Neuer Verein! Darum löste Ex-Dynamo Hosiner seinen Vertrag in Offenbach auf

Dresden/Wien - Anfang Juni gaben die Kickers Offenbach die Vertragsauflösung mit Offensivmann Philipp Hosiner (34) bekannt. Jetzt ist auch klar, warum: Den Ex- Dynamo zieht es zurück in seine Heimat Österreich!

Von 2012 bis 2014 stürmte Hosiner für Austria Wien und legte dort wie wohl erfolgreichste Zeit seiner Karriere hin. In 81 Partien schoss er 47 Tore, gab 18 Vorlagen, lief mit dem Klub in der Champions League auf.

Und fügte an: "Es ist auch schon länger mein Wunsch, in den Trainerjob reinzuschnuppern und ich finde es großartig, dass mir die Austria diese Möglichkeit gibt - in den nächsten zwei Jahren liegt mein Fokus aber noch auf meinen Aufgaben als Spieler."

"Ich freue mich sehr, zurück bei der Austria zu sein und eine andere Perspektive im Verein kennenzulernen, als damals vor zehn Jahren. Es ist Zeit für mich, dass ich meine Erfahrungen, die ich im Profifußball sammeln durfte, an junge Austrianer weitergebe. Ich möchte den Spielern bei den Young Violets helfen, den Schritt vom Nachwuchs- zum Erwachsenenfußball zu machen", erklärt der 34-Jährige.

Am Mittwoch präsentierte sein ehemaliger Verein Austria Wien den Stürmer als neues Mitglied der zweiten Mannschaft "Young Violets". Zudem soll er Aufgaben im Trainerbereich im Nachwuchs übernehmen.

Bei Dynamo Dresden hatte er großen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga 2021. © Picture Point/Gabor Krieg

Im Dezember 2013 gelangen dem ehemaligen Nationalspieler dabei zwei Treffer in der Königsklasse gegen Zenit St. Petersburg. Eine Sternstunde in seiner bisherigen Laufbahn!

Am Ende der Saison wurde er mit dem FK österreichischer Meister und zum Spieler der Saison ausgezeichnet. Auch, wenn sein Weg danach nach Rennes, Graz, Chemnitz, Dynamo Dresden und Offenbach führte, so lieb die Austria doch immer in seinem Herzen.

"Philipp ist ein Vollprofi, der hochprofessionell lebt und mit seiner Einstellung eine Vorbildfunktion einnehmen wird. Er weiß immer noch, wo das Tor steht, ist voll im Saft und hochmotiviert", kommentierte Sportdirektor Manuel Ortlechner (43) die Personalie.

Seine Fußstapfen hat Hosiner aber auch bei Dynamo Dresden hinterlassen, w er in der Drittliga-Meistersaison in 34 Spielen zehn Tore schoss und somit 2021 wesentlichen Anteil am sofortigen Wiederaufstieg hatte.

In der 2. Bundesliga konnte er dann aber nicht Fuß fassen, wechselte im Januar 2022 nach Offenbach, wo nun seinen Vertrag für die Chance Austria auflöste.