Kommt Dynamos 8. Neuzugang ins Trainingslager nachgereist?

Dresden - 24 Mann trainierten bei Dynamo Dresdens Trainingsauftakt am vergangenen Sonntag mit, inklusive vier Torhütern und insgesamt fünf Jugendspielern. Logisch, dass da auf dem Transfermarkt noch ein bisschen was passieren muss - auch wenn mit Christoph Daferner (26) am Freitag schon eine Lücke geschlossen wurde.

Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) sieht noch Bedarf bei der Kadergröße. © Lutz Hentschel

"24 oder 25, plus drei Torhüter", bezifferte Dynamos Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (48) die gewünschte Kadergröße für die neue Saison.

Arthur Willi Herrmann (17), Jakob Zickler (18), Dmytro Bohdanov (17) sowie die beiden Keeper Marlon Grafe (17) und Jannis Schrumpf (16), die aktuell mittrainieren, sind aber für die "U"-Mannschaften eingeplant.



"Wir sind auf jeden Fall daran interessiert, der Mannschaft noch ein bisschen Stabilität zu geben und Qualität zu verleihen. Wir müssen aber auch die 'U'-Regel im Auge behalten, die wir erfüllen müssen", so Brendel.



Vier Spieler mit deutscher Nationalität unter 23 Jahren müssen pro Spieltag im Kader stehen.

Dynamo will die Maßgabe nicht nur gerade so erfüllen, "um die Spieler im Kader zu haben, weil es eine Regel ist. Die Spieler sollen auch Spielzeit bekommen, am besten in der ersten Elf. Mittlerweile haben wir sieben oder acht im Kader. Da ist der Druck nicht so groß. Wir wollen Spieler mit einer gewissen Perspektive und Alter haben, die uns auch in der Zukunft noch weiterbringen."