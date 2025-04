Mit nur einer Trainingseinheit zum Traumtor: Hauptmann bleibt für Dynamo unersetzbar

Niklas Hauptmann konnte bei Dynamo Dresden vor dem Spiel in Saarbrücken nur einmal trainieren und schoss direkt ein Traumtor.

Von Tina Hofmann

Saarbrücken - Über ihn wurde vor dem Spiel in Saarbrücken viel geredet, mit nur einer einzigen Trainingseinheit in den Knochen gab er auf dem Platz die Antwort, warum er für Dynamo Dresden einfach unersetzbar ist: Niklas Hauptmann (28) erzielte beim 4:1-Sieg seiner SGD am Ostersonntag an der Saar ein echtes Traumtor.

Niklas Hauptmann erzielte in der 56. Minute das 3:1 für Dynamo Dresden mit einem echten Traumtor. © Imago / Jan Huebner Aus rund 20 Metern zog er in der 56. Minute mit links ab und donnerte den Ball schnörkellos in die Maschen. "Tendenziell bin ich schon ein Spieler, der den besser Postierten sucht, in dem Moment habe ich gedacht: 'Jetzt ziehst Du einfach mal drauf'. Perfekt getroffen, das 3:1 war einfach wichtig und hat dann in der zweiten Halbzeit auch eine kleine Richtung vorgegeben und uns ein bisschen Sicherheit gegeben", erklärte der Kapitän nach der Partie. Wie Trainer Thomas Stamm (42) nach dem beeindruckenden Sieg erklärte, absolvierte der Mittelfeldspieler lediglich das rund 60-minütige Abschlusstraining am Samstag, bevor die Mannschaft gen Frankfurt in den Flieger stieg. "Die medizinische Abteilung hat das absolute Maximum herausgeholt, um mich heute auf den Stand zu bringen und ich habe mich heute gut gefühlt", meinte Hauptmann selbst nach dem überzeugenden Sieg. Dynamo Dresden Dynamo-Dresden-Blog: Kantersieg gegen Kogge - Arminia erhöht Druck auf SGD "Ich bin jetzt keine 20 mehr, das heißt, Du kriegst Deinen Körper für so ein Spiel auch so irgendwie hin, auch wenn Du nicht im Trainingsrhythmus bist. Jetzt hoffe ich, dass der Körper es wieder hergibt, dass ich eine normale Trainingswoche haben kann. Letzte Woche war schon schwer", gab er einen kleinen Einblick in sein Seelenleben.

Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm sagt über Niklas Hauptmann: "Er ist schwierig zu ersetzen"

Nur einmal 60 Minuten hatte der Kapitän am Samstag vor dem Spiel trainiert. © Imago / Jan Huebner Sein Trainer weiß, wie wichtig Hauptmann fürs Team ist. "Er ist als Typ, als Mensch schwierig zu ersetzen. Die Art und Weise, wie er spielt und uns Räume gibt. Wenn er bei 100 Prozent ist und das war er heute, dann spielt er die Spiele", so Stamm. Nach rund 70 Minuten war der Tank dann aber leer. "Wenn Du nur ein Abschlusstraining von einer guten Stunde hast, ist klar, dass nach 60, 65 Minuten die Körner einfach komplett verbraucht sind", begründete der Trainer den Wechsel, Mika Baur (20) kam für Hauptmann ins Spiel. Der Torschütze selbst hatte schon beim Warmmachen im Ludwigspark das Gefühl, dass "heute alle wach sind". Er sprach davon, dass das Team genau das gemacht hätte, was nötig gewesen sei. "Da ging es nicht um Zaubereien, der Gegner spielt Mann gegen Mann, das ist unangenehm, da haben wir es heute besser geschafft, mal die richtige Lösung zu finden. In die Tiefe zu kommen, zweite Bälle zu ergattern. Ich hatte insgesamt ein gutes Gefühl auf dem Platz. Bis auf einmal haben wir uns super in alles reingeschmissen", lobte er. Dynamo Dresden Dynamo bleibt Spitzenreiter! Erster Sieg seit 20 Jahren im Saarland Von einem richtungsweisenden Sieg wollte er nichts wissen: "Ich glaube, dafür ist im Fußball schon zu viel passiert, dafür haben wir selbst schon zu viel erlebt. Für mich ist extrem wichtig, wie wir jetzt nachlegen am Samstag gegen Sandhausen. Unfassbar wichtig." Genauso wichtig, wie die Tatsache für Dynamo, dass Hauptmann auch am kommenden Samstag wieder auf dem Platz stehen wird.