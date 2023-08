Mit der Erlaubnis vom Kapitän zum ersten Tor: Dynamos Borkowski ist "sehr dankbar!"

Dresden - Es gibt Menschen, denen mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Dynamo -Stürmer Dennis Borkowski (21) ist so einer.

Diese Szene führte zum Elfmeter: Niklas Hauptmann (27, M.) wurde von BVB-Verteidiger Guillermo Bueno Lopez (20) gefoult. © Dennis Hetzschold

In den Spielen zuvor unglücklich vor der Kiste agiert, in Dortmund zunächst auf der Bank gesessen, in der 66. Minuten reingekommen, sich den Ball beim Elfmeter geschnappt und eiskalt zum 2:0 verwandelt. Er schoss die SGD mit auf Platz eins. Dafür braucht man Eier!

Er hat auch eins geschafft: Neben Stefan Kutschke (34, drei Tore) und Niklas Hauptmann (27, zwei Tore) steht jetzt mit Borkowski ein dritter Torschütze in dieser Saison auf dem Torjägerzettel.

Dafür hatte er sich aber erst die Erlaubnis seines Kapitäns abgeholt. Kutschke traf beim 3:1 zum Auftakt gegen Bielefeld vom Punkt, gilt es sicherer Schütze.

"Dennis ist für uns ein wichtiger Spieler. Und irgendwann brauchst du mal eine Tür, die aufgeht. Ich beharre nicht wie ein sturer Bock darauf, dass ich die Elfmeter schieße", zeigte sich der 34-Jährige äußerst mannschaftsdienlich.