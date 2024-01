Nur "Brollo" und zwei Talente fit: Legt Dynamo im Tor noch mal nach?

Dresden/Belek - Mit dem erfahrenen Keeper Kevin Broll (28) und den beiden Teenies Erik Herrmann (19) und Marlon Grafe (17) geht Dynamo Dresden am 20. Januar in die noch 18 Punktspiele. Bei Stefan Drljaca (24) rechnet der Verein erst "im Laufe der Rückrunde" mit einem Comeback nach seiner schweren Muskelverletzung im Oberschenkel - so hieß es damals in der Pressemitteilung. Ein Risiko?