Nach Abschied bei der SGD: Michael Akoto wechselt zum Klub von Ex-Dynamo Uwe Rösler!

Michael Akoto (25, r.) war zwei Jahre für die SGD am Ball. © Lutz Hentschel

Wie der Superligaen-Vertreter am Montagnachmittag mitteilte, hat der 25-jährige Mittelfeldmann an der dänischen Ostküste einen Zweijahresvertrag bis 2025 unterschrieben. Eine Ablöse wird nicht fällig, da sein Kontrakt an der Elbe auslief.

"Michael ist ein vielseitiger Spieler, der sowohl auf der Sechser-Position, in der Innenverteidigung als auch als Rechtsverteidiger spielen kann. Er ist körperlich stark, athletisch und hat eine gute Geschwindigkeit", freute sich Aarhus-Sportdirektor Stig Inge Bjørnebye (53) im offiziellen Statement.

Und er fügte an: "Wir haben ihn in mehreren Spielen gesehen und gute Referenzen über ihn erhalten. Er wird sowohl als Spieler als auch als Person gut zum AGF passen."

Akoto war im Sommer 2021 aus der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 nach Dresden gekommen und konnte in insgesamt 57 Pflichtspielen zwei Treffer sowie vier Vorlagen beisteuern.

Seine Entwicklung in Elbflorenz wurde allerdings immer wieder von Verletzungen unterbrochen. In zwei Jahren fehlte der in Accra geborene Deutsch-Ghanaer ganze 189 Tage und verpasste so 22 Partien der SGD.