalt gedroht und ihm den Weg versperrt. Irgendwann seien dann Ordner hinzugekommen.

Die Sicherheitskräfte führten Paul und seine Partnerin demnach erst einmal weg, um die Situation zu entschärfen. Für ihre Sicherheit im Stadion könnten sie daraufhin allerdings nicht bürgen, weshalb sich der Influencer schließlich dazu entschlossen habe, die Partie nicht zu besuchen.